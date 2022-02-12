Воронков — не мясник! Скандальное удаление форварда сборной России привело к неприятностям

Наша команда вытащила матч с чехами, героически отыгравшись со счета 2:4, но все же уступила в овертайме.

Наша команда вытащила матч с чехами, героически отыгравшись со счета 2:4, но все же уступила в овертайме.

Жамнов перетасовал всё нападение

Выиграть группу на Олимпиаде с тремя заброшенными шайбами невозможно. Но наш главный тренер Алексей Жамнов — рыжий, и ему снова повезло.

Сборная России еще в пятницу напрямую вышла в четвертьфинал. Но матч с Чехией не выглядел как халява. Турнирная интрига была о-го-го!

Если бы мы проиграли, то в итоговом рейтинге сборных стали бы третьими. Это не очень хорошо для сетки плей-офф. Это более серьезный соперник в четвертьфинале. А в полуфинале — одно дело играть с Финляндией или Канадой, другое — с кем-то еще.

Так что победить чехов казалось делом важным, первостепенным. Тем более главный тренер сборной Чехии Филип Пешан открыто говорил, что для его команды побить русских — это дело чести.

Чехи сами играли накануне, в тугом и натужном матче по буллитам справились со Швейцарией (2:1). И удивительно, что Россия в ворота снова определила Ивана Федотова, а чехи — Шимона Грубеца. Даже не дали им отдохнуть, снова дали практику основным голкиперам. Вторым же у нас на матч разделся Александр Самонов.

Вообще наш стартовый состав выглядел оригинально. Нет, сочетания защитников остались теми же. К ним не может быть претензий, когда в двух матчах подряд ты не пропускаешь ничего. Но в нападении сохранилась только тройка Карнаухова.

Зато Галиев вернулся к Шипачеву, как в динамовские времена, и третьим к ним определили силовика Чибисова. Во втором звене за креатив теперь отвечали Ткачев и его фланговые — Гусев и Грицюк. Ну и четвертую тройку после травмы Каюмова усилил Плотников, вместе с Андроновым и Григоренко создав чисто армейское звено.

Вратари: Федотов, Самонов

Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов

Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк

Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов

Размочили русского гиганта

Жамнов накануне предъявлял претензии к своим нападающим за то, что они плохо контролируют шайбу в чужой зоне. И вот перестановки помогли. На пятой минуте Нестеров запустил шайбу по левому краю, ее Гусев подправил вперед на Ткачева, и тот пролетел кометой по флангу, сумев с ходу поразить ворота. Это было красиво — 1:0.

Расстраивало только, что сборная России в третьем матче подряд не могла реализовать большинство. Уже 11 попыток вхолостую. С учетом того, что женская сборная России не забила в большинстве ни разу из 16 попыток, так и тянуло назвать это бичом нашего хоккея на Олимпиаде. Что же они там в Новогорске тренировали?

А вот чехи свое большинство забили, когда наш защитник Елесин был удален за неправильную атаку соперника, и Кундратек забросил первую шайбу в ворота Федотова на этом турнире.

Размочил русского двухметрового гиганта — 1:1…

Чехи, кстати, играли в большинстве побольше нашего. И к бригадам меньшинства с вратарем не может быть претензий. Но вот поиск креатива в нападении мучительно и упорно продолжался.

Было ли удаление Воронкова?

Во втором периоде все пошло гораздо веселее. Наконец-то впервые на этом турнире сборная России забила в большинстве.

Ну никак оно у нас не шло! Теперь помогло, что сначала удаление схватил Шмейкал, а потом сразу же правила нарушил Соботка.

Не сказать, что сборная России в большинстве поразила каким-то креативом. Но когда у чехов вышел четвертый игрок, наш защитник Нестеров, который несколько раз примеривался к чужим воротам и наносил броски, снова щелкнул — и наконец-то попал!

Мы повели 2:1, и все было хорошо. И на третью победу идем, и в большинстве забиваем, и вратарь Федотов многое тащит.

Но тут случился самый спорный момент матча. Дмитрий Воронков получил шайбу у борта. На него летел Лукаш Седлак, но форвард «Ак Барса» так жестко встретил бедного чеха, что тот отлетел от него как от бетонной стены.

Тренер Пешан тут же начал сигнализировать, что там была атака в область головы и шеи. Судьи внимательно изучили этот эпизод — и согласились, удалив Воронкова на 5 плюс 20 минут, то есть до конца матча.

Я изучил мнение болельщиков в соцсетях, желая их сверить со своими ощущениями. Одни утверждали, что удаление натянутое, выдуманное. Но другие утверждали, что Воронков — просто мясник и привык играть так жестко, на грани и за гранью недозволенного в КХЛ. Вот только в нашей лиге за это не удаляют, а на Олимпиаде дают 5+20.

Ну, а что чехи? У них большинство в этот вечер шло идеально, и за пять минут они еще дважды поразили наши ворота. А потом еще, после перерыва, отличился Клок — 2:4.

Запахло керосином. Хорошо, что Кирилл Семенов быстро забросил третью шайбу. Но сборная России по-прежнему проигрывала. Вот, хотели мы увидеть веселый хоккей от нашей команды. Ну что же, увидели. Вот только эти семь шайб мы бы легко променяли на скучные и занудные 1:0, когда в нашей игре было больше порядка.

Нет, определенно у сборной России из-за такого стресса прорезался креатив. Мы сравняли счет, когда легконогий Арсений Грицюк прорвался в атаку и раскидал защитников, переиграв Грубеца — своего друга по «Авангарду».

А когда Чибисов лихо прокатился за воротами, развернулся и хлестким броском пробил Грубеца — стало понятно, что чешский тренер ошибся, когда поставил своего ведущего голкипера, да к тому же недавно переболевшего коронавирусом, на второй матч за два дня. Это был опрометчивый поступок.

Впрочем, и наш Федотов пропустил пять шайб, когда ему забил Гика. На табло горели 5:5. Ну, спасибо за этот фейерверк!

В целом это получился очень полезный матч для сборной России, который позволил избавиться от парочки комплексов. Что мы в Пекине не умеем забивать в большинстве, и что у нас не работает нападение, где мы вымучиваем каждый гол.

Оказалось, что всё не так. И камбэк с 2:4 впечатляет. Теперь важно всё зафиксировать и найти правильный баланс перед четвертьфиналом, в котором Россия сыграет в среду.

А там уже будет плей-офф. Без права на ошибку.

Здесь же чехи дождались очередной нашей ошибки. В овертайме случилось еще одно наше удаление. Никишин получил две минуты за удар клюшкой, и чехи еще раз реализовали большинство.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Групповой этап

Группа В

Россия — Чехия — 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Ткачев, 5, Нестеров, 33, Семенов, 44, Грицюк, 47, Чибисов, 49 — Кундратек, 13, Крейчи, 39, Шпачек, 40, Клок, 44, Гика, 49

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