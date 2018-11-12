Хорошие новости по Дзюбе, тревожные – по Ахметову. «После футбола» на «Матч ТВ»

Гостями студии программы «После футбола» с Георгием Черданцевым стали известный в прошлом футболист Игорь Корнеев и Актер Виктор Васильев.

2018-11-12T00:41:40+03:00 Гостями студии программы «После футбола» с Георгием Черданцевым стали известный в прошлом футболист Игорь Корнеев и Актер Виктор Васильев.