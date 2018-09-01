«Реал» – «Леганес». Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Мадридцы успешно начали чемпионат, одержав три победы в трех стартовых турах.
- Скорее всего, сегодня последует четвертая, так как мадридцы встречаются с командой, которая имеет всего одно очко после домашней ничьей с «Реал Сосьедадом».
- В личных встречах между сегодняшними соперниками большое преимущество на стороне «Реала» – семь побед в восьми проведенных поединках.
- Впрочем, было и одно поражение, причем, на своем поле, которое тогда стоило мадридцам вылета из Кубка Короля.
- Смогут ли гости снова преподнести сюрприз, или же «Реал» добьется предсказуемой победы?
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru