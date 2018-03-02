Прямые трансляции матчей Кубка Гагарина на Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб»

Прямые трансляции матчей Кубка Гагарина на Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб»

13:59

Со стартом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина все матчи турнира, которые в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», будут одновременно бесплатно доступны посетителям сайтов Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Такую возможность вы получите уже в воскресенье 4 марта, когда свою четвертьфинальную серию на Западе начнут в Москве ЦСКА и «Спартак». Трансляция матча на телеканале, на наших порталах и в приложении начнется в 17.10 по московскому времени.

Речь идет о стандартном качестве. Трансляция того же матча в HD качестве будет также доступна на цифровых ресурсах субхолдинга, но за плату – 75 рублей. Просмотр трансляции в записи (будет доступна сразу после окончания встречи) обойдется вам в 29 рублей.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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