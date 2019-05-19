Россия одержала шестую победу подряд. Финны вернулись на вершину группы А. Все голы здесь

Команда Воробьева идет за шестой победой.

Команда Воробьева идет за шестой победой.

Сборная России провела шестой матч группового раунда чемпионата мира. Очередной соперник – команда Швейцарии. В

Сборная России – единственный участник ЧМ, имеющий стопроцентный результат

Швейцарцы накануне потерпели первое поражение от шведов (3:4)

На прошлом чемпионате мира в Дании сборная Швейцарии дошла до финала, где в серии буллитов уступила шведам.

Сборная России открыла счет на 4-й минуте. Отличился Артем Анисимов.

Во втором периоде Кучеров в большинстве второй раз поразил ворота швейцарцев.

В третьем периоде Кучеров сделал дубль.

Голкипер сборной России Александр Георгиев во второй раз на нынешнем чемпионате отыграл на ноль

Чемпионат мира. 2019

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов, 3:36. Кучеров, 26:20 (бол.), 55:20.

В параллельном матче сборная Финляндии победила французов и вернулась на первое место в группе А, обойдя американцев.

Финны в каждом из периодов по разу поразили ворота французов.

Сначала отличился Кивиранта.

А сразу после перерыва - Миккола.

В третьем периоде окончательный счет установил Саллинен.

Чемпионат мира. 2019

Франция — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кивиранта, 9:24 (ВИДЕО). Миккола, 21:51 (ВИДЕО). Саллинен, 52:31 (ВИДЕО).