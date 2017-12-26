Молодежная сборная России стартует на ЧМ: онлайн и лучшие моменты

Молодежная сборная России стартует на ЧМ: онлайн и лучшие моменты

19:50

Молодежная сборная России (U-20) сыграет первый матч на турнире против сборной Чехии (U-20).

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Факты:

  • Турнир пройдет в городе Баффало (США) с 26 декабря по 5 января
  • В чемпионате примут участие 10 молодежных сборных - Белоруссия, Швеция, Дания, Чехия, Швейцария, Россия, Словакия, Финляндия, Канада, США
  • Группа А: США, Канада, Дания, Словакия, Финлядния
  • Группа B: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия
  • Действующий чемпион  - США, у сборной России была бронза

Статистика и текстовая трансляция

Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

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