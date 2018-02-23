Такого рейтинга в таблице коэффициентов у России не было никогда!

Россия по итогам еврокубковой недели укрепила свои позиции на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА и приблизилась к Франции, идущей на пятом месте.

Все четыре команды, выступающие в Лиге Европы, одержали победы: ЦСКА над «Црвеной Звездой» (1:0), «Локомотив» над «Ниццей» (1:0), «Зенит» над «Селтиком» (3:0), а «Спартак» над «Атлетиком» (2:1). 8 набранных очков при делении на 5 (общее количество клубов от страны в еврокубковом сезоне) дали сразу 1,600 баллов в таблицу коэффициентов. Россия заметно увеличила отрыв от Португалии, а от Франции ее теперь отделяет менее двух баллов.

Таблица коэффициентов (сумма за пять сезонов)

1. Испания – 101,998

2. Англия – 76,605

3. Италия – 73,082

4. Германия – 69,284

5. Франция – 54,248

6. Россия – 52,382

7. Португалия – 46,248

Россию в нынешнем еврокубковом сезоне продолжат представлять три команды (ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»). При этом российские клубы уже перекрыли лучшее собственное достижение за всю историю выступления в еврокубках, набрав 11,600 баллов. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда наши команды набрали 11,500 баллов.

Шестое место в таблице позволяет представить от страны три клуба в Лиге чемпионов (2 – в группе, 1 – в квалификации) и три клуба в Лиге Европы (1 – в группе, 2 – в квалификации). Пятое место по сравнению с шестым имеет одну привилегию: команда, занявшая в своем чемпионате третье место, стартует в Лиге чемпионов не с третьего квалификационного раунда, а с раунда плей-офф.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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