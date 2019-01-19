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Какие у вас ассоциации со словами «Россия», «шансон» и «любовь»? Отвечает Кирилл Капризов

11:31
Какие у вас ассоциации со словами «Россия», «шансон» и «любовь»? Отвечает Кирилл Капризов
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Видео, в котором форвард ЦСКА расскажет вам, что секс — это кайф, Америка — не могучая, а корреспонденты «Матч ТВ» произнесут легендарную фразу о том, что «слово «ум» от души идет».
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Тайм-коды. С чем у Кирилла Капризова ассоциируются слова:

0:02 Семья

0:05 Честность

0:09 Дичь

0:17 Чемпионство 

0:21 Секс

0:28 Счастье

0:32 Популярность

0:35 Религия 

0:45 Россия

0:50 Америка

0:56 Зависть

1:06 Ум

1:26 Русский рэп

1:33 Шансон

1:40 Зло

1:44 Азарт

2:01 Страдание

2:07 Страсть

2:19 Труд

2:28 Друг

2:33 Мечта

2:46 Депрессия

2:53 Деньги

3:08 Любовь

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