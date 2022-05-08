Фанаты «Питтсбурга» дразнили Шестеркина. «Рейнджерс» поменяли одного русского вратаря на другого, но это не помогло

Главный тренер команды защищал Игоря.

Главный тренер команды защищал Игоря.

В первых двух матчах серии плей-офф Игорь Шестеркин, возможно лучший вратарь мира прямо сейчас, установил рекорд НХЛ, отразив в сумме 118 бросков. Но вот в третьей игре его заменили уже после первого периода.

Шестеркин пропустил 4 шайбы после 15 бросков, причем все голы организовало третье звено «Питтсбурга». Особенно зверствовал Эван Родригес, сделавший дубль и результативную передачу.

«Пингвинам» везло с отскоком, но и Шестеркин не выручал. А еще и с трибун после голов в ворота «Рейнджерс» издевательски неслось «Igor, Igor» — фанаты «Питтсбурга» передразнивали вратаря, использую клич «Мэдисон Сквер Гарден».

Добавлял пикантности факт, что ворота «Питтсбурга » в нынешнем плей-офф защищает не только не лучший вратарь мира, но и не лучший вратарь в «Пингвинз». И даже не второй. Тристан Джерр и Кейси Десмит травмированы, а Луи Доминге — третий голкипер в команде и в регулярном сезоне сыграл всего два матча.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после матча так объяснил раннюю замену Шестеркина:

«Игорь показывал выдающуюся игру, посмотрите, он сыграл 10 периодов за последние четыре с половиной дня. Я подумал, что наступило время дать ему передохнуть».

На второй период при счете 1:4 в ворота «Рейнджерс» встал Александр Георгиев, для которого это стало дебютом в Кубке Стэнли.

И замена сработала. Во второй двадцатиминутке гости забросили три шайбы, и к следующему перерыву на табло была ничья 4:4.

Но в ключевой момент вновь вратарь не выручил гостей. В середине третьего периода Хайнен бросил в ближний угол. Казалось, Георгиев все видел, но именно этот бросок отразить не сумел. Единственная пропущенная шайба стала решающей в матче. В концовке гости сняли вратаря, и «Питтсбург» забил дважды в пустые ворота. «Пингвинз» вышли вперед в серии, и четвертая игра пройдет также на их площадке. Посмотрим, справится ли с нервами Шестеркин.

Евгений Малкин, несмотря на семь голов своей команды, очков не набрал. Артемий Панарин забросил одну шайбу.

НХЛ. Плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 7:4 (4:1, 0:3, 3:0)

Счет в серии — 2-1

Голы: Макгинн, 1:57. Картер, 8:18 (бол.), 58:53. Родригес, 10:31 (бол.), 15:15. Хайнен, 51:02. Гюнцел, 57:46. — Какко, 5:08. Ватрано, 26:51. Панарин, 27:58. Копп, 35:59 (бол.).

Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф. «Вашингтон» в третьем матче уничтожил лидера регулярного дивизиона, хотя лучший снайпер «Флориды» Джонатан Юбердо и открыл счет на третьей минуте. В дальнейшем забивали только хозяева.

Овечкин забил 72-й гол в плей-офф за карьеру и поднялся на 14-е место в истории. Здесь, в отличие от «регулярки», у Ови нет шансов войти даже в первую тройку.

«Вашингтон» повел в серии и имеет впереди еще один домашний матч.

НХЛ. Плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Счет в серии — 2-1

Голы: Оши, 19:34 (бол.). Юханссон, 29:51. Ван Римсдайк, 38:49. Овечкин, 50:25 (бол.). Карлсон, 55:40. Хетеуэй, 59:18. — Юбердо, 2:45.

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