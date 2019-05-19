Сборная России поедет в Кошице? Чего ждать от Швейцарии? Как пройдет день рождения Кузнецова? Дневник чемпионата мира

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

1. Россия перед матчем со Швейцарией

Наши игроки комментировали вчерашнюю победу над Латвией (3:1) сдержанно. Защитник Никита Задоров отметил, что сборная России провела третий период отвратительно. А сам он стал заложником ситуации, когда впечатал соперника в борт. Крупно повезло, что там не дали дисквалификацию «5+20».

С другой стороны, произойди это, в заявку наконец-то был бы включен Артем Зуб. Но защитник СКА давно не имеет игровой практики.

Форвардом № 13 в матче со Швейцарией станет Александр Барабанов. А вот во второе звено, к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину, был возвращен Кирилл Капризов. Это шанс для всех выстрелить, поймав свою игру. Тем более 19 мая — день рождения Кузи, ему исполнилось 27 лет. Очень хотелось бы услышать еще одно веселое интервью Кузнецова в микст-зоне.

2. Чего ждать от Швейцарии?

К соперникам только в понедельник приедет форвард Нино Нидеррайтер, которого мы помним еще с молодежного чемпионата мира, — тогда Швейцария выбила в четвертьфинале сборную России под управлением Владимира Плющева.

Нидеррайтер начал сезон в «Миннесоте» (9+14=23 в 46), но продолжил в «Каролине» (14+16=30 в 36), с которой дошел до финала Восточной конференции (1+3=4 в 15).

Швейцарцы до матча со шведами не потерпели на чемпионате мира ни одного поражения. А та трепка, которую они задали «Тре Крунур», только показывает — это очень опасный соперник.

3. На кого попадет в плей-офф сборная России

За пару матчей до старта плей-офф можно посчитать варианты. Сейчас Россия имеет 15 очков, Швеция, Швейцария, Чехия — по 12. Вот четыре участника четвертьфиналов.

Россия играет со швейцарцами и шведами. Швейцария еще встретится с чехами. Шведы сыграют с латышами, чехи — с австрийцами.

Сценарий оптимистичный: победа россиян над Швейцарией и Швецией. Первое место в группе. В соперники попадает Германия.

Сценарий нормальный: Россия побеждает Швейцарию, но проигрывает Швеции. Это первое или второе место в группе. Мы остаемся в Братиславе и ждем, когда к нам приедет Германия или проигравший пары Канада — США.

Сценарий пессимистичный: Россия проигрывает два матча и едет в Кошице, заняв третье место в группе. Там попадает под Канаду или Финляндию. Результат этой встречи непредсказуем.

Вот почему так важна победа над Швейцарией. Нельзя допустить, чтобы наша судьба пошла по кривому турнирному пути.

4. Другие матчи в Словакии. День девятый

Латвия — Россия — 1:3

Италия — Норвегия — 1:7

Швеция — Швейцария — 4:3

Дания — США — 1:7

Канада — Германия — 8:1

Великобритания — Словакия — 1:7

Главное событие шести матчей дня — конечно, это гол итальянцев. На 43-й минуте матча с норвежцами отличился Анджело Мичели, когда подловил момент на добивании.

Правда в том, что это первый гол итальянцев в шести играх на турнире. А пропустили они уже 45 шайб. При этом имеют шанс остаться в элитном дивизионе, если завтра обыграют австрийцев. Конечно, с этой формулой турнира надо что-то делать.

Словаки продолжают отчаянно цепляться за место в плей-офф, но их шансы малы. И очень бодрый матч провели швейцарцы, которые могли зацепить Швецию — однако упустили победу в концовке. Что касается сборной России, то у Латвии мы выиграли только один период — второй. Но этого хватило для победы.

5. Будущие матчи дня. Что смотреть?

17:15 мск Австрия — Чехия / Германия — США

21:15 мск Швейцария — Россия / Франция — Финляндия

Если сборная США победит немцев, то Словакия окончательно простится с надеждой на плей-офф. Никто этому не удивится. Россия же сыграет со Швейцарией, победа гарантирует нам первое или второе место в группе В, и это избавит нас от поездки на четвертьфинал в Кошице.

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