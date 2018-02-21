Вагнер Лав не справился с «Баварией», «Бешикташ» был разбит: голы и лучшие моменты

«Бавария» в первом матче 1/8 финала против турецкого «Бешикташа» уверенно выиграла – 5:0.
- В стартовом составе «Бешикташа» вышел Вагнер Лав, который в конце января перешел в новый клуб
- Уже на 15-й минуте гости остались в меньшинстве – удаление заработал Вида
- Дублями отметились Мюллер и Левандовски
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Бавария» (Мюнхен) – «Бешикташ» (Стамбул) – 5:0 (1:0)
Голы: Мюллер, 43 (ВИДЕО), 66 (ВИДЕО). Коман, 53 (ВИДЕО). Левандовский, 79 (ВИДЕО), 88 (ВИДЕО).
Удаление: Вида, 16.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Красная карточка ВидыОткрыть видео
Фантастическое спасение ФабрисиоОткрыть видео
Бавария – Бешикташ. 1:0. Томас МюллерОткрыть видео
Удар Левандовского со штрафного в штангуОткрыть видео
Бавария – Бешикташ. 2:0. Кингсли КоманОткрыть видео
Бавария – Бешикташ. 3:0. Томас МюллерОткрыть видео
Бавария – Бешикташ. 4:0. Левандовски забивает четвертый мячОткрыть видео
Бавария – Бешикташ. 5:0. Левандовски добивает турецкий клубОткрыть видео
Вагнер Лав по-прежнему очень крут
Фото: globallookpress.com