Перенесут ли чемпионат мира в Москву? Павел Лысенков – о главном слухе дня

Колонка обозревателя «Матч ТВ».

Колонка обозревателя «Матч ТВ».

Что мы знаем

Чемпионат мира по хоккею должен состояться в Минске и Риге в 2021 году (21 мая – 6 июня). Но из-за непростой обстановки в белорусской столице Международная хоккейная федерация (ИИХФ) в эти дни обсуждает вариант, куда было бы можно перенести турнир.

Позиция российской стороны, которую в беседе с вашим обозревателем озвучивали президент федерации Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, выглядит так: «Мы за то, чтобы чемпионат мира прошел в Минске и Риге. Но если будет нужен перенос, то Россия всегда готова протянуть руку помощи».

А в четверг вечером журналист канадского издания The Hockey News Райан Кеннеди дал твит следующего содержания: «Большие новости: ИИХФ перенесет чемпионат мира из Минска в Москву. Президент международной федерации Рене Фазель уже отправился в Россию, чтобы встретиться с Третьяком и обсудить этот вопрос. При этом Латвия остается в роли со-организатора турнира».

Это всё, что мы знаем на данный момент. Пока тема на уровне слухов.

Можно ли оставить ЧМ в Минске?

Думаю, что нет. Очень сильно давление международной общественности, которая настаивает на переносе ЧМ-2021 из Минска. Если этого не произойдет, мы наверняка увидим локальные бойкоты турнира. Наверняка какие-то страны откажутся от участия. Зачем им куда-то ехать в такой скомканный год, когда, по их мнению, в Белоруссии идет гражданская война, а кроме того, в мире бушует коронавирус?

Мы наверняка увидим массовые отказы игроков НХЛ приезжать в Минск. А ведь энхаэловцы делают афишу турнира, поэтому его впервые в истории сдвинули на первую неделю июня – чтобы собрать побольше звезд.

Россия выиграла ЧМ-2014 в Минске, но туда приехало мало звезд из-за океана. До сих пор говорят, что турнир был слабоватым. А тут, после бойкотов, чемпионат мира получится просто скандальным. Обсуждать будут совсем не хоккей, а любое политическое или спортивное заявление вокруг турнира. Хоккей никому нужен не будет. Сам турнир станет лишь поводом для того, чтобы еще раз привлечь внимание мировой общественности к проблемам в стране.

Недавно Латвия запретила въезд к себе главному человеку белорусской федерации хоккея Дмитрию Баскову. По мнению латышей, он причастен к громкому убийству в Минске – в четверг, неделю назад, скончался 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения.

Когда читаешь такие новости и видишь, как запутан клубок, какая реакция общественности, то приходишь к однозначному выводу – проведение чемпионата мира в Минске в 2021 году решительно невозможно.

Можно ли перенести ЧМ в Москву?

Чисто теоретически – да. Чемпионат мира проходил в Москве в 2016 году, и к началу турнира была построена новая арена в «Парке легенд».

За пять лет ничего не изменилось, даже стало лучше. Есть опыт организации чемпионата мира. Отработаны даже схемы, как работать с болельщиками в эпоху коронавируса, потому что чемпионат КХЛ не встал на паузу, а на этой арене выступают ЦСКА и «Спартак».

Другой вопрос, скольким болельщикам будет можно попасть на трибуны? Как приехать в Россию, когда закрыты многие границы? Что вообще будет в мае?

Но есть два плюса. Во-первых, Россия очень гибко и быстро принимает решения, связанные со спортивными турнирами такого уровня. Им отдают приоритет, не жалеют денег. Рене Фазель, как опытный функционер, это прекрасно знает. И он летает в Россию, как к себе домой. А недавно даже был слух, что швейцарец может возглавить КХЛ.

Во-вторых, в Москве не нужно ничего дополнительно строить. Всё уже есть. Какой-то бюджет для оргкомитета быстро найдется. И чем хороша Москва? Не нужно ломать планы других городов, потому что Новосибирск и Омск готовятся к молодежному чемпионату мира-2023. Санкт-Петербург ведет подготовку к взрослому чемпионату мира-2023, для которого будет воздвигнута самая большая хоккейная арена в Европе. Даже Уфа ведет подготовку к женскому чемпионату мира 2021 года.

Ну а Москва – мы свободны, мы готовы. Если это нужно.

Что может помешать переносу ЧМ в столицу России?

Начнем с того, что решение не принято, и это лишь слухи. Говорили и о том, что ЧМ-2021 может переехать в Канаду. Но это маловероятно. Семь главных канадских городов будут задействованы в чемпионате НХЛ, а Квебек и Галифакс, как в 2008 году, не могут принять этот турнир с бухты-барахты. Тем более лететь в Канаду из Европы дорого, там нужно сидеть две недели на карантине, и вообще местное правительство не будет принимать экстренные решения специально для турнира под эгидой ИИХФ, который в Канаде никогда не считался главным.

В этом смысле Россия выглядит гораздо выигрышнее. Но не будем забывать о санкциях ВАДА, по которым нашей стране запрещено в ближайшие годы принимать крупные международные соревнования. Да, это решение еще не вступило в силу, оно будет оспорено в суде. Однако есть риск, что планы ИИХФ могут быть тоже сорваны.