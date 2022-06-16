«Колорадо» и «Тампа» ярко открыли финал Кубка Стэнли. Василевский поплыл на старте, Ничушкин затащил в овертайме

Кучеров отметил карьерный юбилей.

Кучеров отметил карьерный юбилей.

Перед стартом противостояния «Колорадо» и «Тампы», которого мы ждали в финале Кубка Стэнли целых три года, много говорилось о большой разнице в классе вратарей команд.

Если «Эвеланш» на пути к серии обошлись практически без вратарской помощи, поскольку ни Дарси Кемпер, ни Павел Францоуз серьезно не тащили, то игровой уровень Андрея Василевского и его важность для «Лайтнинг» известна давно. Именно россиянин должен стать главным козырем «Тампы» в финале.

Однако, в первой игре этого не произошло. «Лавины», отдыхавшие перед началом финальной серии восемь дней, со старта матча ожидаемо забрали шайбу под свой контроль и постепенно наращивали давление на ворота «молний» всеми четырьмя звеньями. Под этим давлением начали ошибаться не только полевые игроки «Тампы», но и сам Василевский, обычно отличающийся спокойствием и хладнокровием:

На восьмой минуте первого периода россиянин не сумел справиться с достаточно простым броском Микко Рантанена от левого борта, пустив шайбу под локтем, — из площади ворот ее добил Габриэль Ландескуг;

Еще через две минуты Валерий Ничушкин получил пас от Кэйла Макара в чужой зоне и кистевым броском из верхнего слота попал точно в «домик» Василевскому. Российский голкипер впервые по ходу плей-офф пропустил шайбу между щитков.

К началу второго периода «Тампа» уступала 1:3, после чего Василевский вернулся в свою прежнюю форму и начал подтаскивать команду — особенно в последние 15 минут игры, когда напор «Колорадо» достиг максимальных значений и «молнии» были практически прижаты к собственной зоне.

Правда, к тому моменту «Лайтнинг» уже сравняли счет, выдав ударную минуту в середине второго периода. Сперва парочка Кучеров — Палат накрутила в чужой зоне главную пару защитников «Эвеланш» Тэйвз — Макар, сотворив главный шедевр матча, а затем Михаил Сергачев повторил свой трюк из пятой игры серии с «Рейнджерс», поразив ворота броском от синей линии.

Никита Кучеров достиг отметки в 100 результативных передач за карьеру в плей-офф. Среди действующих игроков лиги он занимает четвертую строчку по этому показателю, уступая только Джо Торнтону (101), Евгению Малкину (113) и Сидни Кросби (130).

Ключевым фактором концовки матча стал Ничушкин. Россиянин, оказывавший огромное давление на соперников на протяжении всей игры, сумел сделать это и в начале овертайма. За счет активности Ничушкин поочередно накрыл на чужой синей линии Виктора Хедмана и Михаила Сергачева, позволив «Колорадо» соорудить атаку с ходу, а затем подобрал шайбу на левом круге вбрасывания и отдал точный поперечный пас под бросок в касание Андре Бураковски.

Швед не промахнулся и принес «Колорадо» первую победу в финале, ставшую закономерным исходом игры. Да, «Тампа» смогла навязать сопротивление «лавинам», но те были мощнее и свежее. Возможно, два дня отдыха, которые будут у команды перед следующей игрой, помогут «Лайтнинг» набрать форму и еще больше изучить оппонента.

НХЛ. Плей-офф. Финал. 1-й матч

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ландеског, 7:47. Ничушкин, 9:23. Лехконен, 17:31 (бол.). Бураковски, 61:23. — Пол, 12:26. Палат, 32:51. Сергачев, 33:39.

Счет в серии — 1:0

Читайте также: