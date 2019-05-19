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«Мы вернули Капризова в звено к Кузнецову и Овечкину». 5 вопросов к сборной России перед матчем со Швейцарией

19 мая 16:22
«Мы вернули Капризова в звено к Кузнецову и Овечкину». 5 вопросов к сборной России перед матчем со Швейцарией
Илья Воробьев / Фото: © Reuters
Обозреватель «Матч ТВ» побывал на тренировке сборной России и делится пятью новостями перед матчем с Латвией, а также беседует с Ильей Воробьевым.

Сборная России перед матчем со Швейцарией вышла на раскатку в 11:00. Все главные вопросы о нашей команде представляем в виде пяти новостей, подкрепив их цитатами главного тренера Ильи Воробьева.

1. Капризов — в тройке Кузнецова

Илья Воробьев: «Мы опять хотим попробовать Кирилла Капризова в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Будем смотреть! Это шанс Капризову вернуть уверенность или изменение сочетаний под разных соперников? И то, и другое немножко.

Иван Телегин у нас играет в тройке с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым. Форвард № 13 — Александр Барабанов».

Кирилл Капризов и Александр Овечкин / Фото: © globallookpress.com

Комментарий Лысенкова: Да, это главная неожиданность. И кажется, это последний шанс Капризова. Если он не заиграет в тройке с Кузнецовым, если это звено не оживет, то к матчу со шведами и плей-офф Кирилл может окончательно уйти в запас. Так что будем верить, Капризов оправдает доверие, да и Овечкин начнет забивать. В воротах у сборной России я ожидаю Александра Георгиева, потому что Андрей Василевский играл накануне. Вася сказал после матча с латышами, что готов выйти на матч со Швейцарией. Воробьев похвалил его за рвение. Но поступит по-своему.

2. Почему до сих пор не заявлен Зуб

Илья Воробьев: «Потому что пока нет необходимости. Зачем его заявлять? Тьфу-тьфу-тьфу, у нас все здоровы. Вот и держим место. Дедлайна нет. Последнюю дозаявку можно сделать за несколько часов до старта последнего матча на чемпионате мира».

Комментарий Лысенкова: Должен быть какой-то фантастический форс-мажор — например, разом сломаются пять форвардов, чтобы это место в дозаявке занял не Артем Зуб. Думаю, что в команду он в итоге попадет.

3. Что мы думаем о Швейцарии

Илья Воробьев: «Швейцарцы очень здорово сыграли со Швецией. Это хорошая команда. Не зря они были финалистами прошлогоднего чемпионата мира. Вы же понимаете, что мы видели повторение финала ЧМ-2018, когда шведы победили швейцарцев по буллитам. То, что первая тройка сборной Швейцарии не набрала ни одного очка? Пусть они сами разбираются в своих делах».

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Комментарий Лысенкова: Швейцарцы делают ставку на двух вратарей. Рито Берра (93,9% отраженных бросков) и  Леонардо Джинони (96,2%) выглядят очень прилично. Но со шведами играл Берра, а значит, мы увидим в деле Джинони.

Лучший бомбардир — первый номер драфта Нико Хишир из «Нью-Джерси», набравший 7 (3+4) очков. А вообще в составе швейцарцев — семь игроков из Северной Америки. Это очень быстрая сборная, умеющая не только забивать, но и обороняться. Лишь шесть пропущенных шайб. Это второй результат турнира, после России (3). Так что обе защиты должны выглядеть достойно.

4. Что сказать о возможном переезде в Кошице?

Илья Воробьев: «Никому не хочется уезжать в Кошице. У нас здесь прекрасные условия. Да и журналисты наверняка не хотят туда ехать».

Комментарий Лысенкова: Мы не хотим в Кошице, куда нужно ехать 6-7 часов на перекладных. Это очень неудобно. Тем более сборная России в Братиславе выбрала себе лучшую раздевалку, которая принадлежит хозяевам — «Словану». Тут идеальные условия, а в Кошице придется привыкать ко всему с нуля, вдобавок играть с какой-нибудь убойной сборной типа США или Канады.

5. Как Россия и Швеция делают ставку на игроков НХЛ

Илья Воробьев: «Шведы каждый год распускают европейский состав, набирая в сборную массово игроков из НХЛ. И собирают на чемпионате мира очень сильную команду. Эта схема у них работает постоянно. Можно ли сказать, что у и России такая же схема? Я бы так не обобщал. Вот Илья Сорокин — третий вратарь. Но мы сделали ставку на Андрея Василевского. У нас только начинает что-то склеиваться. А вы хотите растянуть в стороны — вратари, лиги, туда-сюда. Мы считаем, что у нас — одна команда. И на каждой позиции — своя ситуация».

Андрей Василевский / Фото: © РИА Новости/Юрий Кузьмин/ФХР/POOL

Комментарий Лысенкова: Можно кивать на шведов, но мы видим, как игроки КХЛ не закрепляются в этой звездной сборной, в которой выступают 15 игроков НХЛ. В заявку не попали форварды Илья Михеев («Авангард»), Александр Кадейкин («СЮ»), защитник Александр Елесин («Локомотив»). Место третьего вратаря занимает MVP плей-офф Илья Сорокин. Кирилл Капризов, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Александр Барабанов (СКА) не имеют стабильного места в составе. Да, это нюансы, и главное — возьмет ли наша команда золото. Но тенденция налицо: Россия, как и Швеция, делает ставку на игроков НХЛ.

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