«Был неприятный момент, до седых волос пока не дошло». Федоров — о трудной победе ЦСКА в дерби

После победы армейцев над спартаковцами (5:3) «Матч ТВ» поговорил с главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым.

После победы армейцев над спартаковцами (5:3) «Матч ТВ» поговорил с главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым.

ЦСКА позволил «Спартаку» отыграться с 0:3, но вырвал победу в концовке.

Сергей Плотников забросил три шайбы, оформив первый хет-трик в своей взрослой карьере.

В составе красно-белых дублем отличился Илья Талалуев.

Для Сергея Федорова в роли тренера это было первое московское дерби. Армейцы уверенно повели 3:0, но затем позволили сопернику сравнять счет. И лишь героическими усилиями вырвали победу в концовке. Перед этим матчем в состав ЦСКА вернулись Константин Окулов, Никита Сошников и Александр Попов. Однако лазарет красно-синих отнюдь не опустел. Там находятся еще пять игроков основного состава.

Спартак — ЦСКА — 3:5. Голы и лучшие моменты

«Обменялись контратаками и решили, что нас такая игра не устраивает»

— Первый период завершился со счетом 0:0, команды обменялись контратаками, и мы решили, что нас такая игра не устраивает, — заявил после победы главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. — Во втором перешли на другой ритм, заставили шайбу идти вперед. Поэтому забили три гола. К сожалению, потом схватили пару совершенно ненужных удалений. И не выстояли, пропустили дважды. И все же мы до конца играли правильно — с холодной головой и горячим сердцем. А соперник был опасный — очень быстрый и агрессивный.

— Можете сказать, из-за чего ЦСКА позволил «Спартаку» сравнять счет?

— Все банально. Если бы мы играли «5 на 5», такого бы не случилось. А удаления сломали нам ритм игры и очередность выхода звеньев. Пришлось действовать с оглядкой на ворота. Это и помешало нам качественно и спокойно продолжить путь к победе.

— Судя по вашей мимике на лавке, вы не со всеми удалениями армейцев были согласны?

— Это были просто эмоции. Я же не говорил, что наших игроков удаляли неправильно.

— Камбэк «Спартака» начался с гола, когда Талалуев обыграл один в один Блажиевского. Как оцените игру вашего защитника в этом эпизоде?

— Артем все делал правильно, пытаясь остановить соперника. Наши неприятности начались до этого момента — когда мы неожиданно потеряли шайбу в средней зоне.

— Про такие нервные матчи говорят, что они добавляют тренерам седых волос. Вы сегодня это ощутили?

— Пропуская несколько голов подряд, разумеется, чувствуешь себя неприятно. Но до седины вроде пока не дошло еще. У нас был план выстоять, сыграть правильно.

«Окулов и Сошников сыграли достойно»

— Сегодня в состав вернулись после травм Окулов и Сошников. Что скажете об их состоянии?

— Парни справились, хотя первый матч после паузы всегда проходит сложно, нужно попасть в игровой ритм. При том что кто-то вышел на матч, даже не успев потренироваться в общей группе, они выглядели достойно.

— Настолько, что вы Сошникова перевели из четвертого звена в первое по ходу матча.

— Я уже говорил, что первый период не сложился. Особенно в плане энергии и агрессии. Поэтому мы сделали перемены в тройках. А Никита как раз хорошо смотрелся. Поэтому его и подняли.

— Кто еще из ваших травмированных игроков близок к возвращению?

— Ртищев и Хулапов.

— А Григоренко с собой в поездку не возьмете?

— Михаил присоединиться к нам, когда будет готов играть.

— Оцените игру вратаря Федотова.

— Иван занимался своим делом. Сыграл надежно. Но мы все можем и обязаны играть лучше.

— СКА подписал Робинсона, которого ЦСКА отпустил. Что вы об этом думаете?

— Мэт провел отличный сезон в нашей команде. Меня не удивило, что он продолжит карьеру в СКА. Игрок такого плана всегда нарасхват. Значит, есть еще порох в пороховницах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы: Талалуев, 35:15, 41:55 (бол.). Хохлачев, 49:13. — Плотников, 21:21, 33:41, 59:47. Валльмарк, 32:33. Андронов, 53:03.

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