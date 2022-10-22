Американец психанул и бил клюшкой лежавшего на льду Кучерова. За русскую звезду вступился одноклубник

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Андрей Василевский превзошел Сергея Бобровского в дуэли русских вратарей, а Валерий Ничушкин в гонке лучших бомбардиров бросил вызов Артемию Панарину и Коннору Макдэвиду.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Андрей Василевский превзошел Сергея Бобровского в дуэли русских вратарей, а Валерий Ничушкин в гонке лучших бомбардиров бросил вызов Артемию Панарину и Коннору Макдэвиду.

И тут вспыльчивый Ткачук разбушевался

В дерби штата Флорида снова сошлись два российских вратаря — Сергей Бобровский против Андрея Василевского.

Вообще «Тампа» начала чемпионат неважно: три поражения в четырех матчах. Связано это с тем, что у «Лайтнинг» уже три года подряд получается короткое межсезонье, ведь команда стабильно выходит в финал Кубка Стэнли. Поэтому «Тампа» раскачивается медленно. Но победить главного конкурента по дерби — это дело принципа.

Стивен Стэмкос открыл счет, реализовав большинство в первом периоде. Уже забылось, что капитан «Тампы» был ломаным-переломанным, и возникал вопрос у ряда болельщиков — нужно ли вообще оставлять его в клубе. Теперь 32-летний Стэмкос забил уже седьмой гол и вышел на первое место в лиге среди снайперов, обогнав Андрея Свечникова.

«Флорида» забила два гола, причем первая шайба на счету американского нападающего Мэттью Ткачука, которого в межсезонье в сделке-блокбастере выменяли из «Калгари». Но потом форвард «Тампы» Брэйден Пойнт переломил ситуацию. Сначала он сравнял счет в третьем периоде, и ему ассистировали Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Кстати, Куч отдавал передачу в большинстве и на Стэмкоса.

А в овертайме случилась развязка, когда вспыльчивый Ткачук психанул. Никита Кучеров убегал от него на ворота, переиграть Бобровского не сумел. Но Ткачук впечатал его в борт, а когда россиянин упал, начал бить лежащего клюшкой по спине, бил в голову и вообще творил форменное безобразие. Возможно даже, за это стоит выписать дисквалификацию.

Налетевший защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман врезал разбушевавшемуся Ткачуку. «Флорида» осталась в овертайме в меньшинстве, а Пойнт с передач Стэмкоса и Кори Перри это большинство реализовал (3:2).

Бобровский: «Это была хорошая игра, но мы взяли одно очко»

«Нам было нужно после ряда поражений, чтобы другие парни сделали шаг вперед. А то у нас один парень забивает большинство голов, — сказал Пойнт, намекая на Стэмкоса, который забил в пятом матче подряд. — У нас есть ребята, которые должны приносить результат, и нам за это платят.

Вообще играть против «Флориды» всегда тяжело, но весело. Матчи получаются на высоких скоростях, в жестком стиле. Приятно побеждать в такие моменты».

Если говорить о дуэли российских вратарей, то ее Василевский выиграл. Он сделал 36 сэйвов, принес победу команде и был назван третьей звездой матча. Бобровский сделал 29 сэйвов и в принципе показал себя достойно. Его адаптация во «Флориде» после перехода из «Коламбуса» затянулась, но эта история уже осталась в прошлом.

— Это была хорошая игра, — сказал Бобровский. — Мне показалось, что матч был напряженным, но, к сожалению, мы не набрали двух очков. Взяли одно очко и будем двигаться дальше.

— Мы испытывали трудности в начале матча, так что победа над такой хорошей командой, как «Флорида», надеюсь, даст нам импульс для дальнейшего движения вперед, — заметил Стэмкос. — Мы просто хотели выйти на площадку, чтобы играть изо всех сил. И что будет, то будет. Когда вы так делаете, то обычно получаете вознаграждение.

Это был типичный матч «Тампа» — «Флорида», — сказал тренер «Лайтнинг» Джон Купер. — В нем было все, но наши спецбригады сыграли большую роль. Думаю, это и стало отличием. Мне просто понравилось то, как мы сражались в третьем периоде.

При этом не стоит наезжать на Ткачука. Обратная сторона медали — он стал первым игроком в истории «Пантерз», набравшим по очку в каждом из пяти матчей в начале сезона. И теперь лидирует в списке бомбардиров «Флориды» с 8 очками (3+5). Так что вписался он в новую команду вполне хорошо. Вот только с нервами надо что-то делать…

Ничушкин идет наравне с Макдэвидом

И снова есть повод поговорить о форварде «Колорадо» Валерии Ничушкине. Он сейчас творит настоящие чудеса. Мало того, что он лишь недавно залечил травму стопы. Долго и тщательно восстанавливался. И еще в июле приходил на костылях на хоккейный матч, который организовали друзья Артемия Панарина.

Но Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» и так лихо начал отрабатывать свой новый контракт на $49 млн, что сейчас идет вторым в списке лучших бомбардиров лиги!

Он набрал 10 очков (5+5) в пяти матчах. Рядом Коннор Макдэвид (5+5=10), впереди лишь Артемий Панарин (3+8=11).

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» (2:3), но Ничушкин набрал два очка за первостепенные передачи. Причем нельзя сказать, что Валера играл в топ-звене. Он выходил с Алексом Ньюхуком и Эваном Родригесом. А также его ставили в тройку к Ти Джею Комферу и Мартину Кауту. Меньше трех минут Ничушкин провел с Натаном МакКинноном и Микко Рантаненом, а в остальном выходил с рабочими лошадками.

Но метаморфоза Ничушкина в том, что он сам из рабочей лошадки превратился в топ-форварда. И стал лучшим сейчас бомбардиром «Колорадо».

Вообще очень интересно смотреть, как два челябинца — Панарин и Ничушкин — на старте сезона вступили в бомбардирскую гонку с самим Макдэвидом. Посмотрим, надолго ли хватит наших ребят. Кстати, Панарин уже обгонял Коннора Макдэвида в свой первый сезон, когда увел у него приз лучшему новичку лиги «Колдер Трофи».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ткачук, 15:48. Балцерс, 35:37. — Стэмкос, 13:04 (бол.). Пойнт, 49:29, 62:08 (бол.).

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Родригес, 25:55. Байрам, 46:58 (мен.). — Шварц, 21:38 (бол.). Маккен, 22:00. Кульман, 52:06.