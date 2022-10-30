Овечкин уже в следующем матче может обогнать Горди Хоу. Вы готовы увидеть историю?!

Свечников может обогнать и Ови, и Гретцки
Александр Овечкин поразил ворота «Нэшвилла», в том числе благодаря чему «Кэпиталз» победили на выезде (3:0).
Не забудем, что в великом списке снайперов всех времен Овечкин сделал еще один шаг к Горди Хоу и Уэйну Гретцки.
- 894 — Уэйн Гретцки
- 801 — Горди Хоу
- 784 — Александр Овечкин
При этом у Овечкина с Гретцки идет борьба за шайбы в пустые ворота. Вот список лучших снайперов всех времен по такому компоненту.
- 56 — Уэйн Гретцки
- 49 — Александр Овечкин
- 40 — Мариан Хосса
- 33 — Марио Лемье
- 32 — Джером Игинла
- …
- 28 — Павел Буре
- 23 — Евгений Малкин
- 23 — Илья Ковальчук
- 17 — Андрей Свечников
- 17 — Артемий Панарин
Кстати, Свечникову только 22 года — он может обойти и Овечкина, и Гретцки, если будет и дальше так точно стрелять по пустой рамке. У него это отлично получается!
«Вашингтон» теряет одного игрока за другим
Как вы помните, в межсезонье «Вашингтон» отпустил Илью Самсонова в «Торонто», а сам сделал ставку на Дарси Кэмпфера, который теперь сделал свой первый сухарь в составе новой команды — 34 сэйва.
«Я чувствовал себя хорошо, когда вступал в игру, у меня всё получалось, — сказал Кэмпфер. — Сегодня ребята отлично поработали передо мной, и это значительно облегчило мою работу. Когда ты видишь шайбы и у тебя чистый обзор, ты можешь легко поймать ритм матча».
Надо сказать, что «Вашингтон» продолжает терять игроков. После операций еще не вернулись Том Уилсон и Никлас Бэкстрем. А теперь форвард «Кэпиталз» Ти-Джей Оши и защитник Джон Карлсон покинули игру, получив травмы нижней части тела в первом периоде.
«Я думаю, мы играли очень хорошо, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Когда ты теряешь одного игрока, это тяжело. Ты по-разному используешь скамейку запасных, но когда теряешь сразу двух игроков — нападающего и защитника, причем это происходит в начале матча… Тогда ты становишься каким-то жонглером, чтобы менять состав по ходу игры. Я думаю, наши ребята проделали отличную работу. Мы дали ребятам много игрового времени, и они хорошо на это отреагировали».
Кстати, Овечкин гонится не только за Гретцки, но и за Горди Хоу — по шайбам, заброшенным за один клуб в энхаэловской карьере. Ови забил 784 гола, Хоу имеет 786 шайб в составе «Детройт Ред Уингз».
Вдумайтесь, уже в следующем матче Александр Великий, если сделает хет-трик, может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, который выступал за одну команду. Грандиозное достижение!
Кроме того, Овечкин находится в четырех шагах от того, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству шайб, заброшенных на выезде. И это тоже будет вечный рекорд в истории НХЛ. Уму непостижимо.
Капризов и Ничушкин в погоне за Макдэвидом
Если говорить о других матчах, то Кирилл Капризов забил уже шестой гол в сезоне — теперь в ворота «Детройта». Правда, его команда все равно проиграла (1:2).
А вот как выглядит гонка лучших снайперов лиги.
- 9 — Коннор Макдэвид
- 7 — Валерий Ничушкин, Андрей Свечников, Давид Пастрняк, Габриэль Виларди, Коул Кофилд, Стивен Стэмкос
Любопытно, сможет ли Макдэвид впервые в карьере взять «Морис Ришар Трофи»? Этой ночью он поразил ворота «Калгари». И кто из россиян сможет бросить ему вызов?
Не забудем еще, что есть Александр Овечкин (4) и Остон Мэттьюз (2). Они пока не набрали обороты.