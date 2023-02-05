«Задайте вопрос Гэри Беттмэну!» На Матче звезд НХЛ Овечкина спросили про Олимпиаду

А Капризов рассказал, как нянчился с сыном Ови.

А Капризов рассказал, как нянчился с сыном Ови.

Никита Кучеров и Андрей Василевский из сборной Атлантического дивизиона победили в финале Матча всех звезд НХЛ сборную Центрального дивизиона (7:5), за которую играли Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко.

Матч проходил в формате двух периодов по 10 минут при игре 3×3.

Мы послушали Кучерова, Василевского, а также Александра Овечкина, Артемия Панарина и Кирилла Капризова. Понравился ли им хоккейный праздник?

Овечкин: «Мой сын расстроился, что мы проиграли»

К сожалению, сборная Столичного дивизиона проиграла в полуфинале Атлантическому дивизиону (6:10). А ведь мы болели за эту команду, там выступало сразу пять россиян.

Но запомнилось, как здорово Александр Овечкин и Сидни Кросби играли в одной тройке, как они отдавали пасы друг другу, как комбинировали. Редкий момент в истории хоккея. Когда еще такое увидишь?

— Александр, в целом вам понравился этот звездный уик-энд?

— Да, все было потрясающе, много забавных моментов, приятных воспоминаний. Много классного видео. Я получил удовольствие, ребята вокруг — тоже. Дети в восторге, семья хорошо отдохнула. Так что мы здорово сюда съездили.

— Вам удалось забить гол в полуфинале.

— Да, у меня была еще парочка моментов. Но где-то подвело исполнение. И очевидно, что вратари могли сыграть лучше, но в тех эпизодах они выручали.

— Вы расстроились, что сборная вашего дивизиона проиграла? Хотя вы играли с Кросби.

— Да, как в 2017 году — мы получили шанс провести вместе еще один Матч всех звезд. Очень здорово играть вместе. Обычно мы привыкли играть друг против друга. А сейчас мы оказались в одной команде, и этот момент нам запомнится, конечно.

— Вы сразу же согласились приехать сюда? Раньше вы пропускали такие праздники.

— Ну да, согласился сразу. Никогда не знаешь, будет ли у тебя еще Матч всех звезд НХЛ. Поэтому такие шансы лучше не упускать. Ты получаешь много положительных эмоций и воспоминаний.

— Что ваш сын Сережа сказал о вашем матче против Атлантического дивизиона?

— Я его пока не видел. Нужно пойти к нему и обсудить. Но я думаю, что он расстроился.

— Тут во Флориде собралась практически сборная России олимпийского образца. Вам было приятно играть вместе? И жаль, что вы не поехали в Пекин?

— Об этом нужно спросить Гэри (Беттмэна), а не меня. Задайте этот вопрос Гэри.

— Жаль, что вы не победили в полуфинале?

— Вы не представляете, как мы хотели победить! Но мы пропускали плохие шайбы, и это стоило нам всего матча.

Капризов: «Я перепутал цвет свитера и отдал пас сопернику»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов умудрился не набрать ни одного очка в двух матчах, схватив при этом полезность «-3». Что ж, бывает.

— Кирилл, как вам этот звездный уик-энд по сравнению с прошлым?

— Вообще все Матчи звезд НХЛ похожи друг на друга. И ты наслаждаешься каждым из них. Но этот звездный уик-энд был особенным, потому что на него приехало много русских ребят, и у нас была прекрасная возможность вместе встретиться и поговорить.

— Александр Овечкин сказал, что вы — вторая по рейтингу нянька для его сына.

— Ну да, мы были вместе на льду во время конкурсов, и когда Саша шел их исполнять, я присматривал за его сыном Сережей. Вообще это здорово, когда мы это видим, как отцы приводят на праздник своих детей.

— А о чем вы с Сергеем говорили?

— Да ни о чем. Он у меня все время спрашивал: «А когда моя очередь идти и бить буллит?»

— Вам понравилось, каким финтом он забил гол, когда вышел на ворота с Кросби и Овечкиным?

— Да, конечно. Прямо между щитков попал вратарю.

— Что вы делали вне льда во время звездного уик-энда?

— Да просто встречались с парнями, ходили вместе на ужин, общались в отеле. Это редкая возможность нам встретиться вместе. Мы стояли в одном отеле с Игорем Шестеркиным и Ильей Сорокиным, общались с ними перед Матчем всех звезд.

— Как вам сама игра в формате «3 на 3»?

— Это совсем иначе, чем в обычных матчах. Все играют как-то спокойно, без силовых приемов. Просто веселье на льду. Мы хотели показать свое мастерство, чтобы порадовать болельщиков.

— А почему вы не приняли участие ни в одном конкурсе мастерства? В том же забеге на скорость.

— Я не знаю, был уже готов бежать. Но ко мне подошли и сказали, что можно не участвовать. Тем более я и сам понимал, что не являюсь самым быстрым игроком в мире.

— Как вы настраиваетесь на оставшуюся часть сезона перед плей-офф?

— Это был хороший перерыв, мы получили возможность выдохнуть, чтобы с новыми эмоциями и силами продолжить сезон.

— Вы пообщались с Джейсоном Робертсоном, с которым спорили за титул лучшего новичка лиги?

— Мы сидели вместе в раздевалке и немного поговорили.

— Странное чувство?

— Ну а что тут такого? Мы можем играть друг против друга в чемпионате. Но у нас есть взаимное уважение, и это была отличная возможность, чтобы поиграть вместе.

— Как получилось, что вы в какой-то момент отдали пас Дилану Ларкину в финале? А ведь он — ваш соперник!

— Да я ошибся! Потому что мы в первом матче играли в черных свитерах. И я забыл, что мы надели светлые свитеры в финале. Очень тяжело сориентироваться, когда ты проводишь два матча в течение двух часов.

Панарин: «Овечкин у нас в обороне отрабатывал»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сыграл только в полуфинале, его связочка с Джонни Годро из «Коламбуса» вызывала только одну реакцию: «Вау!»

— Артемий, как вам этот Матч всех звезд НХЛ?

— Все было здорово и очень весело. Единственное — жалко, что мы проиграли.

— Вам как болельщику понравилось то, что делал на льду Александр Овечкин?

— Да, конечно. Они с Кросби смотрелись очень здорово. Всегда приятно наблюдать за такими легендами.

— Как у вас сразу сложилось такое потрясающее взаимопонимание с Джонни Годро?

— Мы здорово чувствовали друг друга на льду, поэтому всегда приятно играть с такими хоккеистами, с которыми ты разговариваешь на одном хоккейном языке.

— Каково было играть в одной сборной с хоккеистами «Нью-Йорк Айлендерс»? Ведь они с «Рейнджерс» — лютые конкуренты.

— В сегодняшней игре мы дружили. Но когда возобновится сезон, мы на матчи с ними будем настраиваться иначе.

— Насколько вы готовы ко второй части сезона? Смогут ли «Рейнджерс» выстрелить?

— Мы ничего не меняем, и я думаю, нужно играть в такой же хоккей. В принципе мы неплохо провели первую половину чемпионата. Но всегда есть куда расти. Будем наращивать темп и стараться в надежде, что все у нас получится.

— Вообще сам формат «3 на 3» вам понравился?

— Да-да, нашему защитнику Адаму Фоксу не надо было в оборону бегать. Александр Овечкин всегда за него отрабатывал.

Кучеров: «Я все время смотрел, кому отдать пас»

Третий бомбардир лиги Никита Кучеров запомнился тем, что забросил шайбы и в полуфинале, и в финале. Правда, приз самого ценного игрока Матча всех звезд НХЛ достался не ему, а Мэтью Ткачуку из «Флориды».

— Никита, какой главный хайлайт для вас от этого звездного уик-энда?

— Да просто в целом было здорово увидеть лучших хоккеистов мира, принять участие в этом веселом соревновании. Быть в раздевалке со всеми, разговаривать. Это были веселые пару дней. Я получил большое наслаждение.

— Вы забили и в полуфинале, и в финале.

— Вообще я там скорее все время смотрел, кому отдать пас. Но когда была возможность бросить самому, то делал это. В каких-то моментах мне просто везло.

— Насколько приятно вам было увидеть столько россиян на этом Матче всех звезд НХЛ?

— Это восхитительно! Быть со всеми в раздевалке, болтать и шутить. Обожаю это, мы здорово провели вместе время. Знаете, иногда я скучаю по таким моментам, и вот я был рад увидеть всех парней.

Василевский: «Я еще маленьким мальчиком смотрел на Ови и Кросби»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал лучшим вратарем среди всех участников звездного шоу. За два матча он отразил 21 из 29 бросков. Поверьте, это прекрасный результат, когда играешь «3 на 3» без обороны.

— Андрей, вы приняли участие еще в одном Матче всех звезд НХЛ. Какой момент вам больше всего запомнился?

— Да все было здорово, знаете. Мы наслаждались моментом, играя вместе с лучшими хоккеистами мира. И нашли время, чтобы провести его с семьей. Да, это был отличный уик-энд.

— Как вам тандем Кросби — Овечкин, который атаковал ваши ворота?

— Да, это восхитительное чувство. Когда я был маленьким мальчиком, то смотрел на них, как они начинали карьеру в НХЛ, как всего добивались. И между «Питтсбургом» с «Вашингтоном» всегда была жесткая заруба.

А теперь Кросби и Овечкин играют вместе — и против тебя. Ну знаете, это особенный момент. Восхитительно, да.

— Какой-то эпизод вам особенно запал в память?

— Ну да, там была пара их атак. Не могу сказать, что я идеально действовал в тех ситуациях. Мне и Кросби забил, и Овечкин. Но к счастью, наша команда победила.

— В раздевалке была незабываемая атмосфера?

— Да, конечно. Не так часто ты можешь провести время с лучшими хоккеистами мира. Все эти маленькие разговорчики в раздевалке, забавные трэш-токи. Все это и называется веселье, а ради этого мы сюда и приехали — чтобы доставить радость болельщикам, самим себе. Это восхитительный опыт.

— Какие-то премиальные дают за победу в Матче всех звезд НХЛ?

— Если честно, это мое пятое участие в звездных матчах, но я никогда раньше не побеждал. Так что просто не знаю, что и как тут делается после победы. Потом проверим, когда время пройдет.

— Чем вам эта пауза поможет перед второй частью сезона?

— Ну ведь это же эмоции, знаете. Ты ведь не получаешь тут игровой опыт, как по ходу сезона. Потому что ребята не выкладываются на всю катушку, а просто веселятся. Где еще вы увидите, что вратари отражают 60-70% бросков за матч?

Так что с реальным матчем это просто не сравнишь. Но ты получаешь эмоциональный толчок, и это позволяет перезагрузиться во время монотонного чемпионата. Ты словно обретаешь второе дыхание, и оно должно помочь во второй половине сезона.

— Что вам больше всего запомнится от этого уик-энда?

— Да вообще все. Трудно выбрать какой-то один момент. Например, ты стоишь и разговариваешь с Овечкиным и Кросби. Или с кем-то одним из них. Общаешься с ребятами в раздевалке. Это потрясающе, я думаю.

— И приятно, что здесь столько русских. Словно сборная России собралась.

— Да, это хорошо. Мы же друзья, и у нас было отличное, легкое общение. Мы рады, что собрались здесь, что представляем свою страну. Сразу девять русских хоккеистов, из них — три вратаря. Ну когда еще такое было? И мы отлично провели вместе время.

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