Вагнер Лав не справился с «Баварией», «Бешикташ» был разбит: голы и лучшие моменты

Вагнер Лав не справился с «Баварией», «Бешикташ» был разбит: голы и лучшие моменты

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«Бавария» в первом матче 1/8 финала против турецкого «Бешикташа» уверенно выиграла – 5:0.

  • В стартовом составе «Бешикташа» вышел Вагнер Лав, который в конце января перешел в новый клуб
  • Уже на 15-й минуте гости остались в меньшинстве – удаление заработал Вида
  • Дублями отметились Мюллер и Левандовски

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Бавария» (Мюнхен)  – «Бешикташ» (Стамбул)  – 5:0 (1:0)

Голы: Мюллер, 43 (ВИДЕО), 66 (ВИДЕО). Коман, 53 (ВИДЕО). Левандовский, 79 (ВИДЕО), 88 (ВИДЕО).

Удаление: Вида, 16. 

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Красная карточка Виды

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Фантастическое спасение Фабрисио

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Бавария – Бешикташ. 1:0. Томас Мюллер

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Удар Левандовского со штрафного в штангу

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Бавария – Бешикташ. 2:0. Кингсли Коман

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Бавария – Бешикташ. 3:0. Томас Мюллер

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Бавария – Бешикташ. 4:0. Левандовски забивает четвертый мяч

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Бавария – Бешикташ. 5:0. Левандовски добивает турецкий клуб

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Вагнер Лав по-прежнему очень крут

Фото: globallookpress.com

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