Россию не хотят видеть на Кубке мира даже в нейтральном статусе. Какое решение примет НХЛ?

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ и о новых заявлениях, которые сделали руководители североамериканской лиги.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ и о новых заявлениях, которые сделали руководители североамериканской лиги.

Ряд стран не хочет играть с Россией

Интересную колонку на ESPN написал наш коллега Грэг Вышински. Снова была поднята тема сборной России на Кубке мира в феврале 2024 года. Так вот, Вышински сообщает, некоторые страны, которые примут в нем участие, уже выражают протест по поводу участия российских игроков.

«Конфликт в Украине затрудняет решение российского вопроса. Мы, конечно, слышали от некоторых стран, которые будут участвовать в Кубке мира, что у них есть возражения по поводу участия России», — сказал заместитель комиссионера Билл Дэйли.

НХЛ предполагала, что статус российской команды будет каким-то образом скорректирован, если конфликт России с Украиной будет продолжаться на момент проведения Кубка мира. Первоначально была надежда, что российские игроки просто будут играть под нейтральным названием или флагом, как это происходило на последних Олимпиадах. Однако теперь Дэйли говорит, что другие страны-участницы Кубка мира этим не удовлетворены.

«Мы рассматривали этот вариант как альтернативу… Но не похоже, что это устроит другие страны», — сказал он.

НХЛ заявила, что возражения являются «относительным фактом» в процессе принятия решения об участии российских игроков, сообщает Вышински. Однако никакого решения об их статусе не принято, как и не определены окончательно планы по логистике Кубка мира, до начала которого осталось чуть больше года.

Потолок зарплат в НХЛ увеличат

Что еще интересно — в следующем сезоне потолок зарплат НХЛ может увеличиться более чем на $4 млн, если лига выполнит свои прогнозы по доходам.

«Мы считаем, что существует большая вероятность того, что резервный фонд будет погашен в этом сезоне. Это означает, что нас может ждать значительное увеличение потолка», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн после заседания совета управляющих лиги во вторник на Манхэттене.

Напомним, что НХЛ и профсоюз игроков НХЛ в 2020 году подписали новый коллективный договор. Тогда они согласились сохранить предельную зарплату на уровне $81,5 млн до тех пор, пока доход от хоккея не превысит $3,3 млрд за предыдущий сезон. В этом сезоне предельная зарплата впервые увеличилась в рамках этого соглашения на 1 миллион долларов до 82,5 миллиона долларов.

Как вы знаете, доходы игроков и лиги делятся в пропорции «50 на 50». Считая с пандемии, игроки задолжали владельцам примерно $1 млрд в связи с потерями доходов команд. Когда этот долг будет полностью погашен, уже можно будет говорить о доходах. Беттмэн сказал, что, по его мнению, этот долг может быть погашен уже в этом сезоне. И тогда потолок на сезон 2023-24 увеличится на $4-4,5 млн, причем это произойдет раньше запланированного срока.

Показательно, что в прошлом сезоне лига получила около $5,4 млрд, что примерно на $0,5 млрд больше, чем прогнозировала НХЛ.

Торторелла навел порядок в «Филадельфии»

В игровой день удивила «Филадельфия», которая испортила первый домашний матч сезона «Тампе», победив ее со счетом 3:2. Причем «Лайтнинг» заметно перебросали «Флайерз» (38-24), а также вели со счетом 2:0. Но победа уплыла из рук.

Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка за голевые передачи в большинстве, еще один результативный пас отдал Владислав Наместников. Но потом «Филадельфия» переломила ход матча. Одну из передач отдал молодой защитник Егор Замула.

Вообще с этого сезона «Филадельфию» тренирует Джон Торторелла, и команда со старта одержала три победы в трех матчах. Тортс быстро навел порядок, и теперь «Филадельфия» представляет собой прокачанный «Коламбус», где хорошо налажена система командной игры.

Это был день российских защитников. Артем Зуб из «Оттавы» набрал 2 (1+1) очка в крутом поединке против «Бостона» (7:5). Причем россиянин также сделал четыре хита, трижды бросал по воротам и получил полезность «+3» при 24:21 минутах на льду.

«Коламбус» одержал победу над «Ванкувером» (4:3 ОТ), а решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков. Свои первые очки в сезоне набрал форварда «Коламбуса» Егор Чинахов (0+2).

А защитник «Баффало» Илья Любушкин в матче против звездного «Эдмонтона» (4:2) срубил мощнейшим силовым приемом соперника Дилана Холлоуэя. Надо сказать, что оборона «Сэйбрз» сумела прикрыть Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которые не забили ничего. А ведь еще в прошлом сезоне «Баффало» считался беспросветным аутсайдером.

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