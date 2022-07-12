СКА собрал «штаб мечты» на новый сезон. Питер идет за Кубком Гагарина?

При этом 66-летний Валерий Брагин ушел, но остался – он переведен с должности старшего тренера в консультанты.

При этом 66-летний Валерий Брагин ушел, но остался – он переведен с должности старшего тренера в консультанты.

Что такое «команда мечты»? Это значит, что в этом клубе КХЛ или НХЛ есть сильный подбор игроков. Например, «Ак Барс» в новом сезоне может звенеть – там будут выступать Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий и другие.

Или вот Кубок Стэнли взял «Колорадо», где выступают Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен, Габриэль Ландеског, Назим Кадри, где новый восьмилетний контракт на $49 млн подписал Валерий Ничушкин. Это тоже команда мечты.

«Матч ТВ» первым сообщил, что СКА сегодня объявит свой тренерский штаб. Мы посмотрели – там тоже собралась «команда мечты».

Давайте разбираться.

Зубов уже выигрывал Кубок Гагарина со СКА

Роман Ротенберг – как был, так и остался. Тут без интриги. В январе заместитель председателя совета директоров, вице-президент и гендиректор клуба был назначен еще и главным тренером СКА. Четыре должности в одних руках – тогда это казалось экстравагантным. Особенно народ прикалывался над выражением «Йозе Марино», сказанной Ротенбергом на первой конференции. В студии «Матч ТВ», на недавнем интервью с Дмитрием Губерниевым было объяснено, что там имелось в виду. Но за 20 матчей сезона Ротенберг помог СКА стать лучшим клубом Западной конференции, а также взять бронзовые медали сезона КХЛ. Было бы странно, если бы гендиректор СКА в таком случае что-то сделал с главным тренером СКА. Ведь это к тому же один и тот же человек.

Альберт Лещев и Константин Шафранов – они тоже остались. Первый отвечает за защитников и меньшинство, второй – за нападающих и большинство. Причем Шафранов в сезоне-2020/21 помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина, и большинство у омичей выглядело отлично. Лещев к тому же возглавлял юниорскую сборную России. В общем, опыт у них есть, и в штабе СКА они уже работали.

Сергей Зубов – тоже раньше работал в СКА, в прошлом сезоне возглавлял молодежную сборную. Еще на турнире 3х3 в Москве, куда Зубов приехал и встречался с Ротенбергом, я понял, что может быть назначение. Так и вышло – Сергей Александрович стал помощником главного тренера СКА по общим вопросам, а также он будет отвечать за работу с защитниками. Надо напомнить, что Зубов выиграл два Кубка Стэнли, его ввели в Зал хоккейной славы, а его свитер подняли под своды дворца в Далласе. Таким набором не может похвастаться никто из россиян (только свитер Буре поднимали, он состоит в Зале славы, но Кубок Стэнли не выигрывал). Зубов считается одним из самых крутых российских защитников в истории НХЛ, и понятно, что штаб СКА он усилит. В принципе это готовый главный тренер многих клубов КХЛ. При этом надо напомнить, что Зубов уже был в штабе СКА, когда команда в 2015 году завоевала Кубок Гагарина.

Корешков был ключевой фигурой в штабе ЦСКА

Евгений Корешков – большая неожиданность, что СКА подписал такого ценного тренера. Понятно, что в начале нулевых он считался главным форвардом суперлиги, защищая цвета «Магнитки». Потом рос и развивался как тренер, работая в «Металлурге», «Барысе» и ЦСКА, завоевав в общей сложности три Кубка Гагарина (2014, 2019, 2022). Многие считали, что Корешков в ЦСКА в прошлом сезоне играл чуть ли не главную роль в штабе, когда команду возглавил тренер-новичок Сергей Федоров. И это он готовил ЦСКА, когда Федоров уезжал работать на Олимпиаду. Теперь Корешков в СКА стал помощником главного тренера по общим вопросам, отвечающим за работу с нападающими.

Кроме того, в СКА будут работать тренер Алексей Бабинцев, который в прошлом сезоне входил в штаб СКА-1946, а молодежка клуба из Санкт-Петербурга завоевала Кубок Харламова, и там блистал Матвей Мичков, которого в новом сезоне будут подтягивать в основу.

За работу с вратарями будет снова отвечать швед Стефан Перссон, с которым было взято серебро 2013 года на молодежном уровне – речь, разумеется, о «Тре Крунур». При этом будет еще один тренер вратарей – Павел Орлов.

За физподготовку будут отвечать сразу три тренера: Артем Нехороших, Крейг Слоунуайт и Александр Трошин, причем последний много лет тренировал такую звезду, как Илья Ковальчук. И он уже несколько лет работает в СКА.

Брагин направлен на работу с молодежью

Но и это еще не все. СКА в свой тренерский штаб для укрепления спортивного блока, а также усиления методического и тактического направления, а также в качестве советника главного тренера пригласил Владимира Юрзинова-старшего. Ему уже 82 года, и вряд ли Владимир Владимирович будет мотаться со СКА по стране – от Минска до Хабаровска. Но как и в сборной России, Юрзинов будет душой коллектива. Патриарх, который в нужный момент может дать ценный совет. Кстати, Юрзинов как консультант был и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где сборная России завоевала золото.

Наконец, Валерий Брагин – легендарный тренер молодежной сборной России, с кем было завоевано культовое золото МЧМ-2011 в Баффало. Он прошел в СКА путь от главного тренера, совмещающего этот пост со сборной России, до старшего тренера в прошлом сезоне. А теперь Валерий Николаевич тоже стал советником. То есть он остался в СКА, и не сказать, что Брагину снизили нагрузки в 66 лет. «Он известен своим умением работать с молодыми хоккеистами, и именно отслеживанием и подготовкой молодежи он и будет заниматься в новой роли. В клубе прекрасно понимают сильные стороны опытного тренера, и посчитали, что должность, которая подразумевает работу с перспективными игроками, которых в СКА немало, позволит Брагину быть максимально эффективным», - сообщил мне источник в клубе.

Такой мощный подход к формированию штаба напомнил мне сборную Канады, когда она дважды брала золото Олимпиады (2010, 2014). Тогда в штаб Майка Бэбкока входили Кен Хичкок, Клод Жюльен, Линди Рафф, Стив Айзерман, Дуг Армстронг, Кен Холланд и Кевин Лоу, которые в хоккейном мире в представлении не нуждаются.

В общем, СКА сохранил свою структуру, но при этом усилил штаб опытными специалистами. По фамилиям тут все очень мощно. Осталось сколотить коллектив единомышленников, и на это уже есть предсезонка.

19 – 21 июля – медицинский осмотр в СКА и тесты по общефизической подготовке

– медицинский осмотр в СКА и тесты по общефизической подготовке 22 июля – 2 августа – тренировочный сбор в Новогорске

– тренировочный сбор в Новогорске 3 – 9 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

– участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open 10 – 20 августа – тренировочный сбор в Сочи

– тренировочный сбор в Сочи 23 – 28 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова

– участие в предсезонном турнире имени Пучкова 28 августа – презентация СКА в Санкт-Петербурге

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