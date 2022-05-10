«Всё было в наших руках». Кузнецову и Овечкину не хватило двух минут, чтобы стать героями «Вашингтона»

«Флорида» Бобровского сравняла счет в серии.

«Флорида» Бобровского сравняла счет в серии.

После трех матчей серии «Флорида» — «Вашингтон» действующий победитель регулярного чемпионата уступал со счетом 1-2. Да, «Пантерз» не являлись насколько очевидным фаворитом в паре, как могло казаться до начала первого раунда, но разгромное поражение 1:6 в предыдущей встрече стало настоящей сенсацией.

Связка двух главных бомбардиров «Кэпиталз» этого сезона Александра Овечкина и Евгения Кузнецова стабильно генерировала очки по ходу серии. В первой игре она организовала гол, сравнявший счет в середине третьего периода, а в дальнейших играх капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) балла, ни разу не уходя с площадки без голевой передачи.

К 50-й минуте сегодняшнего матча на табло домашней арены «Вашингтона» красовался счет 1:1 благодаря шайбам Ти-Джея Оши и Картера Верхэги, и в этот момент российская связка «Кэпиталз» снова проявила себя. Овечкин подобрал шайбу в средней зоне и пасом через правый край отправил в быстрый отрыв Кузнецова, который на паузе сумел переиграть Сергея Бобровского.

Овечкин стал четвертым игроком в истории «Вашингтона», оформившим ассистентскую серию длиной минимум в четыре игры со старта плей-офф (Скотт Стивенс — 5 матчей, Майк Грин и Стив Коновалчук — 4). Кузнецов же забил свой 29-й кубковый гол в карьере — теперь он находится в одном шаге от попадания в топ-3 лучших снайперов франшизы «Кэпиталз» в постсизоне.

Столичные хоккеисты были невероятно близки к тому, чтобы вернуться во Флориду, имея лидерство в серии 3-1, но за две минуты до конца основного времени Сэм Райнхарт броском из слота в формате «шесть на пять» перевел игру в овертайм, а на исходе 65-й минуты встречи Верхэги, удачно сыграв на добивании, оформил дубль и принес победу «пантерам».

— В третьем периоде всё было в наших руках, — сказал после матча Кузнецов. — В конце концов, да будет так. Теперь начинается серия до двух побед, никакой паники у нас нет.

Российские вратари Сергей Бобровский (14 сейвов) и Илья Самсонов (29) были признаны второй и третьей звездами матча соответственно.

НХЛ. Плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Оши, 7:15 (бол.). Кузнецов, 49:31. — Верхеге, 14:08, 64:57. Райнхарт, 57:56.

Второй раз подряд вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен по ходу матча плей-офф. За два периода игры с «Питтсбургом» россиянин пропустил 6 шайб на 30 бросков в створ, после чего уступил место в воротах своему соотечественнику Александру Георгиеву.

В середине третьего периода при счете 6:2 Евгений Малкин замкнул классный пас из-за ворот от Каспери Капанена и забросил свою вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Этот гол стал для россиянина 66-м в карьере в плей-офф, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории «Питтсбурга», превзойдя Яромира Ягра (65).

«Питтсбург» одержал разгромную домашнюю победу над «Рейнджерс» и теперь находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф.

НХЛ. Плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)

Голы: Кросби, 11:17 (бол.). Матесон, 23:14. Гюнцел, 23:38. Фридман, 31:22. Хайнен, 38:53. Картер, 39:28. Малкин, 52:22. — Лафренье, 2:06. Фокс, 34:04.

«Колорадо» стал первой командой, прошедшей во второй раунд Кубка Стэнли. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин на 53-й минуте матча с «Нэшвиллом» забросил победную шайбу, нанеся точный бросок из правого круга после передачи Кэйла Макара. Этот гол стал для россиянина вторым по ходу плей-офф.

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин оформил второй дубль в карьере в плей-офф.

НХЛ. Плей-офф

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Тренин, 18:59, 36:49. Форсберг, 43:58. — Бураковски, 1:56. Макар, 33:33. Тэйвз, 48:55. Ничушкин, 52:02. МакКиннон, 59:04.

Читайте также: