Никто пока не знает, сыграет ли сборная Китая на ОИ-2022. Даже Ленин

Совет IIHF обещает вынести вердикт до выходных.

Совет IIHF обещает вынести вердикт до выходных.

Судьбу Китая решат представители Кыргызстана, Финляндии и Швейцарии

На днях в Мытищи приезжала комиссия Международной федерации хоккея (IIHF), в которую входили:

Айваз Оморканов (Кыргызстан), региональный вице-президент Международной федерации хоккея в зоне Азии и Океании;

Хейкки Хиетанен (Финляндия) и Раето Раффайнер (Швейцария), консулы Международной федерации хоккея.

Их задача состояла в том, чтобы изучить, готова ли мужская сборная Китая выступать на домашней Олимпиаде в Пекине. Для этого были просмотрены два матча базовой китайской команды — «Куньлуня»: против «Амура» и «Авангарда».

По нашей информации, Совет IIHF обсудит в этот четверг, 25 ноября, сыграет ли сборная Китая в Пекине. Возможно, тема будет перенесена на пятницу — но не дальше. И в бурных спекуляциях вокруг этого вопроса будет поставлена окончательная точка.

Мытищинский Ленин

Этой теме была посвящена статья на сайте канадской телекомпании CBC. Там пишут, что представители IIHF отказались от интервью, но их последние действия и комментарии противоречат заявлению президента лиги Люка Тардифа от 2 ноября, что сборная Китая является подтвержденным участником олимпийского турнира и что IIHF не собирается отстранять эту национальную команду.

«Я не вижу тут никакого решения, — говорит известный нам тренер Дэйв Кинг, который много работал в НХЛ и КХЛ, возглавлял сборную Канады на Олимпиаде. — Если Китай заменить на Норвегию, это будет ненамного лучше. Тут все равно есть огромный риск, что команда опозорится против сильных сборных в Пекине».

Чиновники IIHF приезжали в Мытищи, чтобы понаблюдать за двумя матчами «Куньлуня» и проанализировать, кто из более чем 20 игроков сможет выступить на Олимпиаде. Почти все там — канадцы, которые были приглашены, чтобы сыграть за сборную Китая.

Например, 21-летний голкипер Пэрис О’Брайан родился в Британской Колумбии, у него китайское происхождение. Для него — большая честь играть за страну, развивающую свою хоккейную программу. И таких хоккеистов много. Их нельзя назвать звездами даже в КХЛ, но они получают шанс сыграть на Олимпиаде, потому что соответствуют неким параметрам.

«Арена на 7000 мест была практически пуста, — пишут в CBC. — Какие-то два подростка за воротами «Куньлуня», размахивающие китайским флагом, сказали, что болеют за Китай, потому что им «кто-то посоветовал так сделать». Другой мужчина сказал, что его прозвище — Ленин, потому что он похож на вождя мировой революции, и он большой сторонник Китая и его коммунистических идей, поэтому решил поддержать хоккейную сборную этой страны».

Вы бы отказались от гражданства Канады ради паспорта Китая?

«Куньлунь» идет на предпоследнем месте в таблице КХЛ, набрав столько же очков, сколько и «Адмирал» (19).

«Мы должны верить, что сможем одержать еще несколько побед, — говорит 30-летний Этан Верек. — А для Китая это будет отличный шанс, чтобы сыграть на Олимпиаде и еще больше развить свою хоккейную программу».

Молодежная и женская сборные Китая бурно прогрессируют. Но о мужской такого не скажешь — по ней ударил не только ковид и переезд в Россию, но и плохая организация дела. Слишком часто у «Куньлуня» менялись хозяева, состав, не было никакой стабильности. Утверждается даже, что в какой-то момент франшиза «Куньлуня» рассорилась с федерацией хоккея Китая. Менялись генменеджеры и тренерский штаб, а кто-то даже подавал иск, что ему не заплатили неустойку при увольнении.

IIHF требует, чтобы игроки выступали два сезона подряд в новой стране, дабы им сменили спортивное гражданство. Но сейчас у IIHF нет другого выбора, кроме как побыстрее натурализовать игроков, приехавших из Канады.

«Наверное, это не станет большой проблемой. Это не то же самое, как если бы сборная Китая хотела натурализовать Сидни Кросби или Коннора Макдэвида, когда они не соответствовали бы требованиям допуска», — говорит эксперт.

Но есть еще одна проблема — Китай не признает двойного гражданства. Поэтому если иностранные игроки захотят получить китайский паспорт, возможно, им надо будет отказаться от канадского или американского паспорта. Согласятся ли хоккеисты на такую замену?

Также эксперт CBC замечает, что, даже если мужская сборная Китая сыграет на Олимпиаде, вряд ли ее матчи будут показаны в прайм-тайм. Потому что китайские СМИ вообще мало писали о хоккее и «Куньлуне».

IIHF еще в 2018 году обсуждала, давать ли сборной Китая автоматическую путевку на Олимпиаду как хозяевам. Ведь это было не обязательное, а добровольное решение международной федерации: «Возможно, сейчас в IIHF сожалеют о том решении. Но теперь игроки «Куньлуня» должны сделать все, что от них зависит, чтобы достойно играть в КХЛ, оформиться в сборную Китая — и верить, что звезды НХЛ в Пекине в матче против них уберут ногу с педали газа».

К этому Дэйв Кинг добавляет: «Тренеру очень трудно просить своих игроков, чтобы они не напрягались против более слабой команды. Ведь разница голов может быть использована в качестве тай-брейка при определении того, кто будет стоять выше в олимпийской квалификации».

Дэйв Кинг в матче регулярного чемпионата КХЛ. / Фото: Василий Пономарев

Сам Кинг работал генменеджером сборной Японии перед Олимпиадой-1998 в Нагано. И он напомнил, что тогда турнир был выстроен иначе. Сначала слабые команды играли между собой в двух группах. Победители шли дальше, попадая в группы сильнейших.

Япония играла в группе против Белоруссии, Франции, Германии и Австрии. Но в пульку сильнейших не попала.

«Теперь слишком поздно что-то менять, и формулу турнира уже не перестроишь, — говорит Кинг. — Так что я сочувствую игрокам «Куньлуня». Они полны сил, находятся в хорошей физической форме и очень много работают. Но просто уровень соревнований будет слишком высок».

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