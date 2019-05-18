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«Спартак», ЦСКА, развязка в бундеслиге, финалы ЛЧ и Кубка Англии, а также Россия — Латвия. Все трансляции 18 мая

18 мая 09:00
«Спартак», ЦСКА, развязка в бундеслиге, финалы ЛЧ и Кубка Англии, а также Россия — Латвия. Все трансляции 18 мая
Александр Овечкин / Фото: © globallookpress.com
31 трансляция субботы. Выбирайте на свой вкус.

08:55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Личное первенство

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

11:40 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо

Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

12:55 Футбол. Уфа — Оренбург. Российская Премьер-лига. 29 тур

Алексей Сутормин / Фото: © ФК «Оренбург»
Если гости спокойно доигрывают сезон, то для хозяева каждый матч сейчас — это попытка набрать драгоценные очки для сохранения прописки в РПЛ.

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13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — США

Фото: © Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В двух предыдущих очных встречах команд американцы были гораздо сильнее — 4:0 и 7:2. Посмотрим, как будет на сей раз.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Латвия

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Наша команда одержала четыре победы подряд с общим счетом 23:2. Латвийцы бьются за плей-офф и постараются навязать борьбу звездной сборной России.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

13:35 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Личное первенство

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

13:45 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо

Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

13:55 Футбол. Чемпионат Испании. Леванте — Атлетико

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 1. День 2

Прямая трансляция на matchtv.ru 

15:00 Бокс. Евгений Чупраков против Александра Муньоса

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

15:45 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Юниорки. Группы. Многоборье

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

15:55 Футбол. ЦСКА — Ахмат. Российская Премьер-лига. 29 тур

Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев
ЦСКА не просто практически потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, но и может остаться даже без Лиги Европы. «Ахмат» также еще сохраняет шансы на еврокубки, так что от ожидаем обилие борьбы.

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16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия М — Боруссия Д

Аксель Витсель / Фото: © globallookpress.com
«Боруссия» на два очка отстает от «Баварии» перед последним туром. Чтобы надеяться на осечку мюнхенцев, нужно сначала самим набрать три очка в гостевом матче с одноклубниками из Менхенгладбаха.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария — Айнтрахт

Фото: © globallookpress.com
Одержать победу дома и взять золото — что может быть проще для «Баварии»? Вот только полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» борется за топ-4 и точно не намерен дарить очки.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

16:55 Баскетбол. Суперфинал «Легендарного сезона» АСБ. Мужчины

Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Германия

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Матч лидера группы. Сюрприз, но речь не о канадцах.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия — Норвегия

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

17:10 Футбол. Чемпионат Испании. Вальядолид — Валенсия

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

18:00 Теннис. WTA Рим. ½ финала

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

18:25 Футбол. Крылья Советов — Спартак. Российская Премьер-лига. 29 тур

Олег Кононов / Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Первый матч для «Спартака» с новым гендиректором Томасом Цорном и очередной — в попытке нащупать свою игру. Красно-белые еще не гарантировали себе место в Лиге Европы, так что о мотивации говорить не приходится. Обидно, что хозяевам не помогут лидеры — Самедов, Корниленко и Ананидзе.

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18:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. Манчестер Сити — Уотфорд

Хосеп Гвардиола / Фото: © Reuters
«Ман Сити» на днях выиграл АПЛ, на одно очко опередив «Ливерпуль». Оформит ли команда Гвардиолы дубль?

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18:55 Женский футбол. Лига чемпионов. Финал. Лион — Барселона

Фото: © Reuters
До финала мужской Лиги чемпионов еще две недели. Не скучаем — смотрим финал женской! Трофеем с сезона-2015/16 владеет «Лион», которому будет противостоять «Барселона»

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19:40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. Зенит-Казань — Лубе Чивитанова

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С 2012 года ЛЧ брали только российские клубы, с 2015 года кубком владеет казанский «Зенит». Команда Владимира Алекно впервые за долгие годы уступила в финале российской Суперлиги. Хочется верить, что неожиданности на этом закончатся, а трофей за победу в Лиге чемпионов еще как минимум на год останется в России.

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19:55 Прыжки в воду. Мировая серия

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

21:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ½ финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса

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Время для любителей бокса.

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21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Швейцария

Фото: © Reuters
Следим за командами, с которыми сборной России предстоит сыграть 19 и 21 мая.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Сассуоло — Рома

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

21:30 Бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсрендем весе

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

21:40 Футбол. Чемпионат Испании. Сельта — Райо Вальекано

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Амьен

Александр Головин / Фото: © globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Головин может перейти в «Интер», «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Хоффенхайм». Но все идет к тому, что Александр все-таки останется в «Монако», который находится в шаге от зоны вылета из лиги 1.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

23:30 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. ½ финала

Пляжный / Фото: © Getty Images
Завершаем день солнечной трансляцией пляжного волейбола.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

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