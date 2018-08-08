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В Салониках - забастовка автобусов. Грекам и «Спартаку» пришлось играть без них

Евгений Дзичковский
8 августа 23:30
В Салониках - забастовка автобусов. Грекам и «Спартаку» пришлось играть без них
Бойцы получили кучу нокдаунов, в Москве неизбежен нокаут.

Футбол нечасто балует такими матчами. Вышли два вояки: руки опущены, головы подняты. Тыдыщ! Один пропустил прямой и боковой, растерял глаза, закусил капой. Но окружающих узнавать не перестал.

Трах-тибидох! Пошла «ответка». Борис Буткеев (Краснодар) проводит апперкот. Тот, кто бил первым, превратился в грушу. Получал в лоб, шел вприсядку, проветривал сознание. Потом матрица у обоих сформировалась так, что обороняться стало невмоготу, а наступать – за счастье. У ринга нервничал промоутер с пистолетом, где-то недалече по национальному признаку отлавливали прессу.

Радуга футбольных ароматов.

И не жалко, что проиграли, честное слово. Главное все равно впереди, а душу отвели. Да так, что о результате, по-моему, не особо и помнили.

Финальный свисток застал «Спартак» в атаке – примета идейного хулигана. Как бы там ни складывалось, бейся за двор, район, околоток. И «Спартак» бился. Но уровень этой битвы был именно таким – районно-дворовым. Словно автобусы в Салониках на линию в среду вообще не выходили, и уж тем более не заруливали на поле стадиона «Тумба». Там бегали быстрые люди, ни во что у чужих ворот не упираясь. Там совершались чудовищные обрезы, не реализовывались пенальти, мелькали цифры на табло.

И будь на месте ПАОК «Ливерпуль», повторились бы 1:7, наверное. В этом смысле жизнь «Спартак» мало чему научила.

Однако это был ПАОК. И не ответный, а первый матч. Поэтому ругать «Спартак» за танец «яблочко» и разрыв гармони методически неверно. «Раненых добиваем, пленных не берем», – это могло быть и замыслом, пожалуй. «Попробуем, а нет – шанс исправиться будет», – что-то вроде этого.

Другое дело, если «Спартак» и не мог в этот вечер выдать ничего более спокойного. Тогда хуже. Тогда тревожней. В Москве придется точно так же лезть на рожон, но уже безальтернативно. А перед греками маячит перспектива точно так же встречно наказывать.

Да, не хватало Глушакова и Зе Луиша, но двоим не вылечить тех болячек, что вынудили «Спартак» пропустить в Салониках три. Чем брать ПАОК? Родными стенами?

По логике, красно-белые с каждым днем августа должны набирать силу. Против греков, однако, им не хватило не силы – породы. Могли не ошибиться Боккетти или Максименко, но в этом случае непременно загорелось бы где-то слева у Комбарова или впереди у Адриано. Да оно и загорелось, кстати.

Порода – это как медленно-медленно спуститься с горы из анекдота. Это знак качества. Это умение проигрывать так, чтобы всем казалось: ты не слабее, сегодня просто не твой день.

И еще. Порода не зависит от того, пройдет «Спартак» ПАОК или нет. Она просто должна быть. Тренеров ровно для этого и приглашают, чтобы она зародилась. Любых. Всегда. Каррера уже дал результат. Теперь от него ждут породы.

Отдельных слов заслуживает лазерная указка, которой светили в лицо Промесу, когда он готовился бить пенальти. Слушайте, наши тоже не паиньки, но глупости этой сто лет в обед. В современной драке так поступать – не по-пацански. 

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«ПАОК» (Салоники) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (3:2)

Голы: Прийович, 29 (с пенальти) (ВИДЕО). Лимниос, 37 (ВИДЕО). Пелкас, 44 (ВИДЕО). – Попов, 7 (ВИДЕО). Промес, 17 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Промес, 71. 

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Александр Ступников

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