Тарасенко с Барбашевым в шаге от финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» в гостях разгромил «Сан-Хосе»
Бесславно завершился пятый матч финальной серии Западной конференции для «Сан-Хосе Шаркс». «Акулы» были съедены на домашней площадке гостями из Сент-Луиса.
«Блюзмены» продолжают удивлять. Еще в первых числах января команда шла на последнем месте, а сейчас находится в одном шаге от финала.
Форвард четвертого звена «Блюз» Оскар Сундквист открыл счет на шестой минуте. Это уже четвертый гол в нынешнем плей-офф для шведского нападающего.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130194195505917952
После перерыва Джейден Шварц успел первым на добивание после броска Тарасенко.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130206989106204673
А еще через три минуты Тарасенко убегал один на один с вратарем Джонсом, но получил по ногам клюшкой от Брента Бернса. Вердикт арбитров был однозначный — буллит. Тарасенко исполнил бросок блестяще, загнав шайбу в ближнюю «девятку».https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130208172650696706
В третьем периоде хозяева остались втроем, и в сутолоке у ворот Шварц забросил четвертую шайбу.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130221480472719360
А за четыре минуты до сирены Шварц оформил хет-трик. Теперь у форварда «Блюз» 12 голов в 18 матчах плей-офф. За 68 игр регулярки он забросил 11. Вот что значит кубковый боец. Кстати, в истории «Блюз» больше шайб в одном розыгрыше плей-офф забрасывал только Бретт Халл — 13.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130228042272583681
Тарасенко, к слову, дважды ассистировал Шварцу. У россиянина теперь 12 (7+5) очков.
Иван Барбашев за 16 минут игрового времени нанес 3 броска и применил 3 силовых приема, но очков не набрал.https://twitter.com/BladesofTeal/status/1130197841626976258
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон впервые в карьере отыграл «на ноль» в плей-офф.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130232009014632449
Шестой матч состоится в ночь на среду на площадке «Сент-Луиса», и «блюзмены» могут в третий раз в своей истории выйти в финал Кубка Стэнли. Напомним, что с восточной стороны финалист уже определился. Им стал «Бостон Брюинз».
Кубок Стэнли. ½ финала. Пятый матч
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Сундквист, 5:50. Шварц, 23:05, 42:40 (бол.), 56:02. Тарасенко, 26:53.
Счет в серии — 2-3
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