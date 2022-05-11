Капризов и Тарасенко устроили голевое шоу в Миннесоте. Кирилл также побил очередной рекорд клуба

«Сибирское дерби» осталось за «Сент-Луисом».

«Сибирское дерби» осталось за «Сент-Луисом».

Пятый матч противостояния «Миннесоты» и «Сент-Луиса» превратился в «дерби Сибири». При счете 2-2 в серии в один из ключевых моментов звездные нападающие Кирилл Капризов (Новокузнецк) и Владимир Тарасенко (Новосибирск) устроили яркое голевое шоу.

Открыл его по традиции форвард «Миннесоты». Начиная со второго матча серии ни один первый период не обходился без гола Капризова — сегодня его пришлось ждать 14 минут. При счете 0:1 в большинстве россиянин получил пас от синей линии на вершине левого круга вбрасывания и неспешно нанес точный кистевой бросок в дальний угол ворот Джордана Биннингтона.

Этот гол стал для Капризова шестым по ходу плей-офф, благодаря чему он установил новый рекорд «Уайлд» по результативности в одной кубковой серии, превзойдя достижения Мариана Габорика и Уэса Уолца, забивших в полуфинале Кубка Стэнли-2003 по пять шайб.

Через четыре минуты «Миннесота» получила еще одно большинство, Кевин Фиала отдал передачу из левого угла на круг вбрасывания, откуда Капризов нанес еще один точный бросок. У россиянина появился шанс замахнуться на рекорд «Уайлд» по голам за один плей-офф. Чтобы догнать Габорика (9 голов), Капризову осталось забросить еще две шайбы.

После дубля Кирилла «Миннесота» повела 2:1, но «Уайлд» после этого голами в матче публику больше не баловали. Радость Капризова от его голевых достижений была омрачена:

«Цель не в том, чтобы игрок играл хорошо. Цель в том, чтобы команда играла хорошо и мы не выиграли».

К старту третьего периода счет уже был 2:2, а дальше наступило время Тарасенко. На 42-й минуте Павел Бучневич отдал пас из-за ворот на пятак, и Владимир броском в касание переиграл Марка-Андре Флери.

Всего лишь через полторы минуты Тарасенко сделал пас под синюю линию на Ивана Барбашева, тот завез шайбу в зону по правому флангу и вернул ее в центр, откуда российский форвард нанес фирменный кистевой бросок. Для Барбашева эта голевая передача стала первым набранным очком в плей-офф.

За полторы минуты до конца матча, когда «Уайлд» заменили вратаря на шестого полевого игрока, Тарасенко получил пас на своей синей линии от Бучневича и аккуратным броском поразил пустые ворота. Впервые в карьере Бучневич набрал два (0+2) очка за одну игру плей-офф.

Этот хет-трик стал для Тарасенко вторым (и первым натуральным) в карьере в плей-офф — любопытно, что предыдущий был оформлен семь лет назад также по ходу серии против «Миннесоты».

Сам игрок после матча не стал акцентировать внимание на своих голах:

«Не время думать о каких-то личных достижениях. Самое главное, что мы выиграли матч и движемся к следующему. На данный момент, исходя из опыта чемпионского 2019 года, мы знаем, что важны только победы».

«Сент-Луис» повел в серии 3-2 и уже послезавтра может оформить выход во второй раунд плей-офф.

НХЛ. Плей-офф

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы: Капризов, 13:15 (бол.), 17:07 (бол.). — О’Райли, 4:53 (бол.). Саад, 35:28. Тарасенко, 41:03, 42:31, 58:27.

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