Все о пятой победе сборной России на ЧМ и занятные факты из биографии Уайлдера. Лучшие тексты 18 мая

Традиционный дайджест всех самых интересных материалов, опубликованных на matchtv.ru за день.

Традиционный дайджест всех самых интересных материалов, опубликованных на matchtv.ru за день.

Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал, а сборная Латвии практически лишилась шансов на попадание в топ-8.

Разумеется, не стоило ждать такого же старта, как в игре с итальянцами. Все-таки сборная Латвии гораздо мощнее «скуадры адзурры». Вместе с тем фаворит сразу захватил инициативу, из-за чего парням Боба Хартли пришлось обороняться. Пару раз шайба опасно проходила на пятак, куда россияне немного не поспевали. Также равновесие держалось за счет уверенной игры Элвиса Мерзликина, который парировал все, что летело в створ.

Подробный разбор пятого матча сборной России на ЧМ

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Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с игроками и тренерами после матча Россия — Латвия (3:1). А также поделился мнением, что было хорошего и что плохого в этой игре. Кстати, сборная России официально вышла в плей-офф. Разве это не круто?

Интересной была реакция главного тренера латвийцев и «Авангарда» Боба Хартли, когда я ему сказал: «Вот у вас сразу два игрока получили «5+20» в матче с Чехией. Как вы оцените эпизоды с Орловым и Задоровым?» А я видел, как их оценивал Хартли в самой игре. Он постоянно прессовал арбитров. Подзывал их к себе. Что-то втыкал. Пытался даже манипулировать. Отчитывал, как нашкодивших детей. Илья Ковальчук потом скажет: «Мы не слышим из-за шума стадиона, что там Хартли говорит судьям. Но он — молодец, заводит всех вокруг, ведет игру. Боб этим очень хорошо отличается».

Павел Лысенков — из Словакии

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Эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал очередную победу россиян (3:1) на ЧМ-2019.

— Я считаю, что нашей сборной надо быть готовыми не к матчам со шведами и швейцарцами, а к четвертьфиналу. Вот это будет действительно решающая битва! А оставшиеся встречи в группе… Ну даже если мы их проиграем, ничего, по большому счету, не изменится. Все равно все будут ждать первого раунда плей-офф. Хотя психологически побеждать, конечно, всегда лучше.

Полная версия комментария эксперта — по ссылке

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Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

Никто не подумал, что это обычный фейк. Наши корреспонденты побежали к официантам в тот ресторан, те тоже посмеялись. Нет, сборная России была — это видно на фото. Ресторан был. И даже пиво было в руках игроков. Но сама цифра-крючок: 160. А почему не двести? Или пятьсот? И где фото чека из заведения? Ничего этого нет.

Свежие новости с ЧМ

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Обозреватель «Матч ТВ» побывал на тренировке сборной Латвии перед матчем с россиянами, поговорил с Бобом Хартли и его помощником Артисом Аболсом

Боб Хартли / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов.

— Я ведь не принимаю решение по комплектованию состава вашей команды. Очень уважаю Микки, — так Хартли называет Михеева. — Хотел бы с ним тут посоревноваться. Но ростер у сборной России очень глубокий, а конкуренция высока. Вы могли бы собрать пять команд для участия в чемпионате мира.

Слова тренерского штаба латвийцев до матча

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Серия переезжает в «Сан-Хосе», но у ведущего защитника «акул» возникли проблемы.

Вообще, увидеть Эрика Карлссона в третьем периоде было большой редкостью. Шведский защитник в сумме провел на льду 25 минут, но лишь 4 с половиной из них — в решающей трети матча. Перерыв между двумя последними сменами составил 8 минут. Похоже, у 28-летнего Карлссона, которого в последние несколько лет преследовали серьезные травмы, вновь возникли проблемы со здоровьем.

Все самое интересное из четвертого матча серии

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Нервная победа над «Ахматом» оставляет ЦСКА формальные шансы даже на Лигу чемпионов.

Как только ЦСКА отпраздновал гол в ворота «Ахмата» на табло появилось объявление о голе Юрия Жиркова в ворота «Спортинга», который тогда стал победным. Чалов: 64-я минута в Москве. Жирков: 66-я минута в Лиссабоне.

Наш репортаж со стадиона красно-синих

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В весенних матчах РПЛ Фернандо пять раз попал в стартовый состав — и неизменно играл на позиции атакующего полузащитника.

На позиции атакующего полузащитника Кононов впервые попробовал Фернандо еще в своем первом матче в «Спартаке» — в ноябре против «Крыльев Советов» во втором тайме. Поэтому перевод бразильца в атаку исключительно антикризисным решением назвать нельзя. Большую роль сыграли игровые особенности футболиста и тренерское видение. Пока это работает и помогает «Спартаку» до сих пор бороться за ЛЧ.

Евгений Ломоносов объясняет все детально

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Репортаж по дороге в Ростов-на-Дону.

«Звездочки» на зенитолете рисовать не принято, тем не менее Воробьев нашел способ украсить свою машину в честь чемпионства. На стекло кабины он наклеил популярный сейчас в Петербурге стикер в виде кубка со словами «Чемпионство в каждом из нас». Когда команда заняла свои места, по громкой связи пилот еще раз поздравил всех с золотыми медалями. А после в салоне появились пирожные в сине-бело-голубых и золотых цветах.

В самолете сине-бело-голубых по-прежнему царит праздничная атмосфера

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Праздник в Мюнхене со слезами на глазах.

Радость от чемпионского сезона в субботу смешалась с сентиментальными чувствами 70-тысячной «Альянс Арены». Болельщики провожали двух легендарных игроков команды — 35-летнего Арьена Роббена и 36-летнего Френка Рибери, для которых этот сезон стал последним в «Баварии». В чемпионском матче оба звездных ветерана появились на поле уже когда исход встречи не вызывал сомнений.

Чемпионат Германии завершен

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Самые искренние версии Кайла Хайнса и Серхио Родригеса, какие вы только могли представить. Финал Евролиги «Эфес» — ЦСКА — завтра в 21:25 на «Матч ТВ».

Нужно верить в партнеров, в самих себя. И продолжать биться, что бы ни случилось. Конечно, мы не хотим в каждом матче оказываться в таких условиях. Но то, как мы сохранили настрой и веру, говорит о характере команды.

Эмоции после фантастического полуфинала еще не остыли

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Рассказываем о команде, в которую мечтает попасть каждая девушка, попадающая по мячу.

Бюджет женского «Лиона» — 7,5 млн евро. Сейчас с ним могут соперничать только «ПСЖ» (около 7 млн) и «Манчестер Юнайтед», который вложил в женскую команду 5,7 млн, но запустил ее только в прошлом году. Бюджеты женских команд итальянских суперклубов — «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Ромы», — едва превышают 1 млн.

Роман Трушечкин — о команде-феномене

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Лучшей фигуристке мира — семнадцать!

Когда смотришь на то, как невозмутимо и натурально Загитова держится на официальных мероприятиях, кажется — ее точно этому где-то специально учили. Тем больше впечатляет, когда понимаешь, что достоинство без заносчивости и скромность без зажатости — естественные качества Алины.

Поздравляем нашу чемпионку с днем рождения

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Деонтей Уайлдер пришел в бокс ради дочери, подписан в инстаграме на актрису из Саратова и избегает сравнений с Мейвезером.

Деонтей Уайлдер начал заниматься боксом, когда его дочери еще до рождения диагностировали расщепление позвоночника. Подруге Деонтея предлагали прервать беременность, но вместо этого Уайлдер отказался от школьной мечты стать баскетболистом, начал работать на нескольких работах и пришел в зал бокса. По мнению будущего чемпиона WBC, так можно было зарабатывать быстрее и надежнее. Здесь надо понимать, что дочка Уайлдера родилась 20 марта 2005-го. Сам Уайлдер родился 22 октября 1985-го. То есть решение сохранить ребенка и зарабатывать боксом, принимает 19-летний юноша.

Факты о которых вы, возможно, не знали

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Разговор после окончания квалификации ленты на мажорной ноте.

— Я вчера вечером очень переживала. Утром мне помогла настроиться моя тренер — Анна Дьяченко. И был еще один большой знак того, что все пройдет хорошо. Утром я подошла к Ирине Винер-Усмановой, и она меня обняла. И я поняла, что все получится, все можно сделать как надо.

В Баку продолжается ЧЕ