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Россия одержала шестую победу подряд. Финны вернулись на вершину группы А. Все голы здесь

19 мая 21:04
Россия одержала шестую победу подряд. Финны вернулись на вершину группы А. Все голы здесь
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Команда Воробьева идет за шестой победой.

Сборная России провела шестой матч группового раунда чемпионата мира. Очередной соперник – команда Швейцарии. В

  • Сборная России – единственный участник ЧМ, имеющий стопроцентный результат
  • Швейцарцы накануне потерпели первое поражение от шведов (3:4)
  • На прошлом чемпионате мира в Дании сборная Швейцарии дошла до финала, где в серии буллитов уступила шведам.

Сборная России открыла счет на 4-й минуте. Отличился Артем Анисимов. 

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Во втором периоде Кучеров в большинстве второй раз поразил ворота швейцарцев.

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В третьем периоде Кучеров сделал дубль.

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Голкипер сборной России Александр Георгиев во второй раз на нынешнем чемпионате отыграл на ноль

Чемпионат мира. 2019

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов, 3:36. Кучеров, 26:20 (бол.), 55:20. 

В параллельном матче сборная Финляндии победила французов и вернулась на первое место в группе А, обойдя американцев.

Финны в каждом из периодов по разу поразили ворота французов.

Сначала отличился Кивиранта.

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А сразу после перерыва - Миккола.

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В третьем периоде окончательный счет установил Саллинен.

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Чемпионат мира. 2019

Франция — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кивиранта, 9:24 (ВИДЕО). Миккола, 21:51 (ВИДЕО). Саллинен, 52:31 (ВИДЕО). 

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