Гимнасты сборной Москвы заняли первое место в квалификации в командном многоборье на Спартакиаде
Гимнасты сборной Москвы финишировали на первом месте по итогам квалификации в командном многоборье в рамках Спартакиады сильнейших.
По результатам шести упражнений спортсмены из Москвы набрали 246,529 балла. Второе место заняла команда Владимирской области (245,027), третье — Республика Татарстан (242,428).
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов завершится 2 октября.
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