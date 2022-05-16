Скандал в Нью-Йорке: Панарин забил золотой гол «Рейнджерс», а Кросби недоволен ужасным правилом

- «Питтсбург» вел 3-1 в этой серии;
- «Рейнджерс» после этого одержали три победы подряд;
- золотой гол в овертайме седьмого матча забил Артемий Панарин;
- «Рейнджерс» во втором раунде сыграют с «Каролиной».
Этот матч войдет в историю Нью-Йорка
Если честно, то «Питтсбург» очень жаль. Команда должна была брать эту серию, когда вела со счетом 3-1 и держала ее в своих руках. Болельщики «Пингвинз» издевались над вратарем Игорем Шестеркиным, которого номинировали на «Харт Трофи» и «Везина Трофи» — приз самому ценному игроку лиги и лучшему вратарю НХЛ.
Два раза подряд у себя дома «Питтсбург» забросил «Рейнджерс» по семь шайб. Шестеркина дважды снимали из ворот, и фанаты скандировали: «Мы хотим Игоря! Мы хотим Игоря!»
Но все изменилось, когда в пятом матче при счете 2:0 в пользу «Пингвинз» защитник «Рейнджерс» Джэйкоб Труба, скорее всего, неумышленно, вырубил ударом в голову капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Рейнджерс» взяли тот матч (5:3). На шестую игру Кросби не вышел, и ньюйоркцы снова победили (5:3). Но пропустить седьмой матч Сид не мог никак, поэтому вышел на морально-волевых.
Все три периода «Питтсбург» перебрасывал хозяев (45-30 в итоге). Дважды «Пингвинз» вели в счете: было и 2:1, и 3:2 в их пользу. И в большинстве забивала команда, когда отличались Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель, а потом Эван Родригес вообще забил в меньшинстве…
Но «Рейнджерс» переломили этот матч, который войдет в историю большого Нью-Йорка.
Хлебушек и Боб оправдывают свои контракты
Счастье для «Питтсбурга» было совсем близким, на 55-й минуте гости вели 3:2. Форвард «Рейнджерс» Эндрю Копп выцарапал шайбу на борту и отправил ее Мике Зибанежаду, который метким щелчком вогнал ее в цель.
Так игра перешла в овертайм седьмого матча. А там сразу же роковое удаление схватил форвард «Питтсбурга» Брок Макгинн, задержавший руками защитника Кей-Андре Миллера.
И знаете, «Питтсбург» почти выстоял. До того как Макгинн вернется в игру из бокса штрафников, оставалось лишь девять секунд. Но Артемий Панарин уже разыграл шайбу с защитником «Рейнджерс» Адамом Фоксом. Выкатился на оперативное пространство по правому флангу и резким кистевым броском прострелил голкипера Тристана Джерри.
Тут же началась куча-мала, под которой очутился наш Хлебушек. И казалось, что весь стадион Madison Square Garden выскочит на площадку, чтобы устроить большую гору из радостных людей. Такого хоккейного счастья у Нью-Йорка не было уже очень давно!
Что интересно, Артемий Панарин в этой серии был не особо заметен, хотя и набрал по классике 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в семи матчах.
И я по ходу первого раунда даже писал в своем Telegram-канале (@LysenkovTV):
«Отдельно я смотрю на такой сюжет — летом 2019 года два друга подписали ломовые контракты, когда ушли из «Коламбуса».
Артемий Панарин получил $81,5 млн в «Рейнджерс».
Сергей Бобровский получил $70 млн во «Флориде».
Их контракты заканчиваются в 2026 году.
Всегда интересно изучить, как выстрелили (или нет) такие ходы генменеджеров в свете развития команд.
Пока на сегодняшний день «Рейнджерс» и «Флорида» с 2019 года не выиграли ни одну серию плей-офф.
Но шанс еще есть в этом розыгрыше, и плюс четыре сезона впереди».
Так вот, прямо сейчас и Панарин, и Бобровский в плей-офф начали оправдывать свои контракты. Теперь «Рейнджерс» во втором раунде сыграют с «Каролиной», а «Флорида» — с «Тампой».
И будет очень интересно, если в финале Востока встретятся «Рейнджерс» и «Флорида».
Пусть Панарин и Бобровский сыграют в плей-офф друг против друга!
Кросби: «Это ужасное правило!»
После матча Сидни Кросби заметил об одном эпизоде в конце третьего периода, когда с головы защитника «Питтсбурга» Маркуса Петтерссона слетел шлем и он был вынужден побежать на лавку на замену, в результате чего «Рейнджерс» разыграли ту самую комбинацию и Зибанежад перевел игру в овертайм: «Это ужасное правило, которое, возможно, в итоге стало решающим в игре».
Но историю уже не изменишь, и этот скандальчик ничего не исправит. «Рейнджерс» стали первой командой в розыгрыше Кубка Стэнли, которая уступала в серии со счетом 1-3, но не просто одержала три победы подряд, а в каждом из матчей отыгрывалась, то есть совершала камбэки.
Да, сегодня Хлебушек воистину вошел в историю!