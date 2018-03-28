Хет-трик Мелкадзе, который помог молодежной сборной России продолжить борьбу за выход на Евро

Молодежная сборная России победила Гибралтар (5:0) в гостях и продолжила борьбу за выход на чемпионат Европы – 2019.

Чемпионат Европы U-21. Отборочный турнир. Март 2018

«Гибралтар (U-21)» () – «Россия (U-21)» () – 0:5 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 39 (ВИДЕО), 45 (ВИДЕО), 70 (ВИДЕО). Барнетт, 64 (ВИДЕО). Тугарев, 81 (ВИДЕО).

Форвард «Тосно» Георгий Мелкадзе, права на которого по-прежнему принадлежат «Спартаку», сделал хет-трик.

После семи игр у сборной России 16 очков, она занимает второе место в группе – после Сербии, набравшей 18 баллов (за 6 игр). В финальный турнир попадают девять победителей групп, а также четыре лучших вторых места поспорят за две оставшиеся путевку в стыковых матчах. На данный момент по потерянным очкам сборная России делит второе место с тремя сборными – Дании, Португалии и Хорватии. Лучшая команда из идущих вторыми – Швеция.

Гибралтар (U-21) – Россия U-21) – 0:5. Все голы

Фото: Михаил Шапаев/РФС