Россия одержала шестую победу подряд. Финны вернулись на вершину группы А. Все голы здесь
- «Мы вернули Капризова в звено к Кузнецову и Овечкину». 5 вопросов к сборной России перед матчем со Швейцарией
Сборная России провела шестой матч группового раунда чемпионата мира. Очередной соперник – команда Швейцарии. В
- Сборная России – единственный участник ЧМ, имеющий стопроцентный результат
- Швейцарцы накануне потерпели первое поражение от шведов (3:4)
- На прошлом чемпионате мира в Дании сборная Швейцарии дошла до финала, где в серии буллитов уступила шведам.
Сборная России открыла счет на 4-й минуте. Отличился Артем Анисимов.Открыть видео
Во втором периоде Кучеров в большинстве второй раз поразил ворота швейцарцев.Открыть видео
В третьем периоде Кучеров сделал дубль.Открыть видео
Голкипер сборной России Александр Георгиев во второй раз на нынешнем чемпионате отыграл на ноль
Чемпионат мира. 2019
Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Анисимов, 3:36. Кучеров, 26:20 (бол.), 55:20.
В параллельном матче сборная Финляндии победила французов и вернулась на первое место в группе А, обойдя американцев.
Финны в каждом из периодов по разу поразили ворота французов.
Сначала отличился Кивиранта.Открыть видео
А сразу после перерыва - Миккола.Открыть видео
В третьем периоде окончательный счет установил Саллинен.Открыть видео
Чемпионат мира. 2019
Франция — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кивиранта, 9:24 (ВИДЕО). Миккола, 21:51 (ВИДЕО). Саллинен, 52:31 (ВИДЕО).