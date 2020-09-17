Чемпионат КХЛ не встанет на паузу. Но эпидемия расползается по лиге — уже перенесены матчи «Йокерита», «Барыса» и «Локомотива»

Обозреватель «Матч ТВ» называет 10 самых интересных моментов, которые нам стали известны после Совета директоров КХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» называет 10 самых интересных моментов, которые нам стали известны после Совета директоров КХЛ.

1. Молодежный чемпионат мира все-таки будет

Если считать, что сборная России — вершина нашей хоккейной иерархии, то с нее и начнем. Один из руководителей ФХР и СКА Роман Ротенберг, отвечая на мой вопрос, сказал следующее: «Молодежный чемпионат мира состоится. Причем планируется, что все команды будут жить в пузыре в Эдмонтоне, как сейчас делают взрослые команды во время розыгрыша Кубка Стэнли. Обустроить жизнь в пузыре там стоит порядка 100 млн долларов, но с вероятностью в 99% молодежный ЧМ пройдет в установленные сроки».

Наш комментарий: любопытно, что через 20 минут после спича Ротенберга на сайте ИИХФ появилась новость о том, что международная федерация отменяет молодежный чемпионат мира среди женщин, а также МЧМ до 20 лет среди юниоров, но в низших дивизионах. Мне подтвердили, что это не относится к главному МЧМ, который должен пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире. Не факт, что на турнире будут зрители. Но телекомпания TSN хорошо продает этот хоккейный продукт, поэтому канадцы могут организовать такой пузырь в Эдмонтоне. Да и опыт уже есть, и стоить для юниоров это будет не $100 млн, а гораздо дешевле.

2. А как насчет юниорского чемпионата мира?

Он должен был бы пройти в штате Мичиган с 15 по 25 апреля 2021 года. И это перенос турнира с 2020 года. Неужели его снова сдвинут?

Наш комментарий: как нам сообщил Роман Ротенберг, ИИХФ оставляет этот турнир на девять сборных. В проведении соревнования для 18-летних юниоров заинтересована и НХЛ, потому что эти игроки потом пойдут на драфт. Лига поможет в организации ЮЧМ.

3. Матчи на «Газпром Арене»

Также я спросил у Ротенберга, состоятся ли матчи на футбольной «Газпром Арене». Так, в календаре КХЛ на 22 декабря стоит матч СКА — ЦСКА. А перед этим будет игра Евротура между Россией и Финляндией. Такой хоккей переносился на футбольный стадион, и на двух матчах собиралось больше 150 тысяч зрителей.

Мне ответили, что здесь чисто коммерческая история. Есть желание провести эти матчи, чтобы выйти в плюс. Но для этого нужно разрешение от Роспотребнадзора на 100-процентную посещаемость. Если же разрешат заполнить арену лишь наполовину, то в плюс выйти не удастся.

Наш комментарий: Ротенберг уверен, что в ноябре в Финляндии состоится этап Евротура, и будет он в декабре в России. По крайней мере сейчас об отмене нет речи. Как я понимаю, для проведения матчей на «Газпром Арене» сделают все, потому что это чистая прибыль. Только запрет властей на аншлаг сорвет этот проект.

4. О решениях «Йокерита»

Я спросил президента КХЛ Алексея Морозова, как он относится к тому, что «Йокерит» уже три раза в этом году ставил лигу перед фактом. Весной финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за пандемии, в начале сентября не поехал в Минск, а теперь сел на карантин, хотя в команде нет не одного заболевшего.

Морозов подчеркнул, что на карантин посадили «Йокерит» местные власти, и клуб думает, как этот срок сократить. Но в целом на совещании и с финнами, и с другими командами было обсуждено, чтобы клубы КХЛ уведомляли лигу о своих намерениях, и они сообща делали бы заявления.

Наш комментарий: Морозов дал понять, что выгонять «Йокерит» из КХЛ не собирается. Но его как президента поведение финнов не совсем устраивает. Так, их неявка в Минск заслуженно обернулась техническим поражением 0:5. Тем более через два дня в белорусской столице играл «Барыс», и хозяева организовали им безопасный прием. А что можно сделать с таким «Йокеритом»? Да ничего. Только объяснять им, что так вести себя нельзя.

5. О переносе шести матчей «Барыса»

Почему «Нефтехимик» выставлял молодежный состав, когда в основной команде вспыхнула эпидемия коронавируса, и никто им матчи не отменял, а вот «Барыс» поставили на паузу? Морозов объяснил, что молодежка «Барыса» не выступает в МХЛ, а быстро оформить и проверить казахстанских юниоров под КХЛ не представляется возможным.

Наш комментарий: никто «Барысу» не запишет технические поражения. Команда доиграет свои матчи в другие дни. Тем более Морозов не уверен, что этапы Евротура состоятся, а значит, можно использовать евробрейки под перенесенные матчи КХЛ.

6. Есть ли эпидемия в «Локомотиве»?

Как сказал Морозов, лига ориентируется на официальные заключения Роспотребнадзора, а там по «Локомотиву» на момент пресс-конференции не вынесли диагноз о коронавирусе. При этом пресс-служба КХЛ сообщила, что в лиге зафиксированы 43 активных случая по ковиду, и 121 человек уже выздоровел.

Наш комментарий: тем не менее из инсайдерских источников уже известно, что в «Локомотиве» расползается эпидемия. Из «Бурана» и «Локо» вызваны защитник Иван Ковалев, форварды Максим Денежкин, Егор Манин, Даниил Тесанов. Официально в списке травмированных оказались Денис Баранцев, Кирилл Слепец, Николай Коваленко, Владимир Ткачев, Андре Петерссон.

Позже стало известно, что был перенесен сегодняшний матч «Локомотива» против «Сочи». Ожидается, что будут сдвинуты сразу семь матчей ярославцев, но об этом, видимо, объявят позже.

7. Может, остановить чемпионат?

«Йокерит» и «Барыс» на паузе, проблемы в «Куньлуне», «Локомотиве» и других командах. Стоит ли вообще продолжать чемпионат КХЛ и не лучше ли сейчас сделать перерыв на несколько недель?

Руководители клубов Александр Крылов («Авангард») и Кирилл Фастовский («Сибирь») сошлись во мнении, что чемпионат КХЛ нужно продолжать.

Наш комментарий: от Крылова прозвучала фраза, что если сейчас встать на паузу, то потом точно не возобновим сезон. И это логично. НХЛ сделала пузырь для своих команд — в Эдмонтоне и Торонто. А у клубов КХЛ такой изоляции нет, игроки и персонал постоянно с кем-то контактируют, живут в семьях. В такой ситуации нужно или идти вперед, или останавливаться вообще. Но пока эпидемия не стала тотальной, играть в хоккей все-таки будут. Хотя ситуация меняется каждый день.

8. О том, сколько стоят телеправа

Самый высокий спрос на телеправа матчей КХЛ — в Финляндии и Латвии. Совет директоров КХЛ утвердил распределение прибыли между клубами, полученной лигой от реализации телевизионных прав. Сумма составила более 466,5 миллиона рублей.

Рекордные выплаты по итогам чемпионата получит «Йокерит» — 50,671 млн рублей. Из них 36,338 млн получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. Также высокий спрос на показ игр КХЛ наблюдался в Латвии. СКА получит от КХЛ 27,184 млн рублей.

Наш комментарий: Фастовский, чья «Сибирь» получит 22,244 млн рублей, сказал, что это солидные деньги для новосибирского клуба. Особенно он рад, что сумма растет из года в год. Ну, а как мы думаем, такие деньги финнам и латышам связаны с тем, что они находятся в зоне евро. Их страны покупают телеправа тоже за евро.

9. Об иностранцах и иностранках

До того же «Куньлуня» не могут до сих пор доехать иностранные игроки. Морозов сказал, что даже во время Совета директоров КХЛ ему пришло восемь сообщений от руководителя китайского клуба, который сейчас базируется в Мытищах. Лига будет оказывать содействие в этом вопросе.

Наш комментарий: а нам Ротенберг сообщил, что СКА, ФХР, КХЛ сообща решают вопрос, чтобы до иностранных игроков долетели их жены и родные, которые во время чемпионата КХЛ собираются жить в России. На самом деле это очень важная тема для легионеров. И ее активно решают.

10. Тимченко остался во главе КХЛ

Общее собрание участников КХЛ утвердило состав Совета директоров лиги на сезон-2020/21. Геннадий Тимченко был единогласно переизбран на должность председателя СД. Он занимает этот пост с июля 2012 года. А также является председателем совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА».

Наш комментарий: это формальная новость, и никто не будет что-то менять в руководстве КХЛ.

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