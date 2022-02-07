«Нельзя останавливать чемпионат на полтора месяца». Что думают о ситуации в КХЛ обладатели Кубка Гагарина

Президент «Авангарда» Александр Крылов жестко высказался о решении лиги прекратить регулярный сезон.

Президент «Авангарда» Александр Крылов жестко высказался о решении лиги прекратить регулярный сезон.

В понедельник «Авангард» провел клубный Матч звезд на Красной площади. В массовой акции принимали участие не только игроки команды, но и ветераны клуба, юные воспитанники хоккейной академии, болельщики, а также почетные гости из других видов спорта.

Это мероприятие уже само по себе показывает несогласие клубов с решением КХЛ остановить чемпионат из-за пандемии. Кто-то собирается проводить турнир, кто-то играть контрольные матчи, чтобы подготовиться к плей-офф. А «Авангард» устроил такой хоккейный праздник прямо в центре Москвы. Подчеркну — без всяких ограничений. Связь с болезнями и вирусами была, пожалуй, только одна. Акция носила благотворительный характер, чтобы финансово помочь детской больнице в Омске.

После мастер-шоу и коротких поединков с участием четырех команд свое мнение о прекращении чемпионата высказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, который сам принял непосредственное участие в мастер-шоу и финальной игре.

«Мы с Толчинским на одной волне. У него в «Авангарде» все будет хорошо»

— Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на Красную площадь, чтобы нас сегодня поддержать, — заявил Крылов. — Отрадно, что это мероприятие становится традиционным. Год назад мы в Балашихе играли, но здесь еще более великолепно. Тем более, что я Бобу Хартли обещал, что мы сыграем на Красной площади. Через год это мероприятие пройдет уже в Омске.

— В одном из конкурсов вы вышли на лед в паре с Сергеем Толчинским. Хотели наглядно продемонстрировать болельщикам, что у известного игрока нет проблем с руководством клуба?

— У нас с Сергеем всегда было хорошее взаимопонимание. Он классный парень — веселый, позитивный, жизнерадостный. Мы с ним на одной волне, никаких проблем нет.

— Но совсем недавно вы достаточно жестко прошлись в интервью о его игровых кондициях…

— Я говорил о профессиональных качествах хоккеиста на данный момент. Все знают, что Толчинский — отличный игрок. Но ему есть куда стремиться. И с головой у него тоже все в порядке, чтоб нормально такие слова воспринимать. У него в «Авангарде» все будет хорошо.

«Для КХЛ такая длинная пауза неприемлема»

— Как вам пауза в чемпионате на полтора месяца?

— Для КХЛ неприемлемо останавливать чемпионат на столь длительное время, — считает Крылов. — «Авангард» был готов проводить матчи в олимпийскую паузу, и о нашем мнении в лиге знали. Но, к сожалению, выбрали другой вариант.

— То есть вас не смущало, что из «Авангарда» в разные сборные разъехались ведущие игроки?

— Нисколько. Да, мы являемся клубом, который наряду с ЦСКА и СКА делегировал на Олимпиаду наибольшее количество хоккеистов. Но мы все равно готовы были играть. Потому что профессиональный спортсмен не может в разгар сезона проводить полтора месяца без игрового тонуса. Повторюсь, это неприемлемо.

— В КХЛ знали о мнении о «Авангарда»?

— Да, знали, но решение было принято другое.

— Почему о решении КХЛ сообщили сперва по ТВ и только затем на сайте лиги? При том совет директоров КХЛ до сих пор не принял официального вердикта о прекращении регулярного чемпионата.

— Не видел, как это преподнесли по центральному каналу. Но раз совет директоров, куда я вхожу, это решение еще не принял, значит, его нет. Правление КХЛ пока только озвучило свой вариант. Клубы должны его утвердить.

— Когда состоится совет директоров КХЛ?

— Не знаю. Мне дату пока не сообщали.

— Есть шансы, что СД это решение не примет?

— Не знаю. Но мне бы очень хотелось, чтоб было по-другому.

— Будет ли там подниматься вопрос о том, что клубы потеряли часть доходов из-за несостоявшихся матчей?

— Я бы очень хотел, чтобы мы как раз сперва вот этот момент обсудили, перед тем как голосовать за прекращение регулярного чемпионата.

— Как юридически утрясти бонусные договора с игроками? Ведь многие из них наверняка не смогут выполнить свои обязательства, поскольку сыграют меньше матчей, чем планировалось изначально?

— Остановка чемпионата запустила целый ряд вопросов, не имеющих ответов. Сейчас надо садиться за стол и искать, как из этой ситуации выйти. Скорее всего, это будут решения непопулярные, которые не устроят обе стороны.

«КХЛ пора определиться, чем быть — коммерческой лигой или чемпионатом России»

— Стоит ли по опыту этого сезона пересматривать отношения КХЛ и ФХР? Чтобы лига получила больше свободы в принятии решений.

— Я уже не раз говорил, что мы должны определиться с основной стратегией. Потому что та стратегия, что утверждена сейчас, давно не соответствует реалиям, в которых мы живем. А уже потом подбирать инструменты, чтобы эта стратегия была успешной.

— В чем вы видите главные векторы изменения?

— Я сказал в Дубае, когда мы там матч играли, о количестве клубов КХЛ и о том, какими они должны быть. Но мои слова переврали. Я не имел в виду, что Новокузнецк или Тольятти не должны играть в КХЛ. Речь шла о том, что надо определиться. Либо КХЛ — это коммерческая лига, и тогда у клубов есть строгие финансовые обязательства. Либо это чемпионат России, и тогда страна помогает финансово всем клубам в равной степени. И они соревнуются в части менеджмента, подготовки своих игроков и так далее. Оба эти варианта имеют право на жизнь. Нужно только четко определиться — какой из них выбрать.

— То есть главная беда КХЛ в том, что ее постоянно шарахает из одной стратегии в другую?

— У нас получается, что, с одной стороны, лига коммерческая. А решения в ней принимаются совсем некоммерческие. То есть стратегия не соответствует сегодняшним реалиям. Между тем есть понятные пути выйти на самоокупаемость КХЛ через три-четыре года.

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