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«Во всем, что случилось со «Спартаком», вина Карреры, а не футболистов». Эск-игрок красно-белых о фиаско в ЛЧ

Ульяна Аксёнова
14:41
«Во всем, что случилось со «Спартаком», вина Карреры, а не футболистов». Эск-игрок красно-белых о фиаско в ЛЧ
Максим Бузникин прокомментировал выступление спартаковцев в квалификации Лиги чемпионов против ПАОК.

- Ряд экспертов прогнозировал успех команды Карреры в домашнем матче против греков. Итог: 0 ударов в створ - неожиданно?

- Перед игрой я не говорил о победе «Спартака», и тем более легкой. После матча в Салониках красно-белые оказались в тяжелом состоянии. Команда не показала оптимальную игру, особенно в атаке. Не в лучшей форме сейчас и Промес. На результат ответного матча очень повлияло и удаление Адриано. Однако, на мой взгляд, во всем, что случилась, вина Карреры, а не футболистов.

- Не угадал с составом?

- Из того, что я видел в двух матчах, показалось, что да. В первой встрече, ведя 2:0, пропустить три гола… Все-таки играешь на результат, это же Лига чемпионов. Наверное, стоило перестроить игру и найти какие-то другие кадровые решения. По первому матчу было видно, что Промеса сильно прикрыли, в ответном поединке это делали два-три человека. Ему надо было менять фланг, менять позицию. Нужно было убирать голландца подальше от Матоса. Я не хочу углубляться в тактические и технические разборы, это достаточно нудно, но очевидно, что Каррера не справился. Это всего лишь мое мнение.

- В Сети проскакивают мысли, что Промес устал от «Спартака», и вообще, чтобы расти, ему пора бы поменять чемпионат…

- Нет, я так не считаю. Куинси – талантливый человек, хороший футболист, может приносить пользу «Спартаку», он его лидер. Так почему он должен уходить? У него хороший контракт, и с мотивацией вряд ли есть проблемы. После таких матчей всегда больше всех достается лидерам, потому что на них огромная ответственность. Это естественно.

- Понятно, что после подобных встреч тяжело искать позитивные моменты. Но все же кто из игроков «Спартака» вчерашней игрой заслужил положительный отзыв?

- Не хочу говорить, кто сыграл плохо, а кто хорошо. Боролась вся команда, ребята бились вдесятером, отдали все силы. Но этого мало для Лиги чемпионов. Атакующая, созидательная игра «Спартака» была далека от оптимальной, красно-белые ничего не создали, и вот это очень печально. ПАОК, в принципе, отдал центр поля, но все равно хозяева ничего не смогли сделать. Выделить кого-то конкретно? А смысл? Тем более когда нет результата.

- Лига чемпионов - уровень нынешнего «Спартака»?

- Раз он туда не попал – значит, не уровень. Я не верю в везение или невезение в футболе. Есть мастерство, работа футболистов и тренеров. Совокупность этих факторов и приводит к успеху. «Спартак» не попал в ЛЧ, он не готов там играть, вот и все. Что будет в Лиге Европы? Давайте подождем. 

Фото: ФК «Спартак Москва»

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