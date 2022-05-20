«С Кучеровым нужно быть готовым ко всему». Русский нападающий приговорил «Флориду», отдав чудо-пас за 3,8 секунды до конца игры

Василевский и Бобровский тащили как могли.

Василевский и Бобровский тащили как могли.

После неудачного старта серии против соседей по «Солнечному штату» «Флорида» пересобралась и во втором матче выдала тот хоккей, который мы привыкли от нее видеть по нынешнем сезоне: веселый, задорный, нацеленный на ворота соперников. Лишь второй раз по ходу плей-офф «Пантерз» совершили больше 70 бросковых попыток (72), 36 из которых добрались до створа.

Но Андрей Василевский, с седьмого матча серии против «Торонто» включивший режим лучшего вратаря мира, был готов к такой игре соперников. Да, россиянин в конце второго периода при счете 1:0 в пользу «Тампы» допустил ошибку, приведшую к голу Луостаринена, но в остальном он был безупречен. 35 сейвов и звание второй звезды матча достались Василевскому абсолютно по делу.

Его оппонент Сергей Бобровский также провел одну из лучших по качеству игр плей-офф. Пусть и с меньшей бросковой нагрузкой он совершил несколько ярких спасений, главное из которых произошло в концовке третьего периода. Бобровский сумел намертво поймать шайбу после мощного броска в касание из правого круга от Ондржея Палата.

Но если вратарь «Флориды», ставший третьей звездой игры, был готов тащить команду в ключевые моменты, то оборона — нет. От защитников «Пантерз», на протяжении всей встречи активно подключавшихся в атаку, требовалось хотя бы не допускать откровенных привозов в собственной зоне, но за четыре секунды до конца основного времени при счете 1:1 это произошло.

Никита Кучеров, проводивший довольно скромный по собственным меркам матч, получил шайбу на лицевом борту в чужой зоне и, находясь спиной к воротам, отдал пас не глядя на пятак. В этот моменты пара защитников «Флориды» Форслинг — Уигар допустила позиционный провал, в полном составе отправившись накрывать Кучерова и оставив совершенно одного возле ворот Росса Колтона, который и замкнул пас россиянина.

— Когда ты на льду с «Кучем», ты должен быть готов ко всему, и как только я увидел шайбу за воротами, я сразу рванул на пятак, — сказал после матча Колтон. — Он упаковал для меня шайбу в подарочную упаковку. Это был невероятный розыгрыш с его стороны.

Во втором матче подряд Кучеров стал ключевым фактором победы «Тампы», пусть на этот раз он и не попал в число трех звезд игры по версии НХЛ. «Лайтнинг» увезли из Санрайза две победы из двух возможных, и теперь шансы действующих чемпионов на выход в финал Восточной конференции резко возросли.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Луостаринен, 38:07. — Перри, 12:06 (бол.). Колтон, 59:56.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил ассистентский дубль в матче против «Колорадо» и помог «Блюз» сравнять счет в серии.

Его соотечественник Владимир Тарасенко, отдав результативную передачу в конце второго периода, набрал 58-е очко в карьере в плей-офф и вошел в топ-3 лучших бомбардиров «Блюз» в Кубке Стэнли, сравнявшись с легендарным Элом Макиннисом.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Ландеског, 41:49 (бол.). — Кайру, 25:45. Перрон, 39:26, 50:31. Саад, 58:10.

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