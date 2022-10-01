Мельникова выиграла золото в вольных упражнениях на соревнованиях Спартакиады по гимнастике
Ангелина Мельникова победила в вольных упражнениях среди женщин на соревнованиях в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике на Спартакиаде.
Представительница Воронежской области показала результат 14,300 балла.
Серебро досталось Виктории Листуновой из Москвы — 14,266.
Бронза — у Владиславы Уразовой из Ростовской области — 13,500.
Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Казани.
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