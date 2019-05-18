«Спартак», ЦСКА, развязка в бундеслиге, финалы ЛЧ и Кубка Англии, а также Россия — Латвия. Все трансляции 18 мая
08:55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Личное первенство
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11:40 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо
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12:55 Футбол. Уфа — Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур
Если гости спокойно доигрывают сезон, то для хозяева каждый матч сейчас — это попытка набрать драгоценные очки для сохранения прописки в РПЛ.
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13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — США
В двух предыдущих очных встречах команд американцы были гораздо сильнее — 4:0 и 7:2. Посмотрим, как будет на сей раз.
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13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — ЛатвияОткрыть видео
Наша команда одержала четыре победы подряд с общим счетом 23:2. Латвийцы бьются за плей-офф и постараются навязать борьбу звездной сборной России.
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13:35 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Личное первенство
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13:45 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо
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13:55 Футбол. Чемпионат Испании. Леванте — Атлетико
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14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 1. День 2
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15:00 Бокс. Евгений Чупраков против Александра Муньоса
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15:45 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Юниорки. Группы. Многоборье
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15:55 Футбол. ЦСКА — Ахмат. Российская Премьер-лига. 29 тур
ЦСКА не просто практически потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, но и может остаться даже без Лиги Европы. «Ахмат» также еще сохраняет шансы на еврокубки, так что от ожидаем обилие борьбы.
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16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия М — Боруссия Д
«Боруссия» на два очка отстает от «Баварии» перед последним туром. Чтобы надеяться на осечку мюнхенцев, нужно сначала самим набрать три очка в гостевом матче с одноклубниками из Менхенгладбаха.
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16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария — Айнтрахт
Одержать победу дома и взять золото — что может быть проще для «Баварии»? Вот только полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» борется за топ-4 и точно не намерен дарить очки.
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16:55 Баскетбол. Суперфинал «Легендарного сезона» АСБ. Мужчины
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17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — ГерманияОткрыть видео
Матч лидера группы. Сюрприз, но речь не о канадцах.
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17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия — Норвегия
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17:10 Футбол. Чемпионат Испании. Вальядолид — Валенсия
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18:00 Теннис. WTA Рим. ½ финала
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18:25 Футбол. Крылья Советов — Спартак. Российская Премьер-лига. 29 тур
Первый матч для «Спартака» с новым гендиректором Томасом Цорном и очередной — в попытке нащупать свою игру. Красно-белые еще не гарантировали себе место в Лиге Европы, так что о мотивации говорить не приходится. Обидно, что хозяевам не помогут лидеры — Самедов, Корниленко и Ананидзе.
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18:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. Манчестер Сити — Уотфорд
«Ман Сити» на днях выиграл АПЛ, на одно очко опередив «Ливерпуль». Оформит ли команда Гвардиолы дубль?
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18:55 Женский футбол. Лига чемпионов. Финал. Лион — Барселона
До финала мужской Лиги чемпионов еще две недели. Не скучаем — смотрим финал женской! Трофеем с сезона-2015/16 владеет «Лион», которому будет противостоять «Барселона»
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19:40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. Зенит-Казань — Лубе ЧивитановаОткрыть видео
С 2012 года ЛЧ брали только российские клубы, с 2015 года кубком владеет казанский «Зенит». Команда Владимира Алекно впервые за долгие годы уступила в финале российской Суперлиги. Хочется верить, что неожиданности на этом закончатся, а трофей за победу в Лиге чемпионов еще как минимум на год останется в России.
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19:55 Прыжки в воду. Мировая серия
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21:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ½ финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля РодригесаОткрыть видео
Время для любителей бокса.
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21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Швейцария
Следим за командами, с которыми сборной России предстоит сыграть 19 и 21 мая.
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21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Сассуоло — Рома
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21:30 Бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсрендем весе
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21:40 Футбол. Чемпионат Испании. Сельта — Райо Вальекано
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21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Амьен
Ранее сообщалось, что Головин может перейти в «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Хоффенхайм». Но все идет к тому, что Александр все-таки останется в «Монако», который находится в шаге от зоны вылета из лиги 1.
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23:30 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. ½ финала
Завершаем день солнечной трансляцией пляжного волейбола.