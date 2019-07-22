Обмены «Сочи» и СКА, пробный контракт Анисина и другие необычные сделки межсезонья

Лехтеря и Проскуряков вновь получили шанс в КХЛ.

Лехтеря и Проскуряков вновь получили шанс в КХЛ.

В летние месяцы хоккейные клубы не перестают работать. Наоборот, в это время скауты и менеджеры основательно готовят команду к новому сезону, усиленно трудясь на трансферном рынке. Так что составы участников КХЛ изменились кардинально. Вместе с тем некоторые переходы и контракты вызывают вопросы уже сейчас. В результате этих сделок совершались не совсем равноценные обмены. Также в некоторых случаях клубы рисковали и давали контракт игрокам, которые, на первый взгляд, вряд ли станут усилением.

Мы не учитывали трансферы команд, которые по итогам прошлого сезона оказывались в подвале турнирной таблицы. Они из-за дефицита хоккеистов на рынке могли сделать ставку на игроков из ВХЛ или легионеров, никогда не выступавших в России.

О наиболее любопытных сделках — читайте ниже.

Петр Кочетков в обмен на Никиту Богданова, из «Сочи» в СКА

Еще два месяца назад клубы обменялись вратарями. Оба кипера в прошлом сезоне играли в ВХЛ, однако назвать обмен равноценным нельзя. У Богданова отличная статистика в «СКА-Неве», но в КХЛ он ни разу не выходил на лед. Ему 24 года, после обмена он едва ли заиграет в составе «леопардов», где на его позиции есть и более опытные люди.

СКА получил самого одаренного вратаря 1999-го года рождения. В «Сочи» Петр из фарм-клуба практически никогда не поднимался. Но те, кто пристально следит за КХЛ и ВХЛ, понимают, что свой шанс закрепиться в основной команде Кочетков уже заслужил. Юный голкипер выступал на приличном уровне с семнадцати лет, когда Кочетков заиграл в пензенском «Дизеле». В дальнейшем Петр фантастически показал себя на МЧМ-2019, только вот на клубном уровне вперед он практически не продвинулся.

Как бы то ни было, гиперталантливого вратаря «Каролина» выбрала во втором раунде драфта НХЛ-2019. Так что СКА, разумеется, от обмена выиграл. Парадоксально, что в питерском клубе, где вратарей хватит как минимум на три состава, у Кочеткова может быть больше игрового времени, чем в «Сочи». Впрочем, не все так просто.

Илья Проскуряков, из «Крефельда» в «Сочи»

Трансфер Проскурякова в «Сочи» не предугадывался. У сочинцев уже устоялась связка Барулин — Шикин, одна из наиболее привычных пар вратарей лиги. Поскольку у «Сочи» еще был Петр Кочетков, казалось, что с Барулиным, которому скоро исполнится 35 лет, расстанутся. Шикин — Кочетков — вполне пригодный вариант, чтобы бороться за плей-офф.

Однако южане всех удивили. Шикин действительно остался, но перспективного Кочеткова отдали, получив Богданова. Пока что есть серьезные сомнения в том, что Никита окажется хотя бы вторым вратарем. Ведь появился 32-летний Проскуряков, опыта у которого гораздо больше.

Впрочем, на данном этапе трансфер Проскурякова не кажется удачным. Пик карьеры остался позади. Последний сезон вышел у Ильи кошмарным. Впервые оказавшись в зарубежном клубе — россиянин подписал контракт с немецким «Крефельдом», — Проскуряков смотрелся неубедительно. Там вратарь провел 14 матчей, в которых отражал 86,9% бросков и заработал коэффициент надежности 3,35. Вряд ли чемпион Суперлиги в составе «Магнитки» вернется на прежний уровень.

Иван Налимов, из «Авангарда» в «Сочи», из «Сочи» в СКА

Пока что трансферная кампания «Авангарда» тоже оставляет вопросы. Ушел Илья Михеев, покинули команду некоторые иностранцы. Остается только догадываться, как впишутся в коллектив Никита Щербак и Свен Андригетто. Подписан 29-летний Павел Дедунов, который отметился неплохим сезоном в «Амуре», но до этого ничем ярким не запомнился.

В «Авангарде» была отличная вратарская бригада. Безоговорочно первый номер — Игорь Бобков. Достойно его подменял Иван Налимов. Таким тандемом они работали еще в «Адмирале» в сезоне 2015/16. Но в межсезонье Налимову нашли замену в лице Александра Судницина, который не превосходит воспитанника новокузнецкого хоккея. Сам Налимов же поучаствовал в многоходовке и оказался в СКА.

Сначала «Авангард» выменял у «Сочи» права на Густава Форслинга, который играет за океаном. Сочинцы получили габаритного 25-летнего вратаря. Затем стало известно, что Налимова обменяли в СКА. Взамен южанам достались права на вратаря Ивана Просветова.

Понятно, что после ухода Игоря Шестеркина в СКА освободилось место для сильного российского вратаря. Но с появлением Петра Кочеткова этот вопрос улетучился бы. Однако в Санкт-Петербурге, видимо, считают иначе. Пока что неизвестно, как СКА разделит время между Хелльбергом, Налимовым и Кочетковым.

Ярослав Косов, новый клуб — «Трактор»

Трансферная кампания «Трактора» — отдельная и весьма насыщенная тема. Покинули команду более двадцати человек. Соответственно и новых лиц предостаточно. Среди всех прочих выделяется контракт Ярослава Косова. Форварду 26 лет, а карьера уже получилась богаче, чем у многих хоккеистов, повесивших коньки на гвоздь.

Косов выигрывал медали МЧМ, в 24 года он стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. При этом никакие награды не скрасят те скандалы, в которые попадал Ярослав.

Прошлой весной силовой форвард слишком активно праздновал победу в Кубке Гагарина и сел за руль в нетрезвом состоянии. После инцидента нападающий в «Ак Барсе» не задержался, оказавшись в «Спартаке». В Москве Косов пробыл всего лишь до декабря. А последним его клубом был нижнекамский «Нефтехимик», за который хоккеист провел всего четыре игры. Перед матчем против «Ак Барса» Косов устроил в отеле дебош. Впоследствии контракт расторгли по обоюдному согласию.

10 июля у Косова официально появился новый клуб. Хоккеист заключил соглашение с челябинским «Трактором». Однако после всех шумных историй и в целом провального прошлого сезона решение менеджеров не выглядит рационально.

Андерс Линдбек, новый клуб — «Торпедо»

Еще в прошлом сезоне у нижегородского «Торпедо» были проблемы на вратарской позиции. В это межсезонье команда рассталась с Барри Брастом и Станиславом Галимовым. Остались Николай Мольков, Андрей Тихомиров и Андрей Суханов — с такой бригадой нижегородцы не могли бы рассчитывать на серьезные высоты. Так что в Нижнем Новгороде заблаговременно озаботились проблемой и подписали шведского кипера Андерса Линдбека.

Высокий 31-летний швед даже становился бронзовым призером чемпионата мира. Это случилось аж девять лет назад. Сейчас же сделка сопряжена с рисками. Ведь очевидно, что Линдбек рассматривается на роль основного вратаря. Но в последнее время статистика шведа не впечатляет. В швейцарском «Давосе» Андерс отражал 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,21.

Долгое время Линдбек пытался пробиться в НХЛ, но без особых успехов. Например, в сезоне 2017/18 он выдавал в фарм-клубе «Нэшвилла» чуть более приличные показатели, чем в «Давосе». Вполне возможно, что проблемы «Торпедо» на вратарской позиции сохранятся.

Йори Лехтеря, новый клуб — СКА

Далеко не всех участников КХЛ беспокоит скандальное прошлое хоккеистов. Про Ярослава Косова мы писали выше. Недавно Вячеслав Войнов, пропустивший весь сезон и получивший дисквалификацию в НХЛ на сезон 2019/20, заключил контракт с «Авангардом».

А еще до этих сделок финн Йори Лехтеря вернулся в КХЛ. Заключительные два сезона 31-летний форвард провел слабо. За 95 матчей в составе «Филадельфии» он набрал 13 очков. Но в первую очередь смущает даже не результативность.

В прошлом сезоне Лехтеря стал участником скандала: Йори подозревался в торговле наркотиками. В марте хоккеист получил четыре месяца условно за покупку кокаина. Кроме того, игроку назначили испытательный срок до 31 октября 2021 года. Может быть, Лехтеря, как и в «Сибири», покажет класс. Но сейчас кажется, что СКА мог бы найти более подходящий вариант — и с точки зрения репутации, и в игровом плане.

Михаил Анисин, пробный контракт с «Сочи»

Еще в составе московского «Динамо» Анисин выигрывал Кубок Гагарина и становился лучшим снайпером розыгрыша, забросив 14 шайб в 21 матче. Тогда ничто не угрожало карьере 24-летнего форварда. Но затем ситуации, в которые попадал Анисин вне льда, оказывались гораздо ярче, чем успехи на площадке.

В 2013 году Михаил дебоширил в Уфе, будучи игроком «Донбасса». Спустя несколько лет он пропускал тренировки в новокузнецком «Металлурге». Между ними был относительно светлый этап карьеры, когда Анисин уехал в Сочи и играл там весьма результативно. Но после «Металлурга» значатся «Сарыарка» из ВХЛ и московское «Динамо», где нападающий не задержался. Впоследствии Анисин перебрался в Румынию, где и провел весь сезон, выбивая хорошую статистику. Впрочем, вряд ли стоит воспринимать всерьез румынский хоккей.

В течение трех лет Анисин либо невнятно играл в КХЛ, либо выступал в лигах второго сорта. Поэтому контракт с «Сочи» выглядит странно. Анисину 31 год, и даже подняться на ту же ступень, что и в сезоне 2015/16, практически нереально. Напомним, тогда Михаил набрал 26 очков в 50 матчах и заработал показатель полезности «+7».

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