Поборются ли Свечков, Чибриков и Чайка с парнями из Мичигана и очередным Хьюзом?

Смотрим расклады перед Драфтом юниоров.

Смотрим расклады перед Драфтом юниоров.

Межсезонье в самом разгаре — один из двух драфтов, запланированных на июль, прошел. «Сиэтл» обзавелся первыми игроками, а теперь свои команды должны найти 18-летние парни, собирающиеся во взрослую жизнь.

В этом году перед скаутами стояла практически невыполнимая задача. Если НХЛ еще удалось худо-бедно провести сезон, то молодежные лиги колбасило по-крупному. В Лиге Онтарио чемпионат вообще не проводился — предложение местного правительства играть в бесконтактный хоккей вызвало разве что иронию. Сложно сказать, как клубы кого-то оценивали и выбирали из этого турнира.

Впрочем, были МЧМ, ЮЧМ и даже взрослый ЧМ, где тоже не обошлось без участников предстоящего драфта. Уж их-то мы однозначно увидим в первом раунде. А вот дальше начнется настоящая лотерея.

Оуэн Пауэр — говорящая фамилия

Несмотря на ковидную фантасмагорию, в этом году все равно есть более-менее четкое понимание, кто будет выбран под общим первым номером. И это не некстван, забрасывающий тонны шайб направо и налево. Более того, он даже не нападающий.

Оуэн Пауэр — мощный и надежный защитник, что неудивительно, учитывая его фамилию. Он не производит «вау-эффекта», как Макдэвид или Лафренье — таких звезд на этом драфте не будет. Но благодаря сочетанию полезнейших качеств, проявленных в Университете Мичигана, создал себе отличную рекламу. К этому можно прибавить триумф на чемпионате мира, где вместе с другими малоизвестными канадцами прошел путь от посмешища до триумфатора. Безусловно, определенные технические и позиционные ошибки у него были, но для взрослого уровня парень держался великолепно.

Габариты, видение льда, умение играть в большинстве — через год-два Пауэр станет отличным усилением для «Баффало», который почти наверняка возьмет его под общим первым номером даже несмотря на то, что защита — не самая их проблемная линия. Другой вопрос — будет рад ли сам игрок попаданию в «Сэйбрз»?

Университет Мичигана поставил звезд на конвейер

Университет Мичигана близок к тому, чтобы сотворить историю. Сразу три его игрока могут быть выбраны в первом раунде. Вместе с Пауэром во многих скаутских рейтингах в топ-6 идут два его одноклубника: Кент Джонсон и Мэтти Бенирс.

У «Сиэтла» как раз нехватка центрфорвардов, а Бенирс — классный двусторонний нападающий, который может вполне органично влиться в состав «Кракен». Третий хоккеист с огромной буквой «М» на груди может сыграть как в центре, так и на левом фланге, что также повышает его шансы быть выбранным пораньше. Ранее бывали случаи, когда одна и та же программа NCAA поставляла двух игроков для первого раунда, а вот троих, да еще из одного клуба — это прорывной результат. Возможно, совсем скоро эти трое сыграют друг против друга?

Будут ли россияне в топ-10?

Россия в этом году не может похвастать суперталантами уровня первой пятерки, но двух игроков в первом раунде заберут точно. Это Федор Свечков и Никита Чибриков.

Федор — универсал, умеет играть практически на любой позиции в нападении, что подкупает многие команды, испытывающие кадровый дефицит. Он обратил на себя внимание во время вполне успешного ЮЧМ, где играл в первом звене с Иваном Мирошниченко. В перспективе он может вырасти в классного форварда оборонительного плана — СКА уже обратил на него внимание, забрав из «Лады» перед сезоном-21/22.

Чибриков тоже проявил себя на ЮЧМ, став четвертым по результативности после Мичкова, Райта и Бедара. Он уже год как в Питере. Для североамериканского хоккея у Никиты не самые выдающиеся габариты — 178 см и 78 кг. Зато в катании и умении уходить от силовых ему не откажешь, а массу можно и набрать. Тем не менее, на выбор в первой десятке лучше не рассчитывать, а вот с 15 по 25 места — вполне себе.

Также в десятку европейского рейтинга попали Даниил Чайка и Александр Кисаков, где-то рядом и Прохор Полтапов. Но им стоит рассчитывать скорее на второй раунд, в лучшем случае — конец первого. Хотя по навыкам Чайка не особо-то и уступает другим защитникам этого драфта — если, конечно, не считать Пауэра.

Еще один Хьюз

Если на драфте появляется фамилия Хьюз — значит, надо брать. Это знак качества. Вслед за Джеком и Куинном во взрослый хоккей врывается младший брат Люк. Как и Куинн, он защитник. По характеристикам и отзывам заметно уступает Пауэру, а вот со шведом Симоном Эдвинссоном поборется. Самым классным вариантом был бы «Ванкувер», где любят братские связки. Но «Кэнакс» выбирают только девятыми — Люка могут украсть и раньше.

Северный десант

Как обычно, не обойдется без шведов. К вышеупомянутому защитнику «Фрелунды», которого просто обязан брать «Коламбус» перед уходом Сета Джонса, добавился левый фланг Вильям Эклунд. А вот у него есть все шансы не только на топ-5, но и на топ-3. В 18 он уже стал одним из главных бомбардиров взрослого «Юргордена». У него полный порядок со скоростью, креативом и умением играть против самых серьезных соперников. «Сиэтлу» нужны скорее центрфорварды, а вот «Анахайм» может оторвать такого парня с руками. Если, конечно, не сделает ставку на его североамериканских конкурентов — центра Мэйсона Мактавиша и правого края Дилана Гюнтера. А еще в эту борьбу может ввязаться перспективный форвард финского «Кярпята» Аату Рятю.

Что по вратарям?

Как обычно, тратить первый выбор на вратарей будут только те, у кого эта позиция действительно проблемная. Например, «Оттава» после ухода в «Кракен» Джоуи Даккорда. И то не факт, что «сенаторы» поставят на эту позицию выбор под общим десятым номером. Но если все-таки решатся, то будут выбирать между шведом Йеспером Валльштедтом и канадцем Себастьяном Коссой. Российских вратарей в топе вратарских рейтингов нет, зато неплохие шансы у белорусского стража ворот Алексея Колосова.

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