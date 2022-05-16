Скандал в Нью-Йорке: Панарин забил золотой гол «Рейнджерс», а Кросби недоволен ужасным правилом

Вот как бывает! Самый дорогой российский хоккеист НХЛ Артемий Панарин казался незаметным в серии с «Питтсбургом», но именно он спас весь Нью-Йорк, когда забил в овертайме седьмого матча!

Вот как бывает! Самый дорогой российский хоккеист НХЛ Артемий Панарин казался незаметным в серии с «Питтсбургом», но именно он спас весь Нью-Йорк, когда забил в овертайме седьмого матча!

«Питтсбург» вел 3-1 в этой серии;

«Рейнджерс» после этого одержали три победы подряд;

золотой гол в овертайме седьмого матча забил Артемий Панарин;

«Рейнджерс» во втором раунде сыграют с «Каролиной».

Этот матч войдет в историю Нью-Йорка

Если честно, то «Питтсбург» очень жаль. Команда должна была брать эту серию, когда вела со счетом 3-1 и держала ее в своих руках. Болельщики «Пингвинз» издевались над вратарем Игорем Шестеркиным, которого номинировали на «Харт Трофи» и «Везина Трофи» — приз самому ценному игроку лиги и лучшему вратарю НХЛ.

Два раза подряд у себя дома «Питтсбург» забросил «Рейнджерс» по семь шайб. Шестеркина дважды снимали из ворот, и фанаты скандировали: «Мы хотим Игоря! Мы хотим Игоря!»

Но все изменилось, когда в пятом матче при счете 2:0 в пользу «Пингвинз» защитник «Рейнджерс» Джэйкоб Труба, скорее всего, неумышленно, вырубил ударом в голову капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Рейнджерс» взяли тот матч (5:3). На шестую игру Кросби не вышел, и ньюйоркцы снова победили (5:3). Но пропустить седьмой матч Сид не мог никак, поэтому вышел на морально-волевых.

Все три периода «Питтсбург» перебрасывал хозяев (45-30 в итоге). Дважды «Пингвинз» вели в счете: было и 2:1, и 3:2 в их пользу. И в большинстве забивала команда, когда отличались Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель, а потом Эван Родригес вообще забил в меньшинстве…

Но «Рейнджерс» переломили этот матч, который войдет в историю большого Нью-Йорка.

Хлебушек и Боб оправдывают свои контракты

Счастье для «Питтсбурга» было совсем близким, на 55-й минуте гости вели 3:2. Форвард «Рейнджерс» Эндрю Копп выцарапал шайбу на борту и отправил ее Мике Зибанежаду, который метким щелчком вогнал ее в цель.

Так игра перешла в овертайм седьмого матча. А там сразу же роковое удаление схватил форвард «Питтсбурга» Брок Макгинн, задержавший руками защитника Кей-Андре Миллера.

И знаете, «Питтсбург» почти выстоял. До того как Макгинн вернется в игру из бокса штрафников, оставалось лишь девять секунд. Но Артемий Панарин уже разыграл шайбу с защитником «Рейнджерс» Адамом Фоксом. Выкатился на оперативное пространство по правому флангу и резким кистевым броском прострелил голкипера Тристана Джерри.

Тут же началась куча-мала, под которой очутился наш Хлебушек. И казалось, что весь стадион Madison Square Garden выскочит на площадку, чтобы устроить большую гору из радостных людей. Такого хоккейного счастья у Нью-Йорка не было уже очень давно!

Что интересно, Артемий Панарин в этой серии был не особо заметен, хотя и набрал по классике 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в семи матчах.

И я по ходу первого раунда даже писал в своем Telegram-канале (@LysenkovTV):

«Отдельно я смотрю на такой сюжет — летом 2019 года два друга подписали ломовые контракты, когда ушли из «Коламбуса».

Артемий Панарин получил $81,5 млн в «Рейнджерс».

Сергей Бобровский получил $70 млн во «Флориде».

Их контракты заканчиваются в 2026 году.

Всегда интересно изучить, как выстрелили (или нет) такие ходы генменеджеров в свете развития команд.

Пока на сегодняшний день «Рейнджерс» и «Флорида» с 2019 года не выиграли ни одну серию плей-офф.

Но шанс еще есть в этом розыгрыше, и плюс четыре сезона впереди».

Так вот, прямо сейчас и Панарин, и Бобровский в плей-офф начали оправдывать свои контракты. Теперь «Рейнджерс» во втором раунде сыграют с «Каролиной», а «Флорида» — с «Тампой».

И будет очень интересно, если в финале Востока встретятся «Рейнджерс» и «Флорида».

Пусть Панарин и Бобровский сыграют в плей-офф друг против друга!

Кросби: «Это ужасное правило!»

После матча Сидни Кросби заметил об одном эпизоде в конце третьего периода, когда с головы защитника «Питтсбурга» Маркуса Петтерссона слетел шлем и он был вынужден побежать на лавку на замену, в результате чего «Рейнджерс» разыграли ту самую комбинацию и Зибанежад перевел игру в овертайм: «Это ужасное правило, которое, возможно, в итоге стало решающим в игре».

Но историю уже не изменишь, и этот скандальчик ничего не исправит. «Рейнджерс» стали первой командой в розыгрыше Кубка Стэнли, которая уступала в серии со счетом 1-3, но не просто одержала три победы подряд, а в каждом из матчей отыгрывалась, то есть совершала камбэки.

Да, сегодня Хлебушек воистину вошел в историю!

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