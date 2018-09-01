«Реал» – «Леганес». Онлайн и лучшие моменты

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Реал" (Мадрид) - "Леганес"
21:40
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Реал" (Мадрид) - "Леганес"
23:40
Все на Матч!.
00:10
Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Спартак" (Москва) [0+]
01:55
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Ницца" [0+]
03:55
Смешанные единоборства. WFCA. Трансляция из Москвы. А. Емельяненко - Т. Джонсон [16+]
05:10
Бегущие вместе. [12+]
06:00
Вся правда про.... [12+]
06:30
Все на Матч! События недели. [12+]
07:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ливерпуль" [0+]
09:10
Новости.
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Борнмут" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Все на Матч!.
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Леванте" - "Валенсия"
14:55
Новости.
15:00
Все на Матч!.
15:50
Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция.
18:15
Новости.
18:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
20:55
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
21:55
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Монако" - "Марсель"
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Реал» – «Леганес». Онлайн и лучшие моменты

21:40
«Реал» – «Леганес». Онлайн и лучшие моменты
Трансляция матча 3-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Реал – Леганес

Факты о матче:

  • Мадридцы успешно начали чемпионат, одержав три победы в трех стартовых турах. 
  • Скорее всего, сегодня последует четвертая, так как мадридцы встречаются с командой, которая имеет всего одно очко после домашней ничьей с «Реал Сосьедадом». 
  • В личных встречах между сегодняшними соперниками большое преимущество на стороне «Реала» – семь побед в восьми проведенных поединках. 
  • Впрочем, было и одно поражение, причем, на своем поле, которое тогда стоило мадридцам вылета из Кубка Короля. 
  • Смогут ли гости снова преподнести сюрприз, или же «Реал» добьется предсказуемой победы?

Статистика и текстовая трансляция

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+