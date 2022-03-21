Овечкин повторил рекорд Гретцки! «Офис» русского форварда работает без выходных

40 голов за сезон в 12-й раз в карьере.

40 голов за сезон в 12-й раз в карьере.

Как только Александр Овечкин обошел в списке снайперов всех времен Яромира Ягра, с его плеч словно спал психологический груз. Ови забивает в четвертом матче подряд без остановки. В ночь на понедельник «Вашингтон» принимал «Даллас», но началось все с гола Александра Радулова, который открыл счет уже на третьей минуте. Он активно поработал на пятачке и прервал сухую серию из восьми матчей. Это всего лишь четвертый гол форварда в чемпионате, но в этом матче все шайбы «Далласа» были важными.

Перед перерывом финн Роопе Хинтц, проводящий прекрасный сезон, забросил второй гол.

А в начале второй двадцатиминутки отличился Овечкин. «Вашингтон» играл в большинстве, Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в чужой зоне, защитник Джон Карлсон отдал передачу в офис Овечкина в левом круге, где тот уже стоял с занесенной для броска клюшкой.

Есть 40-я шайба в сезоне. А Кузнецов благодаря результативной передаче продлил свою серию с очками до девяти матчей.

«Даллас», правда, в свое большинство восстановил разницу в два гола, и это снова сделал Роопе Хинтц. В третьем периоде хозяева имели громадное преимущество по броскам в створ 14-2, но поразить ворота Джека Оттингера сумели лишь однажды. И сделал это Дмитрий Орлов, во второй раз в карьере добравшийся до отметки в 10 голов за сезон.

«Даллас» дотерпел до победы, которая техасцам сейчас нужна больше, чем «Вашингтону». «Старз» занимают девятое место в Западной конференции, борьба за плей-офф их ожидает отчаянная.

После матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, комментируя «сороковник» Овечкина, подчеркнул ту работу, которую делает капитан по ходу всего сезона:

«Он был последователен в своей игре от начала до конца. Невероятное достижение, но для нас это постоянное явление, которое мы наблюдаем с тренировочного лагеря с самого начала сезона и до сих пор».

Рекорды Овечкина

Ови добирается до отметки 40 голов за сезон в 12-й раз. Столько же подобных сезонов было только у Уэйна Гретцки

Теперь на счету Овечкина 770 голов за карьеру. До Горди Хоу — 31, До Гретцки — 124

Один из пяти бросков в створ по ходу нынешнего матча стал для Ови 6000-м за карьеру. Больше в истории НХЛ лишь у защитника «Бостона» Рэя Бурка — 6290. В следующем году этот рекорд должен быть побит

С момента дебюта в лиге в 2005 году Овечкин нанес на 2229 больше точных бросков, чем ближайший преследователь Эрик Стаал

Благодаря голевой серии из четырех матчей Овечкин приблизился к первой тройке снайперов сезона. У Остона Мэттьюса из «Торонто» 46 голов. У Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Криса Крайдера («Рейнджерс») — по 41

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Овечкин, 24:53 (бол.). Орлов, 48:56. — Радулов, 2:17. Хинтц, 17:55 (бол.), 30:38 (бол.).

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