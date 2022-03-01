Иностранцы бегут из КХЛ. Но героями плей-офф становятся молодые русские парни

ЦСКА вытащил тяжелейший матч – первый в серии с «Локомотивом» (4:3 ОТ). Героем встречи стал 21-летний нападающий армейцев Максим Соркин.

ЦСКА вытащил тяжелейший матч – первый в серии с «Локомотивом» (4:3 ОТ). Героем встречи стал 21-летний нападающий армейцев Максим Соркин.

Иностранцы уезжают из КХЛ

В очень смутное время начался плей-офф КХЛ, никогда такого не было. Не будем описывать политические события и санкции на российский хоккей. Хотя Международная федерация IIHF называет это не санкциями, а заботой о безопасности игроков, в том числе сборной России — но есть много лукавого в заявлении президента Люка Тардифа.

Но мы увидели, что прямо перед плей-офф из команд КХЛ поехали легионеры. Лучший бомбардир «Сибири» — 29-летний американец Ник Шор, набравший 26 (10+16) очков в 49 матчах — отчалил из Новосибирска. Незадолго до этого Госдепартамент США посоветовал своим гражданам незамедлительно покинуть Россию.

Так что «Сибирь» перед серией против остроатакующего «Салавата Юлаева» осталась без своего лучшего форварда. Впрочем, это локальная потеря. Пол-очка за матч — Шор не делал погоды, и его решение в любом случае нужно уважать. Ну, вот так сложилась ситуация.

Но ситуацию уравновесило то, что уже из «Салавата Юлаева» отчалил канадец с белорусским паспортом — 36-летний Джефф Плэтт, набравший в этом сезоне лишь 10 (3+7) очков в 40 матчах. Тут уфимские болельщики даже перекрестились, кому позволяла вера — был этот Плэтт откровенным балластом. И вослед ему неслось: «Да куда же направился этот белорус? Неужели в Минск?» и «Очень хорошо, теперь место в составе будет юному дарованию — 20-летнему Данилу Алалыкину. Вот кому нужно пространство для роста. Талант!»

Других случаев отъезда в КХЛ мы не увидели, несмотря на меняющийся курс рубля и тревожную обстановку в мире. Поэтому в заявку ЦСКА попали шведы Адам Рейдеборн, Клас Дальбек, Юаким Нордстрем и Лукас Валльмарк, канадец Джон Гилмор, а также натурализованный канадо-казах Даррен Дитц. Поэтому за «Локомотив» вышли канадцы Эдди Паскуале, Брэндон Гормли, канадо-американец Брэндон Козун.

В общем, весь интернационал.

Никитин и Юшкевич прекрасно знают ЦСКА

Очень многие в этой серии ставили на «Локомотив», хотя это со стороны выглядело странно. Всё-таки ЦСКА — базовый клуб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Там и руководящий штаб работал (Сергей Федоров, Сергей Наумов, координатор Игорь Есмантович из Москвы), и семь игроков выступали (Иван Федотов, Никита Нестеров, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев).

С другой стороны, Олимпиада выхолащивает, забирает все эмоции. И это мы увидели в контрольном матче со «Спартаком» (0:5), где ЦСКА не был похож сам на себя. А вот «Локомотив» провел еще одну предсезонку во время олимпийской паузы — и должен был подтянуть кондиции.

Тем более ярославцами руководят Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич, которые сами в прошлом сезоне возглавляли ЦСКА. Но в межсезонье их внезапно попросили, объявив на армейском совете, что отныне ЦСКА будет играть в более атакующий хоккей. Это после выхода в финал Кубка Гагарина, на минуточку.

Более атакующим ЦСКА не стал. Но еще одна интрига в чемпионате КХЛ появилась.

Вопросы возникли к Федотову

Как ЦСКА стал играть в более атакующий хоккей, если в первом периоде «Локомотив» перебросал армейцев со счетом 10-4, а во втором было 18-13?

Нет, как раз от атаки играли ярославцы. Хотя счет открыл Михаил Григоренко уже на третьей минуте, но сразу после перерыва Георгий Иванов забросил ответную шайбу.

А потом начали возникать вопросы к двухметровому вратарю Федотову. Сначала ему совершенно с нулевого угла забросил Максим Шалунов, который даже сам не поверил своему счастью.

«Локомотив» уже через девять секунд умудрился пропустить гол после атаки капитана хозяев Антона Слепышева. И вот потом случилась кульминация, когда армеец Владислав Каменев вроде бы въехал в ворота и даже их сдвинул, но шайба уже неизбежно ползла за ленточку. Этот гол отменил арбитр. И почти сразу же забил защитник Алексей Марченко, которого незаслуженно не взяли на Олимпиаду — там Федотов потерял шайбу за своими воротами, и потом Марченко забил ему в ближний угол.

Всё-таки ЦСКА спасся, когда Константин Окулов в одно касание переправил шайбу в ворота мимо Паскуале. Игра докатилась до овертайма…

А там на добивании очень здорово сыграл 21-летний форвард Максим Соркин. ЦСКА вытащил этот тяжелый матч. А там, может, и в плей-офф наберет ход.

ЦСКА - Локомотив. Голы и лучшие моменты (видео) КХЛ. Хоккей

Читайте также: