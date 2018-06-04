Третий матч Манчини в сборной Италии - теперь против Голландии. Онлайн

- Это третья игра Роберто Манчини в качестве главного тренера сборной Италии. В первых двух были победа (с Саудовской Аравией - 2:1) и поражение (с Францией - 1:3)
- Главный арбитр матча - Владислав Безбородов из России
- Стартовый состав сборной Италии: Перин, Кришито, Романьоли, Ругани, Дзаппакоста, Бонавентура, Верди, Инсинье, Кристанте, Жоржинью, Белотти
- Стартовый состав сборной Голландии: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Хатебур, де Лигт, Вормер, Жоржиньо, Вильена, де Рон Мартен, Бабел, Депай
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Фото: globallookpress.com