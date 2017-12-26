Молодежная сборная России стартует на ЧМ: онлайн и лучшие моменты

Молодежная сборная России (U-20) сыграет первый матч на турнире против сборной Чехии (U-20).Открыть видео
Факты:
- Турнир пройдет в городе Баффало (США) с 26 декабря по 5 января
- В чемпионате примут участие 10 молодежных сборных - Белоруссия, Швеция, Дания, Чехия, Швейцария, Россия, Словакия, Финляндия, Канада, США
- Группа А: США, Канада, Дания, Словакия, Финлядния
- Группа B: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия
- Действующий чемпион - США, у сборной России была бронза
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Фото: РИА Новости/Крис Бэрри