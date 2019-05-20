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Тарасенко с Барбашевым в шаге от финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» в гостях разгромил «Сан-Хосе»

10:49
Тарасенко с Барбашевым в шаге от финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» в гостях разгромил «Сан-Хосе»
Фото: © Reuters
«Акулы» идут ко дну.

Бесславно завершился пятый матч финальной серии Западной конференции для «Сан-Хосе Шаркс». «Акулы» были съедены на домашней площадке гостями из Сент-Луиса.

«Блюзмены» продолжают удивлять. Еще в первых числах января команда шла на последнем месте, а сейчас находится в одном шаге от финала.

Форвард четвертого звена «Блюз» Оскар Сундквист открыл счет на шестой минуте. Это уже четвертый гол в нынешнем плей-офф для шведского нападающего.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130194195505917952

После перерыва Джейден Шварц успел первым на добивание после броска Тарасенко.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130206989106204673

А еще через три минуты Тарасенко убегал один на один с вратарем Джонсом, но получил по ногам клюшкой от Брента Бернса. Вердикт арбитров был однозначный — буллит. Тарасенко исполнил бросок блестяще, загнав шайбу в ближнюю «девятку».

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130208172650696706

В третьем периоде хозяева остались втроем, и в сутолоке у ворот Шварц забросил четвертую шайбу.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130221480472719360

А за четыре минуты до сирены Шварц оформил хет-трик. Теперь у форварда «Блюз» 12 голов в 18 матчах плей-офф. За 68 игр регулярки он забросил 11. Вот что значит кубковый боец. Кстати, в истории «Блюз» больше шайб в одном розыгрыше плей-офф забрасывал только Бретт Халл — 13.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130228042272583681

Тарасенко, к слову, дважды ассистировал Шварцу. У россиянина теперь 12 (7+5) очков.

Иван Барбашев за 16 минут игрового времени нанес 3 броска и применил 3 силовых приема, но очков не набрал.

https://twitter.com/BladesofTeal/status/1130197841626976258

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон впервые в карьере отыграл «на ноль» в плей-офф.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1130232009014632449

Шестой матч состоится в ночь на среду на площадке «Сент-Луиса», и «блюзмены» могут в третий раз в своей истории выйти в финал Кубка Стэнли. Напомним, что с восточной стороны финалист уже определился. Им стал «Бостон Брюинз».

Кубок Стэнли. ½ финала. Пятый матч

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Сундквист, 5:50. Шварц, 23:05, 42:40 (бол.), 56:02. Тарасенко, 26:53. 

Счет в серии — 2-3

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