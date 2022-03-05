Украину и Россию «развели» на награждении. Как на этапе Кубка мира в Дохе делали вид, что наших гимнастов не существует

Прощаемся с международными стартами.

Прощаемся с международными стартами.

Странное, должно быть, чувство испытывали российские гимнасты, выходя к снарядам на этапе Кубка мира в Дохе. Как будто они — последние люди на оставленной всеми неживой планете. Причем даже там находящиеся полулегально, на птичьих правах.

На странице официальных результатов, там, где у других участников Кубка мира красовался прямоугольник в цветах флага представляемой ими страны, у наших спортсменов было пустое место.

Скрин с сайта результатов этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе / Фото: © Матч ТВ

А еще по состоянию на 2 марта, то есть на день начала квалификации, они оставались последними спортсменами из России, допущенными к международным соревнованиям хотя бы в нейтральном статусе — без страны, флага и гимна. Ни фигуристы, ни лыжники, ни кто-либо еще такой привилегией похвастаться не могли.

Впрочем, Доха и для самих гимнастов тоже стала последним международным стартом на неопределенно долгое время. Их сначала накануне турнира допустили, а потом прямо по ходу соревнований отстранили от всех турниров под эгидой Международной федерацией гимнастики. И уже зная об этом дискриминационном решении, олимпийские чемпионки Владислава Уразова и Виктория Листунова, а также другие наши спортсменки и спортсмены выходили бороться в финалах.

Психологическое напряжение жуткое. Несмотря на слова старшего тренера Валентины Родионенко, что в команде готовы к любому давлению, есть давление, к которому просто невозможно подготовиться. Ни 16-летние Листунова и Минаева, ни 17-летняя Уразова не проходили в школе и на дополнительных кружках курс отражения лучей ненависти всего мира. Это им пришлось осваивать прямо по ходу дела.

Невзирая на обнуление всех национальных признаков наших гимнастов, делающее их не такими заметными в глазах остального мира, практически неизбежна была ситуация, когда на один подиум должны были встать одновременно спортсмены России и Украины. Это случилось дважды, и в FIG не придумали ничего лучше, чем сепарировать награждение, «разведя» спортсменок по разным углам. Так, вручая медали лучшим гимнасткам на разновысоких брусьях, сначала пригласили бронзовую призерку Даниэлу Батрону из Украины. Она вышла с флагом, поцеловала медаль и поприветствовала зрителей, а потом по указанию организаторов покинула подиум. Только после этого организаторы пригласили Викторию Листунову и Марию Минаеву — они выиграли золото и серебро соответственно. Ни флага, ни гимна, ни поддержки зала. Ситуация повторилась на награждении по итогам вольных упражнений — снова Марию Минаеву (золото) и Даниэлу Батрону (серебро) развели по разным коридорам.

Наши девушки все равно выступили неплохо, увезя три личных золота — кроме Виктории Листуновой на брусьях и Марии Минаевой на вольных еще Влада Уразова стала лучшей на бревне. Золото на опорном прыжке досталось великой Оксане Чусовитиной из Узбекистана — несмотря на планы уйти из спорта после Токио-2020, в свои 46 лет гимнастка продолжает карьеру. Листунова на опорном стала третьей, хотя по сложности могла бы быть хотя бы второй — на второй попытке серьезно ошиблась на приземлении.

Мужская сборная России в Дохе была представлена не в таком звездном составе, как женская. Единственный финал, куда смогли пробиться наши спортсмены — параллельные брусья. Иван Куляк завоевал бронзу, Александр Карцев показал шестой результат.

Следующим стартом должен стать чемпионат России. Он пройдет в Казани с 4 по 17 апреля, и когда-то планировалось, что по его итогам будет сформирована сборная на чемпионат Европы. Пока что это будет просто чемпионат России. Потому что мир сейчас существует без нас, а мы — без мира.

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