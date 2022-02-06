Кузнецов обыграл Капризова в финале, один из тренеров работал с похмелья. Чем запомнился Матч звезд НХЛ-2022?

Самым ценным игроком был признан хоккеист, заменивший Овечкина в роли капитана.

Самым ценным игроком был признан хоккеист, заменивший Овечкина в роли капитана.

За шесть лет проведения Матча звезд НХЛ в формате мини-турнира «три на три» с участием сборных дивизионов сложилось ощущение, что идея если не изжила себя, то по крайней мере приелась. Если в первый раз в 2016 году в Нэшвилле мы увидели максимально возможную для такого события зарубу во всех трех матчах, то с каждым следующим случаем подобные игры постепенно превращались в ледовые катания с клюшками с участием главных звезд мирового хоккея.

Болельщицкие споры о необходимости проведения Матча звезд разгорелись с новой силой, а подход НХЛ к формированию составов команд лишь добавлял вопросов. До сих пор сложно понять, как лига умудрилась прокатить мимо всезвездного уик-энда здоровых Артемия Панарина (13 шайб + 39 передач), Сидни Кросби (12+28) и Александра Баркова (21+19), но при этом позвать Адама Пэлэка и Тома Уилсона, в последний момент заменившего Александра Овечкина, — очень мастеровитых игроков в своем амплуа, но далеких от по-настоящему звездного статуса.

Однако вчерашний конкурсный день, продемонстрировавший по максимуму колорит Лас-Вегаса и особенно запомнившийся яркими представлениями во время соревнования на самый красивый буллит — для нас, в первую очередь, «переодеванием» Кирилла Капризова в Овечкина — вселил оптимизм. В целом он оправдался, и мини-турнир в этом году получился достаточно зрелищным.

Важно понимать, что НХЛ старается уместить большую часть приколов с участием игроков в первый день уик-энда, во второй делая акцент непосредственно на хоккейной составляющей. В той же КХЛ участники порой не брезгуют веселиться по полной во время непосредственно Матча звезд: вспомните хотя бы рокировку Метсолы и Умарка, выход на вбрасывание Якуба Коваржа и поедание съедобной планшетки Дмитрием Квартальновым в Москве-2020.

Возможно, НХЛ стоит задуматься о подобном раскрепощении, но в сегодняшнем случае хватило и простого хоккея — пусть и далекого по своим скоростям от среднестатистического матча регулярного чемпионата, но достаточно событийного и, главное, интригующего. Пожалуй, не хватило только лакросс-гола, ставшего олицетворением современной игры и очень подходившего для исполнения на таком мероприятии.

Трио российских представителей Евгений Кузнецов (2-й Матч звезд), Кирилл Капризов (1-й) и Андрей Василевский (4-й) было не так заметно, как по ходу вчерашнего дня, но и совсем в тени игроки не остались.

Кузнецов стал главным «первооткрывателем» Матча звезд. С его классного паса одноклубник Том Уилсон забросил первую шайбу мини-турнира, которая позволила Столичному дивизиону обыграть в полуфинале хозяев площадки Тихоокеанский дивизион (6:4). На первых секундах финального матча Кузнецов собственноручно открыл счет, воспользовавшись длинной передачей голкипера Фредерика Андерсена и точно бросив с кистей из правого круга.

Как выяснилось позднее, Столичному дивизиону в полуфинале помогли тренерские проблемы соперников. На послематчевой пресс-конференции тренер «Вегаса» Питер Дебур, возглавлявший тихоокеанскую команду, рассказал, что с утра он испытывал небольшое похмелье.

Капризов и Василевский встретились друг с другом во втором полуфинале: форвард «Миннесоты» набрал два очка (0+2), дважды ассистировав в конце игры Алексу Дебринкэту и Джо Павелски, а голкипер «Тампы», отыгравший первый десятиминутный период, отразил девять бросков из 12.

В финальной игре между Центральным и Столичным дивизионами Капризов добавил еще одно очко (0+1), отдав передачу на Джо Павелски. Ждем первого гола россиянина на Матчах звезд в следующем году — если ему удастся сохранить прежний уровень игры, он обязательно отправится в Санрайз в 2023-м.

Победителем мини-турнира стала Столичная команда (5:3), а самым ценным игроком был признан нападающий «Филадельфии» Клод Жиру. 34-летний канадец заменил Овечкина в роли капитана сборной, сыгрался в связке с представителем заклятого врага «летчиков» Джейком Генцелом из «Питтсбурга» и забросил три шайбы за две игры.

Матч звезд НХЛ в Лас-Вегасе удался — как минимум по меркам последних пяти лет. Через год Флориде придется серьезно постараться, чтобы превзойти этот уик-энд. Возможно, лиге все-таки стоит подумать о новом формате.

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