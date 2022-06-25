Кучеров включил режим MVP и отсрочил чемпионство «Колорадо». Ничушкин тащил «Эвеланш», повторив клубный рекорд

Василевский и Сергачев поддержали российский бенефис в финале Кубка Стэнли.

Василевский и Сергачев поддержали российский бенефис в финале Кубка Стэнли.

Матч, который мог принести «Колорадо» первый за 21 год Кубок Стэнли, стал пока что главным российским бенефисом нынешнего финала. По отдельности Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Валерий Ничушкин уже выдавали яркие перфомансы, но сегодня они выкатили совместное представление, сделав пятую игру лучшей в серии.

По ходу плей-офф Ничушкин стал для «Колорадо» не только главным специалистом по форчекингу, но и прекрасным завершителем — в финале это проявилось особенно ярко. Да, по ходу двух матчей в Тампе россиянину ни разу не удалось поразить ворота Василевского, но по возвращению в Денвер он снова стал неудержимым.

На 26-й минуте встречи, когда «Эвеланш» при счете 0:1 наконец-то включили свои фирменные скорости, Ничушкин переиграл на пятаке Ника Пола и после дальнего броска Кэйла Макара и неуверенных действий Василевского послал шайбу в пустые ворота. Этот гол стал для Валерия четвертым в серии, благодаря чему он повторил рекорд франшизы, принадлежащий Джо Сакику и Алексу Тэнгуэю, по числу шайб, заброшенных за один финал.

В начале третьего периода показалось, что Ничушкин оформил дубль и побил рекорд «Колорадо». Российский форвард «Эвс» вел борьбу на пятаке с Эриком Чернаком, и после очередного броска Макара и сейва Василевского шайба заскочила в ворота от бьющейся друг с другом парочки. После пересмотров стало ясно, что гол был забит ногой словацкого защитника, а Ничушкин записал на свой счет передачу — с его отбора началась результативная атака.

Правда, свой гол Макар забил уже при счете 1:2. В середине второго периода режим MVP включил Кучеров, пока что отмечающийся результативными действиями только в нечетных играх финала. «Тампа» заработала большинство в формате «четыре на три», Никита занял позицию разыгрывающего и после нескольких попыток доставить шайбу под бросок Стэмкосу собственноручно поразил ворота Кемпера выстрелом от синей линии.

Кучеров забросил свою первую шайбу в серии и набрал 20-е очко в карьере в финалах Кубка Стэнли, сравнявшись с Сидни Кросби, который занимал первую строчку среди всех действующих игроков лиги.

За шесть минут до конца основного времени при счете 2:2 Кучеров организовал еще одну голевую атаку. Получив длинную диагональ от Стэмкоса под чужую синюю линию, россиянин не растерялся под опекой Нэйтана Маккиннона, спокойно сохранил шайбу в зоне и обратным пасом на синюю линию запустил красивый розыгрыш от троицы Сергачев — Хедман — Палат. Защитники тремя передачами разорвали левый край атаки, а чешский форвард уверенно замкнул передачу Хедмана в слот.

Для Сергачева ассист в моменте с голом Палата стал уже вторым по ходу матча. Ранее он своим пасом разогнал атаку «Лайтнинг», завершившуюся голом Яна Рутты на 16-й минуте матча. Всего Сергачев после сегодняшнего дня набрал 21 очко за карьеру в играх плей-офф, сравнявшись с Райаном Макдоной на втором месте списка лучших защитников-бомбардиров «Тампы» в истории Кубка Стэнли.

Голкипер «молний» Андрей Василевский, несмотря на отдельные помарки, провел очередной уверенный поединок. Отразив 35 бросков, он был признан третьей звездой матча. Благодаря в том числе его надежности «Тампа» смогла избежать раннего окончания финала Кубка Стэнли, продлив серию как минимум до шестой игры.

НХЛ. Плей-офф

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Ничушкин, 25:07. Макар, 42:31. — Рутта, 15:23. Кучеров, 28:10 (бол.). Палат, 53:38.

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