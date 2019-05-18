Сборная России одержала пятую победу на ЧМ-2019, а Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки. Видео

Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал, а сборная Латвии практически лишилась шансов на попадание в топ-8.

Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал, а сборная Латвии практически лишилась шансов на попадание в топ-8.

Перед матчем против нашей команды представители сборной Латвии сделали несколько громких заявлений. В частности, Боб Хартли говорил, что у его парней после двух поражений остается один выход — обыграть россиян и шведов. Хотя, конечно, все понимали, кто фаворит предстоящей встречи. Сборная России еще ни разу не проиграла на этом чемпионате, а пропустила только от норвежцев.

Кто-то вспомнит очные игры, состоявшиеся в Риге незадолго до ЧМ-2019. Тогда у дружины Ильи Воробьева возникли проблемы. Латвии даже удалось одолеть оппонента. Но тот состав сильно отличается от сегодняшней заявки. Сейчас у сборной России энхаэловцев больше, чем хоккеистов КХЛ. Вот в таких сочетаниях вышли россияне на субботний матч. Отмечаем, что вернулся в четвертое звено Сергей Плотников, который заменил Кирилла Капризова.

Разумеется, не стоило ждать такого же старта, как в игре с итальянцами. Все-таки сборная Латвии гораздо мощнее «скуадры адзурры». Вместе с тем фаворит сразу захватил инициативу, из-за чего парням Боба Хартли пришлось обороняться. Пару раз шайба опасно проходила на пятак, куда россияне немного не поспевали. Также равновесие держалось за счет уверенной игры Элвиса Мерзликина, который парировал все, что летело в створ.

Зато андердог атаковал с высоким КПД. Чуть ли не первый острый момент завершился взятием. После удаления Владислава Гаврикова сборная Латвии получила большинство, и оно было реализовано. Отличный бросок в касание удался Оскару Цибульскису.

Впрочем, сетовать на судейство неправильно. Удаление Гаврикова заслуженное, к тому же затем латвийцы весьма необычным образом проштрафились. Обломок клюшки Кениньша попал в лицо Александру Овечкина. Итог — рассечение и четыре минуты большинства для россиян.

Сборная России шикарно вычерчивала передачи под конец удаления, дважды попадала в штангу, но так и не забросила. Наказать за расточительность соперник мог под занавес периода, но Аболс с близкой дистанции не смог поднять шайбу под перекладину. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Латвии. И это вполне устраивало прибалтов, поскольку россияне имели преимущество в первом периоде. 5-13 — колоссальный перевес сборной России по броскам в створ.

Радует, что хоккеисты в бело-красной форме вышли с должным настроем на второй отрезок. С ходу наши парни восстановили паритет. Элвис Мерзликин не справился с пушечным выстрелом Дмитрия Орлова от синей линии.

Долго ждать продолжения не пришлось. Наконец-то сработала и наша спецбригада. Дадонов сориентировался возле чужих ворот, отбросил шайбу на Гусева, который из выгодной позиции не промахнулся.

В дальнейшем россияне вполне могли увеличить разрыв, однако латвийский вратарь отразил и бросок Дадонова, и добивание Малкина. А с еще одним большинством у сборной России как-то не задалось. Более того, спустя две минуты оштрафованный Цибульскис выбежал со скамейки, получил пас от Балцерса и едва не сравнял счет. Но неприятную попытку Оскара ликвидировал Андрей Василевский.

Сейчас сборная Латвии может только сожалеть об этом. Поскольку потом в одной из атак Артем Анисимов перехватил пас, снабдил Никиту Кучерова шайбой, и лучший бомбардир турнира переиграл Элвиса Мерзликина. Правда, форварду помог рикошет от клюшки защитника. Кучеров набрал 12-е очко на ЧМ-2019 и оторвался от ближайших конкурентов на два балла.

У противника шансы тоже возникали. Например, ближе к концу периода россияне дважды удалились, Никита Задоров получил 2+10. Вот только латвийцы подарком не воспользовались. Так что на заключительную треть у прибалтов оставалась сложнейшая задача. С «-2» всегда непросто отыгрываться, особенно против лидера группы.

Боб Хартли наверняка надеялся, что его хоккеисты смогут все-таки реализовать одно из удалений, которое перенеслось на старт третьей двадцатиминутки. Однако россияне действовали грамотно, стараясь держать шайбу в средней зоне. Штрафа Нестерова будто и не было.

В целом период получился насыщенным и зрелищным, хоть голов мы в нем и не увидели. Сборная Латвии не сдавалась и периодически тревожила Василевского, который не выключался из эпизодов и выручал партнеров. Например, опасно из-за ворот выезжал Бичевскис, но голкипер «Тампы» успел переместиться. С другой стороны, наши парни попадали в штангу, Элвис Мерзликин тоже в рамке не замерзал.

Под занавес встречи Боб Хартли выпустил еще одного полевого — спастись не вышло. Балинскис получил штраф, разрушив все надежды латвийцев на ничью в основное время. Итог — 3:1, пятая победа сборной России на турнире. Дружина Ильи Воробьева упрочила лидерство в группе B и досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал. Но остается открытым вопрос, с какого места Россия туда попадет. Это решится в ближайшее время.

Следующий матч российские хоккеисты проведут уже завтра. В соперниках сборная Швейцарии, которая тоже на ЧМ-2019 еще не проигрывала.

Чемпионат мира. 2019

Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Цибульскис, 10:28 (бол.) (ВИДЕО). — Орлов, 20:27 (ВИДЕО). Гусев, 23:50 (бол.) (ВИДЕО). Кучеров, 32:40 (ВИДЕО).

Читайте также: