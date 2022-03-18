«Ливерпулю» открыт путь к финалу, «Челси» и «Атлетико» — не аутсайдеры. Как оценивать жеребьевку Лиги чемпионов

Расклады на полуфинал и финал ЛЧ. Что думаете?

Расклады на полуфинал и финал ЛЧ. Что думаете?

«Челси» — «Реал»

Вроде бы «Реал» кажется фаворитом:

героический проход «ПСЖ» и форма лидеров

лидерство в Ла Лиге

проблемы «Челси» из-за смуты вокруг продажи клуба и санкций против Абрамовича

«Челси» занял лишь 2-е место в группе ЛЧ (после «Юве»), прошел 1/8 относительно комфортный «Лилль»

Впрочем, похожие расклады были за «Реал» и год назад, когда команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда лондонцы уверенно сыграли в Мадриде (1:1) и выиграли на «Стэмфорд бридж» (2:0).

«Реал» с тех пор прибавил в обороне (в том числе кадрово за счет Алабы), перезагрузился при Анчелотти и стал более прагматичным. Однако «Челси» — это очень серьезный соперник. И он точно не позволит себе развалиться в стиле «ПСЖ» после привоза Доннаруммы, когда французы уже фактически были в четвертьфинале.

Фактор Тухеля действительно важен, он умеет играть двухматчевые дуэли, что подтверждал в ЛЧ и с «ПСЖ» (финал), и с «Челси» (победа). Очень интригующее противостояние.

«Ман Сити» — «Атлетико»

«Атлетико» показал в 1/8, насколько он лучше организован, чем «МЮ», можно аккуратно сказать, что размялся в Манчестере перед «Сити». Теперь последует еще более оборонительный и прагматичный перфоманс, что вполне может стать проблемой для команды Гвардиолы.

Конечно, «Сити» гораздо сильнее и стабильнее, команда на выдающемся уровне по вариативности и должна разбираться с «Атлетико». Однако смущает, что у Гвардиолы исторически тяжело идет в Лиге чемпионов. Это единственный турнир, который он еще не выигрывал, тренируя «Сити». Не получилось этого сделать и с «Баварией».

Сезон-2020/21: проигрыш в финале «Челси»

Сезон-2019/20: вылет в ¼ от «Лиона»

Сезон-2018/19: вылет в ¼ от «Тоттенхэма»

Сезон-2017/18: вылет в ¼ от «Ливерпуля»

Сезон-2016/17: вылет в 1/8 финала от «Монако»

Кто-то посчитает это статистикой, которая не имеет отношения к будущему матчу, но лично я убежден, что двухматчевые противостояния — это отдельный и сложный индикатор тренерской работы, вовсе не набор случайных факторов. Если твоя команда регулярно вылетает от тех, кто объективно слабее, то проблема реально существует, это не совпадение. Хоронить «Атлетико» заранее я бы не стал, тем более что:

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В матчах против «МЮ» не было 7 игроков из обоймы, некоторые поправятся. Тот же Льоренте в этом сезоне вынужден закрывать правый фланг

Президент «Атлетико» Энрике Серезо: «У меня хорошее предчувствие. Мы только приехали из Манчестера, а теперь вернемся туда. Хотим провести еще один отличный матч. У «Манчестер Сити» отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами. Финал — это фантастика, но мы можем мечтать о нем".

«Вильярреал» — «Бавария»

Вся надежда «Вильярреала» как раз на талант ведения двухматчевых споров у Эмери, думаю, он лучший в мире по этому компоненту. Впрочем, кажется, что выбить «Баварию» — это перебор даже для него. Совсем разный уровень исполнителей.

Дело не в том, что «Бавария» непобедима — это вообще не так. Тот же «Зальцбург» в первом матче наиграл на победу 2:0 (закончилось 1:1 с голом в компенсированное). «Бавария» разорвала соперника лишь в ответке, когда тот остался без 8 игроков обоймы, а сам усилился вернувшимся после травмы Нойером.

В Бундеслиге у мюнхенцев регулярно отбирают очки: только в 2022-м это удалось «Байеру», «Хоффенхайму», «Бохуму» и «Боруссии» М. Плюс надо учитывать, что «Вильярреал» Эмери может предложить «Баварии» очень непривычную глубоко оборонительную модель, которая практически отсутствует в Германии. Там так просто не играют даже во второй Бундеслиге. Может это доставить проблемы недостроенной «Баварии» Нагельсманна? Может, но вряд ли нерешаемые. Я бы оценил шансы как 85 на 15 и отметил отдельно амбиции Левандовского. На мой взгляд, это важный контекст: Роберт пока не выиграл «Золотой мяч», но сейчас явно лучше Месси, Роналду, Мбаппе, уже вылетевших из турнира. Сейчас пришло время поляка забрать свое.

«Бенфика» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» собрал настолько глубокий состав и набрал такую выдающуюся форму, что сомневаться в его проходе не получается даже если представить себя болельщиком «Бенфики». Длинная скамейка позволяет бороться во всех турнирах: Кубок Лиги уже выигран, Кубок Англии — четвертьфинал против «Ноттингема» (воскресенье), АПЛ — всего 1 очко от «Сити».

Да, португальцы в матчах с «Аяксом» показали, что умеют терпеть и вышли на хороший уровень организации в обороне, но тут будет резкий переход сразу на несколько уровней сложности.

«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но, по сути, ничего не позволил сопернику за 180 минут. И это при том, что «Интер» предложил очень атлетичный прессинг, который «Бенфика» предложить вряд ли сможет и даже не попытается. Именно после прессинга «Ливерпуль» ошибся в обороне и создал шанс для Лаутаро нанести свой шикарный удар в девятку. Сам же «Ливерпуль» трижды попал в каркас, а Диас не забил с 5 метров.

Все это к тому, что у Клоппа нет никаких системных проблем, «Ливерпуль» — это машина, а «Бенфике» повезло проскочить в плей-офф. Напомню, в группе они попали на слабейшую «Барсу» в 21 веке и разобранное киевское «Динамо».

Полуфинальные пары

«Челси» — «Реал» и «Ман Сити» — «Атлетико» / «Вильярреал» — «Бавария» и «Бенфика» — «Ливерпуль»

Убийственная часть сетки слева и весьма комфортная справа.

«Ливерпуль» получил очень хороший путь к финалу. Даже «Бавария» в полуфинале — это вполне нормальный вариант, именно стилистически. И «Атлетико», и «Челси», и «Реал» по раскладам и умению подстраиваться под соперника — это более сложные испытания, которых удается избежать. Не говоря о «Сити».

Впрочем, вы прекрасно понимаете, что это всего лишь расклады, игнорировать шансы «Баварии» с Левандовским сыграть в финале было бы глупо. Как и совсем исключать продолжение сказки «Вильярреала» с составом уровня Лиги Европы, но двумя звездами Торресом, Морено и крутым тренером-андердогом.

Совсем бессмысленно прогнозировать сетку из испанских и английских грандов. Вроде бы напрашивается проход в финал «Сити», но я уже высказал свои сомнения в команде Гвардиолы.

Повторение финала «Челси» против «Ливерпуля» — тоже красиво, мы бы с удовольствием приняли его в Петербурге, но вы сами видите, как все непредсказуемо в жизни. Также все и в Лиге чемпионов.

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