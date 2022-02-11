Овечкин гонится за Гретцки, Капризов заткнул критиков. Российские итоги первой половины сезона НХЛ

Малкин и Кучеров ярко вернулись после травм.

Малкин и Кучеров ярко вернулись после травм.

Громкие возвращения — главный российский тренд сезона

Начало этому тренду положили Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко, резко перезагрузившиеся после череды неудач. По ходу межсезонья оба могли быть обменяны, даже друг на друга, но форвард «Вашингтона» наконец-то нашел общий язык с главным тренером Питером Лавиолеттом, а нападающий «Блюз» полностью залечил травму плеча и решил разногласия с клубом. Прямо сейчас Кузнецов (48 очков) и Тарасенко (40) являются вторыми бомбардирами своих команд.

Наиболее удивительным получилось возвращение Ильи Михеева, получившего травму в конце предсезонного лагеря «Торонто». Пропуск трети контрактного сезона, особенно в ситуации высокой конкуренции среди нападающих, — худшее, что могло произойти с россиянином. Однако это не помешало Михееву забить шесть голов в его первых восьми матчах — за весь сезон-2020/21 он забросил семь шайб. Сейчас результативность россиянина чуть снизилась, но продолжает играть важную роль во втором-третьем звеньях «Торонто».

Суперзвездам Евгению Малкину и Никите Кучерову уже по традиции пришлось долго восстанавливаться после травм. Правда, если Малкин до своего возвращения не провел ни одной игры в сезоне, то Кучеров успел появиться в трех матчах. Камбэки россиян произошли в середине января: форварда «Тампы» набрал 14 (5+9) очков в девяти матчах, а нападающий «Питтсбурга» выдал девятиматчевую результативную серию (3+7) до попадания в ковид-протокол во время паузы на Матч звезд.

Овечкин догоняет Гретцки быстрее, чем можно было представить

До начала сезона было очевидно, что одной из главных историй станет продолжающаяся погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки (894 гола). Российский нападающий «Вашингтона» к старту чемпионата имел 730 шайб. С учетом его возраста (36 лет) и прошлогодней результативности (24 гола в 45 матчах) казалось, что попадание в топ-3 — максимум, которого он сможет достичь.

Действительно, Овечкин идет к тому, чтобы превзойти третьего снайпера в истории НХЛ Яромира Ягра (766 голов), однако делает он это в куда более высоком темпе, чем изначально можно было представить. За первые 42 матча регулярки россиянин забросил 29 шайб, быстро превзойдя Марселя Дионна (731) и Бретта Халла (741) и попутно установив рекорд лиги по голам в большинстве — сейчас он составляет 276 шайб.

На сегодняшний день Овечкин находится в топ-5 НХЛ и по голам, и по набранным очкам (59), что позволяет ему рассчитывать не только на 10-й в карьере «Морис Ришар Трофи», но и на приз самому ценному игроку сезона. Многие североамериканские эксперты, подводя итоги первой половины сезона, называли главным претендентом на «Харт Трофи» именно россиянина.

Несмотря на пятиматчевую безголевую серию, а также пропуск двух последних матчей «Вашингтона» из трех из-за ковид-протоколов, нет сомнений, что нынешней формы Овечкина хватит, чтобы забросить еще восемь голов и превзойти Ягра. Вопрос, насколько быстро он сумеет это сделать, и сможет ли он выдать еще один голевой рывок, как на старте чемпионата?

Капризов избежал «синдрома второгодки», российские новички в тени

По ходу межсезонья одной из самых обсуждаемых фигур в НХЛ был Кирилл Капризов, ставший лучшим новичком чемпионата-2020/21. Процесс переговоров по новому контракту с «Миннесотой» растянулся до середины сентября, а по их итогам россиянин подписал пятилетнее соглашение с самым крупных кэп-хитом в истории «Уайлд» ($9 млн), что автоматически сделало его персоной повышенного внимания.

Болельщики и журналисты пристально следили за игрой Капризова с самого начала сезона, обращая внимание на минимальные ошибки. Наибольшая критика россиянину досталась после первых восьми матчей сезона — к тому моменту он набрал шесть очков, но не забросил ни одной шайбы.

Однако за следующие 33 матча Капризов забил 19 голов, подтвердив статус безоговорочно главной звезды «Миннесоты» прямо сейчас. Россиянин справился с внешним давлением и избежал «синдрома второгодки», свойственного некоторым профессиональным спортсменам после удачного дебюта. Как итог, Капризов получил приглашение на Матч звезд.

К сожалению, столь ярких новичков в нынешнем сезоне среди россиян нет. Наиболее заметен нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин, набравший 12 (7+5) очков в 45 матчах и в целом справляющийся со своими функциями универсального края. Егор Чинахов (5+3) пока не может стабильно встроиться в игру «Коламбуса», а Владимир Ткачев после четырех матчей за «Лос-Анджелес» на старте сезона оказался в АХЛ.

Российские вратари выдают лучший сезон в истории

За 30 с лишним лет выступлений россиян в НХЛ мы видели множество ярких вратарских перфомансов. Но стабильная игра на топ-уровне трех-четырех голкиперов на протяжении целой половины регулярного чемпионата — это ноу-хау, продемонстрированное в этом чемпионате.

Игорь Шестеркин (22 победы, 2,10 КН, 93,7% ОБ), Андрей Василевский (25 побед, 2,25 КН, 92,3% ОБ) и Сергей Бобровский (23 победы, 2,56 КН, 92,0% ОБ) прямо сейчас входят в число лучших голкиперов лиги по ключевым вратарским показателям — периодически к ним присоединяется Илья Сорокин (14 побед, 2,34 КН, 92,4% ОБ).

Все четверо теоретически способны претендовать на «Везина Трофи» по итогам чемпионата. Журналисты официального сайта НХЛ считают, что наибольшие шансы на победу у Шестеркина, сумевшего быстро и не менее качественно заменить для «Рейнджерс» ушедшего на пенсию Хенрика Лундквиста.

Барбашев — открытие сезона, защитники — главное разочарование

Говоря про открытия и разочарования первой половины сезона, прежде всего стоит отметить нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева. На протяжении предыдущих пяти сезонов россиянин был важной опцией «Блюз» в низших звеньях, но в этом чемпионате он наконец-то раскрыл свой атакующий потенциал, демонстрировавшийся еще на молодежном уровне. За 44 матча Барбашев набрал рекордные для себя 34 (15+19) очка, оказавшись на четвертом месте списка бомбардиров «Сент-Луиса».

Главным же разочарованием на данный момент является игра российских защитников. Два главных таланта Михаил Сергачев и Иван Проворов перестали прогрессировать. Если с хоккеистом «Тампы» ситуация пока не критичная, он остается полезным в атаке, то ведущий игрок обороны «Филадельфии» стал допускать огромное количество индивидуальных ошибок, снизив при этом качество игры в атаке — в частности, при розыгрыше большинства.

Из 15 российских защитников, появлявшихся по ходу нынешнего сезона, по-настоящему можно отметить только Дмитрия Куликова (14 очков, «+7»), Дмитрия Орлова (22 очка, «+16») и Владислава Гаврикова (19 очков, «+6»), в целом достойно справляющихся со своими функциями. Последний на старте чемпионата был чуть ли не лучшим игроком обороны «Коламбуса», но сейчас ситуация изменилась.

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