Когда начнется и где пройдет ЧМ-2023 по хоккею: сделает ли Финляндия золотой дубль?

Последний раз золото Олимпиады и чемпионат мира в один год та или иная сборная выигрывала 16 лет назад.

Последний раз золото Олимпиады и чемпионат мира в один год та или иная сборная выигрывала 16 лет назад.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы, в четвертьфинал выходят по четыре лучших

Сборная России решением ИИХФ отстранена от участия в чемпионате мира

Та же участь постигла и сборную Белоруссии. Вместо них в турнире сыграют сборные Франции и Австрии

Сборная Финляндии в феврале выиграла Олимпийские игры в Пекине и может сделать золотой дубль

В последний раз выиграть золото Олимпиады и чемпионата мира в один год удавалось сборной Швеции в 2006

Действующим чемпионом мира является сборная Канады, выигравшая в прошлогоднем финале у финнов

Где сыграют?

Все решающие события турнира разыграются на новенькой вместимостью 13500 зрителей в Тампере, третьем по населению городе Финляндии, являющимся, что любопытно, всемирной столицей сауны.

Арена в Тампере / Фото: © Wikimedia Commons

Второй ареной станет столичный «Хельсинки Айс-холл», и он, в отличие от дворца в Тампере, за свою 55-летнюю историю повидал многое. Здесь выступал весь цвет мирового рока: The Who, Kiss, АС/DC, Metallica, Deep Purple – список почти бесконечный. В 1967 году баскетбольная сборная СССР с Сергеем Беловым, Паулаускасом, Вольновым выиграла здесь золото чемпионата Европы.

Изначально арена является домашней для клуба ХИФК, здесь сыграны тысячи хоккейных матчей, в 2016 году здесь проходили матчи молодежного чемпионата мира. При этом первое время «Хельсинки Айс-холл» не входил в число площадок нынешнего чемпионата мира. Столичная часть турнира должна была проходить на хорошо знакомой домашней арене «Харвалл», которую совсем недавно переименовали в «Хельсинки-арену». Причина переноса, как и переименования — связь владельцев Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга — с российским властями и включение их в санкционные списки. Организаторы чемпионата мира в силу непростой политической обстановки не захотели иметь ничего общего с российскими олигархами и перенесли матчи группы А в старый дворец.

Кто фаворит?

Безоговорочным фаворитом считается сборная Финляндии. Финны практически полностью сохранили победный состав Пекина: Сятери и Олкинуора - в воротах, Лехтонен, Хиетанен, Ватанен, Покка — в обороне, Анттила, Хартикайнен Маннинен, Филппула, Песонен — в нападении. Из НХЛ подъедут защитник Йокихарью («Баффало) и форварды Армия («Монреаль») и Ламмико («Ванкувер»). Вряд ли финны будут держать места под дополнительное подкрепление из-за океана. Барков, Ахо. Рантанен играют в командах-фаворитах Кубка Стэнли, а тем, кто может освободиться после первого раунда, вряд ли сильнее «еврофиннов». Банда и так выглядит внушительной, и, что особенно важно, сыгранной. Сборная Финляндии два последних турнира пробивалась в финал, костяк команды сохраняется уже долгое время. И, разумеется, огромный бонус для Суоми — домашняя арена.

Следом в списке фаворитов идут Швеция и Канада.

Шведы привезли сразу восемь человек из НХЛ, включая трех топовых защитников — Расмуса Далина («Баффало»), Оливера Экмана-Ларссона («Аризона») и Адама Ларссона («Сиэтл»). В остальном в команде игроки из местного чемпионата да два сбежавших форварда из ЦСКА — Валльмарк и Нордстрем.

Канадцы пока официально назвали лишь имя главного тренера. Им, как и в Пекине, станет Клод Жюльен. Канадские инсайдеры говорят, что в списках федерации Ник Сузуки, Коул Колфилд и Джош Андерсон из «Монреаля», Пьер-Люк Дюбуа из «Виннипега» и Тома Шабо из «Оттавы». Ходят слухи, что в сборную могут вызвать и прославленного вратаря Кэри Прайса, который недавно вылечился от наркозависимости и не наигрался в сезоне. В общем, канадцы в любом составе — претенденты на самые высокие места.

Кто может стать темной лошадкой?

В целом каждая из групп предварительного раунда на бумаге четко делится на тех, кто должен выходить в плей-офф и тех, кто не должен.

Впрочем, вполне возможно, что кто-то из нижних четверок и выстрелит. Есть шансы у Казахстана и Дании, которые могут зацепить победу у Германии, Швейцарии или Словакии.

Сборная Латвии вполне может дать бой в стартовой игре турнира американцам, где есть всего три хорошо известных хоккеиста — вратарь Неделькович, защитник Сет Джонс и форвард Гальченюк.

Да, российский хоккей оказался чужим на этом празднике жизни, но болельщикам будет, что посмотреть. На каналах холдинга «Матч ТВ» вы увидите все самые интересные матчи турнира. Уже в первый день, в пятницу, смотрим США — Латвия и Канада — Германия на федеральном и Франция — Словакия и Финляндия — Норвегия на «Матч Стране».