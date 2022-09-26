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Гимнасты сборной Москвы заняли первое место в квалификации в командном многоборье на Спартакиаде

18:39
Гимнасты сборной Москвы заняли первое место в квалификации в командном многоборье на Спартакиаде
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Гимнасты сборной Москвы финишировали на первом месте по итогам квалификации в командном многоборье в рамках Спартакиады сильнейших.

По результатам шести упражнений спортсмены из Москвы набрали 246,529 балла. Второе место заняла команда Владимирской области (245,027), третье — Республика Татарстан (242,428).

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов завершится 2 октября.

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