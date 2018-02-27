«В беспорядках виноваты фанаты «Атлетика». 4 факта в пользу болельщиков «Спартака»

До испанцев, кажется, наконец-то дошло, кто действительно виноват в смерти полицейского перед матчем «Атлетик» — «Спартак».

22 февраля в ходе беспорядков в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетика» и «Спартака» погиб полицейский. Как выяснилось позже, от сердечного приступа. Местные СМИ и важные люди Испании в первые часы после трагедии обвинили во всем российских болельщиков. Однако спустя несколько дней Испания пришла к тому, что большая часть вины лежит именно на фанатах «Атлетика».

Мэр Бильбао разобрался

Сразу после случившегося горячие баски наговорили много лишнего. Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто, например, сказал, что больше не хочет видеть русских в городе.

— Не возвращайтесь к нам. Мы не хотим вас видеть! Тот, кто это сделал, ответит! — написал он в твиттере.

Спустя четыре дня умение пользоваться интернетом помогло чиновнику разобраться в случившемся более детально. И в итоге вчера он переобулся.

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира. В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем – и клубам, и УЕФА – необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех тех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», — цитирует мэра Sport24.ru.

Расследование в испанской прессе

Через два дня после случившегося в испанском El Confidencial выходит мощное интервью. Полицейский на условиях анонимности рассказал журналистам свое виденье трагедии. Важно: El Confidencial – это серьезное издание, которое специализируется на расследованиях. Что-то вроде нашей «Новой газеты». И вряд ли бы оно выпустило материал, не проверив его досконально.

— Причиной всех конфликтов стали радикальные болельщики «Атлетика» из группировки Herri Norte Taldea. Легко обвинить русских, но они на самом деле не виноваты. Все, что полиция изъяла в ходе беспорядков – кастеты, дубинки с шипами, молотки, файеры, – было изъято у фанатов «Атлетика». И именно их представители обстреливали полицию. В толпе они ничего не боятся, но по отдельности – трусливое дерьмо.Это грустно звучит, но зачинщиками были баски. Они устроили охоту на русских, которых было значительно меньше, и должны нести ответственность за то, что произошло. Фанаты «Атлетика» не обращали внимания, что в толпе есть дети, женщины… Например, я прикрыл щитом от летящей бутылки русскую девушку. И это не разовый всплеск. В Бильбао за последние восемь лет было уже несколько инцидентов на других матчах – против «Шальке», «Марселя», АПОЕЛ, «Зенита».

Также полицейский рассказал, что смерть его коллеги может быть вызвана в том числе и усталостью от 13-часовой смены. В полиции очень недовольны тем, как устроен график их работы.

— Он пришел на смену в 7:00, а затем был вынужден готовиться к предотвращению беспорядков. А в 20:00 он упал после сердечного приступа. Это уже не вопрос условий труда, это вопрос жизни и смерти.

Помимо этого полицейский посетовал на недостаточную вооруженность сотрудников правопорядка.

Нападение на переводчика «Спартака»

На следующее утро после беспорядков оказалось, что фанаты «Атлетика» перед матчем напали и на переводчика «Спартака» — Артема Фетисова. Он выложил об этом пост в инстаграме, правда, потом удалил. На фотографии отчетливо был виден след от удара.

— Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты, — написал Фетисов.

Нападение произошло неподалеку от гостиницы «Спартака». Фетисов вышел пройтись по городу со своими знакомыми, в результате чего дважды подвергся атакам басков. Сначала на улице, а потом в кафе.

Общее впечатление

Если бы вы оказались в Бильбао за два часа до трагедии, никогда бы не поверили, что случатся беспорядки. Люди мило разговаривали и выпивали в местных барах. Не считая митингов, устроенных баскскими антифашистами за день до этого, просто ноль негативной информации. Рядом с музеем Гуггенхейма – главной достопримечательностью Бильбао – совершенно мирно соседствовали спартачи и местные.

Более того, даже во время столкновений многие спартаковские болельщики спокойно продвигались к стадиону через толпу баскских. Также напуганных взрывами и криками на площади рядом со стадионом.

Конечно, спартачи неидеальны. Сообщают об одном инциденте за несколько кварталов от стадиона, где уже российские фанаты выступили агрессорами. Но это локальный выбор очень небольшой группки людей. Остальные приехали болеть за «Спартак», но наткнулись на провокацию. Хорошо, что испанцы это поняли.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Читайте также:

«Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них». Эксклюзивное интервью Массимо Карреры для «Матч ТВ»

Суд Бильбао освободил задержанных болельщиков «Спартака»

Наиль Измайлов: «Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао»

Русских прокляли в Бильбао из-за погибшего полицейского. Кто во всем виноват?

Митинг против спартаковцев в Бильбао чуть не перерос в драку. Сегодня надо быть очень осторожными

Александр Селихов: «О трагедии узнали только после игры»