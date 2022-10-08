«Вася, скажи мне, что хотят все эти люди?» Андрей Кузьменко дал первое интервью в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка в контрольном матче против «Аризоны» (4:0), а потом дал интервью на английском, ответив на вопросы канадских журналистов.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка в контрольном матче против «Аризоны» (4:0), а потом дал интервью на английском, ответив на вопросы канадских журналистов.

Надо сказать, что Кузьменко в 2022 году вообще не давал интервью. Зимой была скандальная история, когда второго бомбардира КХЛ взяли в сборную России, а потом отцепили от Олимпиады. После этого Андрей замкнулся в себе, молчал, не говорил всё лето, а теперь уехал в НХЛ — и только сейчас оттаял.

— Ну что, поехали, — сказал Кузьменко, когда вышел к журналистам. Это было его первое интервью на английском языке.

— Как вам игра?

— Сегодня была хорошая игра для моей команды. Хорошо играл голкипер, хороша была защита. Каждый день моя команда становится всё лучше и лучше. Мы готовы к сезону…

Извините за паузу. Я в голове еще перевожу с русского на английский. Этот сезон мне очень интересен. Я дождаться не могу, когда дебютирую в НХЛ. Моя первая поездка была очень интересной. Мы играли против очень хороших команд. Но мы готовы к сезону, и у нас хорошая команда.

— А что вы скажете о своем выступлении?

— Моя игра сейчас не слишком хороша. Она еще должна стать нормальной. Каждый день я учусь. Есть небольшие трудности, которые нужно преодолеть при переходе от КХЛ к НХЛ. Я учусь каждый день, и тренер мне помогает. Мы постоянно смотрим видео с теми моментами, где я сыграл не слишком хорошо. Мне нужно еще немного времени, чтобы заиграть хорошо. Но пока мне не нравится моя игра.

— Как вам пас от Таннера Пирсона, который длинной передачей вразрез вывел вас на пустые ворота?

— Да, это был хороший пас. Мне понравилась эта передача, — засмеялся Кузьменко.

— А когда вы отдали передачу на Элиаса Петтерссона?

— Я там бросил, Пити подобрал шайбу. Я ему кричу: «Петя, не бросай сам! Отдай мне пас назад, отдай пас!» Пити бросает, забивает. Я такой: «Окей, хороший гол».

— Как вы так ловко среагировали, что выскочили со скамейки штрафников и сразу выбежали на вратаря?

— Когда я только выходил из бокса, то читал по игре, что Пирс может мне отдать пас. И он все сделал великолепно.

…Дальше прозвучал вопрос, который Кузьменко не понял. Тогда он сказал: «Извините, тут мой лучший переводчик. Вася, что хотят эти люди?» На помощь тут же пришел форвард «Ванкувера» Василий Подколзин:

— Когда ты получил шайбу, то сразу знал, как будешь бросать?

— Да, я сразу знал, что брошу ему между щитков. Но качество льда было не очень хорошим. И я понимал, что тут нужен только бросок (а не обводка).

— А почему вы так недовольны своей игрой? Все-таки 2 (1+1) очка набрали.

— Да, но НХЛ — это большая школа. В ней нужно учиться. И я пока не показываю свой максимум. А мой максимум в том, что я каждый день должен становиться лучше. Не скажу, что я сейчас несчастлив. Но идет обычный рабочий процесс.

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