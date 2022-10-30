Овечкин уже в следующем матче может обогнать Горди Хоу. Вы готовы увидеть историю?!

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» (3:0), и что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает славную охоту за вечными рекордами лиги.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» (3:0), и что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает славную охоту за вечными рекордами лиги.

Свечников может обогнать и Ови, и Гретцки

Александр Овечкин поразил ворота «Нэшвилла», в том числе благодаря чему «Кэпиталз» победили на выезде (3:0).

Не забудем, что в великом списке снайперов всех времен Овечкин сделал еще один шаг к Горди Хоу и Уэйну Гретцки.

894 — Уэйн Гретцки

801 — Горди Хоу

784 — Александр Овечкин

При этом у Овечкина с Гретцки идет борьба за шайбы в пустые ворота. Вот список лучших снайперов всех времен по такому компоненту.

56 — Уэйн Гретцки

49 — Александр Овечкин

40 — Мариан Хосса

33 — Марио Лемье

32 — Джером Игинла

…

28 — Павел Буре

23 — Евгений Малкин

23 — Илья Ковальчук

17 — Андрей Свечников

17 — Артемий Панарин

Кстати, Свечникову только 22 года — он может обойти и Овечкина, и Гретцки, если будет и дальше так точно стрелять по пустой рамке. У него это отлично получается!

«Вашингтон» теряет одного игрока за другим

Как вы помните, в межсезонье «Вашингтон» отпустил Илью Самсонова в «Торонто», а сам сделал ставку на Дарси Кэмпфера, который теперь сделал свой первый сухарь в составе новой команды — 34 сэйва.

«Я чувствовал себя хорошо, когда вступал в игру, у меня всё получалось, — сказал Кэмпфер. — Сегодня ребята отлично поработали передо мной, и это значительно облегчило мою работу. Когда ты видишь шайбы и у тебя чистый обзор, ты можешь легко поймать ритм матча».

Надо сказать, что «Вашингтон» продолжает терять игроков. После операций еще не вернулись Том Уилсон и Никлас Бэкстрем. А теперь форвард «Кэпиталз» Ти-Джей Оши и защитник Джон Карлсон покинули игру, получив травмы нижней части тела в первом периоде.

«Я думаю, мы играли очень хорошо, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Когда ты теряешь одного игрока, это тяжело. Ты по-разному используешь скамейку запасных, но когда теряешь сразу двух игроков — нападающего и защитника, причем это происходит в начале матча… Тогда ты становишься каким-то жонглером, чтобы менять состав по ходу игры. Я думаю, наши ребята проделали отличную работу. Мы дали ребятам много игрового времени, и они хорошо на это отреагировали».

Кстати, Овечкин гонится не только за Гретцки, но и за Горди Хоу — по шайбам, заброшенным за один клуб в энхаэловской карьере. Ови забил 784 гола, Хоу имеет 786 шайб в составе «Детройт Ред Уингз».

Вдумайтесь, уже в следующем матче Александр Великий, если сделает хет-трик, может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, который выступал за одну команду. Грандиозное достижение!

Кроме того, Овечкин находится в четырех шагах от того, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству шайб, заброшенных на выезде. И это тоже будет вечный рекорд в истории НХЛ. Уму непостижимо.

Капризов и Ничушкин в погоне за Макдэвидом

Если говорить о других матчах, то Кирилл Капризов забил уже шестой гол в сезоне — теперь в ворота «Детройта». Правда, его команда все равно проиграла (1:2).

А вот как выглядит гонка лучших снайперов лиги.

9 — Коннор Макдэвид

7 — Валерий Ничушкин, Андрей Свечников, Давид Пастрняк, Габриэль Виларди, Коул Кофилд, Стивен Стэмкос

Любопытно, сможет ли Макдэвид впервые в карьере взять «Морис Ришар Трофи»? Этой ночью он поразил ворота «Калгари». И кто из россиян сможет бросить ему вызов?

Не забудем еще, что есть Александр Овечкин (4) и Остон Мэттьюз (2). Они пока не набрали обороты.