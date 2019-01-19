Какие у вас ассоциации со словами «Россия», «шансон» и «любовь»? Отвечает Кирилл Капризов
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Видео, в котором форвард ЦСКА расскажет вам, что секс — это кайф, Америка — не могучая, а корреспонденты «Матч ТВ» произнесут легендарную фразу о том, что «слово «ум» от души идет».
2019-01-19T11:31:03+03:00
Видео, в котором форвард ЦСКА расскажет вам, что секс — это кайф, Америка — не могучая, а корреспонденты «Матч ТВ» произнесут легендарную фразу о том, что «слово «ум» от души идет».
Тайм-коды. С чем у Кирилла Капризова ассоциируются слова:
0:02 Семья
0:05 Честность
0:09 Дичь
0:17 Чемпионство
0:21 Секс
0:28 Счастье
0:32 Популярность
0:35 Религия
0:45 Россия
0:50 Америка
0:56 Зависть
1:06 Ум
1:26 Русский рэп
1:33 Шансон
1:40 Зло
1:44 Азарт
2:01 Страдание
2:07 Страсть
2:19 Труд
2:28 Друг
2:33 Мечта
2:46 Депрессия
2:53 Деньги
3:08 Любовь
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