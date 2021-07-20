«Федорову придется трудно! Он набьет в ЦСКА немало шишек». 5 вопросов эксперту о переменах в армейском клубе

Эксперт «Матч ТВ», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о неожиданной отставке главного тренера ЦСКА Игоря Никитина и сложностях, с которыми столкнется пришедший ему на смену Сергей Федоров.

Эксперт «Матч ТВ», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о неожиданной отставке главного тренера ЦСКА Игоря Никитина и сложностях, с которыми столкнется пришедший ему на смену Сергей Федоров.

1. На посту главного тренера ЦСКА Игоря Никитина неожиданно сменил Сергей Федоров. Неужели руководство армейского клуба не удовлетворили три финала Кубка Гагарина кряду?

Меня удивило решение армейского клуба. От его руководства прозвучала фраза, что ЦСКА не смог стать чемпионом, а, значит, не выполнил задачу на сезон. Но сегодня ситуация в российском хоккее такая, что даже топ-клубу завоевать два Кубка Гагарина подряд нереально. Есть целый ряд команд, которые претендуют на главный приз, имеют на то веские основания и могут «выстрелить».

Да, ЦСКА считался лидером. Но армейцы ими и были. Причем на протяжении нескольких лет, не случайно же они три года подряд выигрывали регулярку, подтверждая свою мощь. А плей-офф для того и был придуман, чтобы внести в соревновании сильнейших элемент непредсказуемости.

В таких условиях ни один тренер не может гарантировать победу. И тут надо вспомнить, что армейцы перед прошлым сезоном потеряли ведущих игроков во всех линиях. Это были хоккеисты такого уровня, что заменить их в КХЛ просто некем. У нас же все сильные хоккеисты наперечет. И все они смотрят за океан, не скрываясь.

ЦСКА вновь дошел до финала, уступил в упорной борьбе. Наверняка ошибки были, в том числе и конкретно у Никитина. Но была видна и кропотливая работа. Никитин — тренер с опытом, авторитетом и устоявшимися взглядами на хоккей. Он давал стабильно высокий результат. Повторюсь, я удивился, когда узнал, что армейцы отказались от его услуг.

2. Вы согласны с мнением, что при Никитине ЦСКА играл в не слишком зрелищный хоккей?

Матч между командами ЦСКА и СКА / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Ну мы же выше как раз говорили о том, что перед армейцами постоянно стояла задача непременно стать чемпионами. А когда идет такая жесткая борьба за результат, зрелищность уходит на второй план. Вы посмотрите на наш футбол — «автобусы» сплошняком стоят в штрафной площади. Какая уж тут зрелищность! Конечно, зрителям на такую тактику смотреть скучно и неинтересно. Но ведь от тренера не красоты требуют, а побед и очков в турнирной таблице.

У Никитина имеется своя концепция, как строить игру. У него, как у специалиста, есть свое лицо. И я бы не сказал, что ЦСКА так уж скучно играл. Мне как раз бросалось в глаза, что команда у Никитина сбалансированная. Мне она нравилась. Невольно я сравнивал ЦСКА со своим любимым «Спартаком» и приходил к выводу, что армейцы смотрятся гораздо лучше. Хотя у них и состав, безусловно, был сильнее.

3. Каких изменений в тактике ЦСКА болельщикам стоит ждать при Федорове? И есть ли вообще разница между тренерами-защитниками и тренерами-нападающими?

Не думаю, что специалисты так уж кардинально отличаются друг от друга в зависимости от их амплуа во время игровой карьеры. Тут больше зависит от личности — какая у человека в принципе идеология хоккея, к чему он больше тяготеет.

Уверен, что Федоров понимает — перегибать палку, склоняясь в сторону атаки, не стоит. Играть с «голым задом», без обороны, нельзя. Ставку всегда надо делать на баланс. Но сейчас же в каждой команде есть тренеры и вратарей, и защитников, и нападающих, и специалист по меньшинству/большинству. Порой думаешь: а главный-то тренер что делает? Так и квалификацию можно потерять! Ведь за него другие люди выполняют массу работы.

4. Справится ли Федоров со знаменитой армейской командой? У Сергея отличная карьера игрока и огромный авторитет в хоккейном мире, но при этом совершенно нет тренерского опыта.

Федоров, безусловно, гигант в хоккее. О его авторитете среди игроков и говорить нечего. В плюс Сергею и то, что он много лет работает в ЦСКА. В том числе долгое время был генеральным менеджером команды, знает изнутри всю армейскую кухню.

Но отсутствие тренерского опыта — серьезный недостаток. Особенно если начинать свой путь в такой команде, как ЦСКА. Это неимоверно трудная задача. Я об этом могу судить по собственному примеру. Скажу честно, до сих пор вспоминаю свой первый год тренерской работы в «Спартаке» с содроганием — зачем я тогда на это согласился?! Потому что был не готов к этой роли, не хватало элементарного опыта. Еще вчера был игроком в команде и вдруг стал главным тренером в ней же! Это была ошибка. И с моей стороны, и со стороны руководства клуба.

Еще скажу, что таким великим игрокам, как Федоров, в принципе непросто начинать тренерскую деятельность. Они поневоле меряют хоккеистов по собственной мерке. И должно обязательно пройти какое-то время, пока молодой тренер сам для себя уяснит: вот это определенный игрок на льду сделать может, а вот это — нет. И требовать от него бесполезно, это не его вина, а беда. Тут единственный выход — заниматься с хоккеистом индивидуально, и то не факт, что начнет получаться.

Кстати, менее звездным игрокам работать тренерами бывает легче. Ведь великие хоккеисты зачастую действуют нестандартно, они ни на кого не похожи. У них высочайший уровень мастерства. Средние игроки, которых намного больше, им попросту не обладают. Поэтому у них и психология другая. Они в качестве тренера более прагматичные. А Федоров поначалу будет считать, что любой хоккеист ЦСКА может на льду сделать то, что мог сам Сергей. Поэтому неизбежно станет набивать шишки.

5. Стоит ли руководству ФХР пригласить Никитина в олимпийский штаб сборной России, в которой он проработал много лет?

По моему мнению, для Никитина сейчас открыта дорога именно в тренерский штаб сборной России, где он будет помогать Брагину. Это самый логичный ход. Скажу честно, меня удивляют нынешние помощники Валерия Николаевича. Месяц назад, когда в ФХР подводили итоги выступления нашей команды на чемпионате мира, я прямо задал вопрос на эту тему главе нашего штаба Роману Ротенбергу — кто эти люди, которые стоят на лавке за спиной у Брагина? За какие такие успехи в тренерском деле они оказались в сборной? Кого они тренировали на нашем элитном уровне? Они же до сборной работали только с юниорами!

Никитин — совсем другое дело. Он карьеру главного тренера начал еще десять с лишним лет назад. В сборной России успел поработать и с Билялетдиновым, и со Знарком, и с Воробьевым. Такие опытные спецы в канун Олимпиады не должны сидеть без дела.

Читайте также: